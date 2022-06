Tendances du marché des microalgues, recherche, analyse et révision des prévisions 2028

Le marché des microalgues devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,9 ​​% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 61 988,47 millions USD. d’ici 2028. La sensibilisation accrue des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et la forte demande de protéines d’origine végétale sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les microalgues sont des algues microscopiques également appelées algues unicellulaires. Ils peuvent soit vivre de manière indépendante, soit sous forme de colonies. Ce sont des micro-organismes photosynthétiques qui résident dans l’eau douce ou l’eau salée. Selon leur espèce, ils peuvent varier en taille et en forme dont la taille va du micromètre à la centaine de micromètres. La fonction principale des microalgues est de convertir la lumière du soleil, le dioxyde de carbone et l’eau en biomasse algale.

Étendue du marché mondial des microalgues et taille du marché

Le marché des microalgues est segmenté en fonction du type de produit, de la souche de microalgues, de la catégorie, de la forme, du grade, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de produit, le marché des microalgues est segmenté en dunaliella salina, spiruline, chlorella et autres. En 2021, le segment de la spiruline devrait dominer le marché car il s’agit de la microalgue la plus cultivée car elle possède plusieurs avantages pour la santé, notamment des fonctions anti-inflammatoires, antioxydantes et protectrices du cerveau.

Sur la base de la souche de microalgues, le marché des microalgues est segmenté en haematococcus pluvialis, phaeodactylum tricornutum, porphyridium cruentum, nannochloropsis et autres. En 2021, le segment haematococcus pluvialis devrait dominer le marché car cette microalgue sécrète de l’astaxanthine en tant que couche protectrice, qui est exploitée pour ses propriétés antioxydantes élevées qui ont un potentiel élevé de cancer parmi d’autres types de traitement des maladies.

Sur la base de la catégorie, le marché des microalgues est segmenté en organique et inorganique . En 2021, le segment biologique devrait dominer le marché car les nutriments organiques sont facilement accessibles aux microalgues et il a été rapporté que la plupart des gens préfèrent les produits dérivés de microalgues cultivés sur une source biologique.

Sur la base de la forme, le marché des microalgues est segmenté en poudre/sec et liquide. En 2021, le segment poudre/sec devrait dominer le marché car cette forme peut facilement être modifiée en comprimés. Les capsules entre autres et sont faciles à transporter.

Sur la base de la qualité, le marché des microalgues est segmenté en qualité alimentaire , qualité alimentaire, qualité carburant, qualité cosmétique et autres. En 2021, le segment de qualité alimentaire devrait dominer le marché des microalgues en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages pour la santé des produits à base de microalgues et à la disponibilité d’aliments et de boissons à base de microalgues.

Sur la base des applications, le marché des microalgues est segmenté en aliments et boissons , compléments alimentaires, produits pharmaceutiques, cosmétiques et soins personnels, biocarburants, encres, aliments pour animaux et autres. En 2021, le segment des compléments alimentaires devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de compléments alimentaires à base de plantes en raison de l’augmentation continue des maladies infectieuses.

Analyse au niveau du pays du marché des microalgues

Le marché des microalgues est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, souche de microalgues, catégorie, forme, qualité, application et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des microalgues sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Suisse, la Turquie, la Belgique, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Australie, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, Indonésie, Thaïlande, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Koweït, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Le segment biologique dans la région Amérique du Nord devrait croître avec le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028, car la culture biologique est écologique et économique pour la production. La Chine est à la tête de la croissance du marché de l’Asie-Pacifique et le segment biologique domine dans ce pays en raison de l’augmentation des initiatives gouvernementales de sensibilisation aux produits respectueux de l’environnement. Le segment biologique au Royaume-Uni domine le marché européen en raison de la demande croissante de produits à base d’algues.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Microalgues

Le paysage concurrentiel du marché des microalgues fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise liée au marché des microalgues.

Les principales entreprises qui traitent des microalgues sont Cellana Inc., DSM, BIOPROCESS ALGAE, LLC., Corbion, Algarithm, Cyanotech Corporation, Henry Lamotte Oils GmbH, Algaecytes, Australian Spirulina, Algatech LTD, Lyxia, BASF SE, Corbion, EID – Parry (India) Limited, Kuehnle AgroSystems Inc., ALGISYS LLC, euglena Co., Ltd., Heliae Development, LLC, AlgaEnergy, ALGENOL, AstaReal AB entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des microalgues.

Par exemple,

En octobre 2020, Cyanotech Corporation a lancé BioAstin, un produit dérivé de microalgues. Le produit lancé s’est avéré efficace pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies de la peau et de la santé des articulations, entre autres. Le produit lancé a dynamisé le portefeuille de produits de l’entreprise et lui a permis de générer davantage de revenus.

En janvier 2019, Algarithm a reçu la certification non-OGM pour l’huile d’algue Oméga-3 DHA. Cette certification a prouvé que l’entreprise applique les meilleures pratiques en matière d’OGM et applique des normes rigoureuses afin de maintenir la qualité du produit. Cette certification renforce la crédibilité de l’entreprise sur le marché des microalgues.

La collaboration, le lancement de produits, l’expansion commerciale, les récompenses et la reconnaissance, les coentreprises et d’autres stratégies des acteurs du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des microalgues, ce qui permet également à l’organisation d’améliorer son offre de microalgues.

