Tendances du marché des montres intelligentes, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2030

Data Bridge Market Research estime que le marché des montres intelligentes sera évalué à 33 081,86 millions USD en 2022 et atteindra 64 480,18 millions USD d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 8,70 % au cours de la période de prévision 2023-2030. Organisé par l’équipe de recherche de marché de Data Bridge par valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, le rapport de marché comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs. .

De nombreux fabricants ont lancé des montres intelligentes améliorées avec des fonctionnalités avancées de surveillance de la santé telles que des moniteurs de stress, des électrocardiogrammes, des compteurs de calories, des capteurs d’oxygène sanguin et de SpO2. Fossil Group, Inc., Samsung, Noise, Fitbit et bien d’autres ont lancé des montres intelligentes dotées de fonctionnalités avancées et améliorées. Par exemple, Apple, Inc. a annoncé en septembre 2021 un nouveau modèle de montre intelligente Apple Series 7 avec de nombreuses fonctionnalités de surveillance de la santé, telles que la saturation en oxygène du sang, un capteur d’électrocardiogramme (ECG), une détection améliorée des chutes, un suivi du sommeil de base et une surveillance de la santé cardiaque.

Une smartwatch est un appareil informatique portable qui ressemble à une montre-bracelet ou à un autre appareil de chronométrage. En plus d’afficher l’heure, de nombreuses montres connectées prennent également en charge le Bluetooth. La montre devient un adaptateur Bluetooth sans fil, permettant d’étendre la fonctionnalité du smartphone du porteur à la montre. Les utilisateurs peuvent utiliser la montre pour passer et recevoir des appels sur leur téléphone portable, recevoir des bulletins météo, écouter de la musique, lire des e-mails et des SMS, dicter des e-mails et des SMS et adresser des demandes à leurs assistants numériques.

développement récent

Juin 2022 – Garmin présente la nouvelle 955, la première montre intelligente compatible GPS au monde. Le dernier né de la famille Garmin Forerunner est devenu un favori parmi les coureurs du monde entier. Ce sont des montres intelligentes de triathlon avec des fonctionnalités d’entraînement développées pour les coureurs et athlètes intermédiaires et professionnels.

Mai 2022 – HUAWEI Consumer Business Group a lancé plusieurs produits matériels avancés sur les produits phares de Huawei, notamment HUAWEI Mate Xs 2, HUAWEI WATCH GT 3 Pro, HUAWEI WATCH FIT 2, HUAWEI WATCH D, HUAWEI Band 7 et HUAWEI S-TAG. Lancement du produit en 2022. Il vise à simplifier le quotidien des consommateurs.

Les principaux acteurs du marché des montres connectées sont :

Apple Inc. (États-Unis)

Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

Fitbit Corporation (Royaume-Uni)

Nike Inc. (États-Unis)

Virtual-Realties, LLC (중국)

Xiaomi (Chine)

Sony Corporation (Japon)

Garmin Inc. (États-Unis)

Honeywell International Inc. (États-Unis)

LG Electronics (Corée)

Samsung (Corée du Sud)

Motorola Solutions (États-Unis)

ASUS Computer Corporation (Taïwan)

Michael Kors (États-Unis)

Polar Electro (Finlande)

Groupe Fossil, Inc. (États-Unis)

Google LLC (États-Unis)

TomTom International BV (Pays-Bas)

Les points clés du marché mondial des montres intelligentes amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de différentes industries en:

Fournir un cadre sur mesure pour comprendre le quotient d’attractivité des différents produits/solutions/technologies sur le marché de la montre intelligente.

Il guide les parties prenantes dans l’identification des principaux problèmes liés aux stratégies d’intégration pour le marché mondial des montres intelligentes et propose des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leurs activités.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

Il propose une analyse de l’offre du marché des montres connectées ainsi qu’un aperçu des synergies prometteuses entre les principaux acteurs visant à maintenir leur leadership sur le marché.

Analyse régionale pour le marché des montres intelligentes :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des montres intelligentes présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Par exemple, il montre les principaux éléments qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. Selon les chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont les suivantes :

Potentiel d’investissement à long terme sur le marché des montres connectées ? Quels sont les facteurs qui stimuleront la demande de montres intelligentes dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des montres intelligentes ? Quelles sont les dernières tendances du marché local ? À quel point réussissent-ils ?

