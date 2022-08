Tendances du marché des médicaments contre la bronchiolite, chaînes de fournisseurs, analyse des acteurs clés, recherche, opportunités, part, portée, technologie, demande et prévisions jusqu’en 2029

La bronchiolite est une maladie pulmonaire récurrente qui touche les nouveau-nés et les jeunes enfants. Il provoque une inflammation et un blocage des minuscules voies respiratoires (bronchioles) dans les poumons. Cela peut provoquer une respiration sifflante, de la toux et des difficultés respiratoires. Cela se produit lorsque les bronchioles, ou les petits tubes d’air dans les poumons, deviennent enflammés. Parce que le mucus bloque les tubes, il n’y a pas assez de place pour que l’air puisse entrer et sortir des poumons. Le virus respiratoire syncytial (VRS), le virus de la grippe et le rhinovirus sont les causes les plus fréquentes de bronchiolite.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des médicaments contre la bronchiolite est évalué à 58,62 millions USD en 2021 et devrait atteindre 83,37 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché de l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des médicaments contre la bronchiolite

chauffeur

Augmentation de la prévalence de l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS)

La prévalence croissante de l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) est un facteur majeur de croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite. Selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), le virus respiratoire syncytial (RSV) provoque environ 1 32 000 à 172 000 hospitalisations chez les enfants de moins de cinq ans et environ 14 000 décès chez les adultes de plus de 65 ans. NOUS. Un pays par an. Les pays en développement représentent la quasi-totalité de la mortalité liée au VRS chez les enfants de moins de 5 ans. Étant donné que l’infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) présente des symptômes cliniques similaires à ceux d’autres maladies respiratoires, il existe un besoin croissant de procédures de diagnostic rapides, spécifiques et sensibles.

taux de tabagisme élevé

L’augmentation de la prévalence du tabagisme sera le principal moteur qui conduira à l’expansion du taux de croissance du marché. Le tabagisme est l’un des facteurs causals qui augmente le risque de bronchiolite virale en augmentant les problèmes respiratoires et limitera ainsi davantage le taux de croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite.

En outre, les initiatives d’organisations publiques et privées visant à accroître la sensibilisation et à augmenter les dépenses de santé élargiront le marché des médicaments contre la bronchiolite. De plus, les changements dans le mode de vie des gens et l’augmentation des cas de maladies cardiaques et pulmonaires chroniques conduiront à l’expansion du marché des médicaments contre la bronchiolite. Dans le même temps, l’incidence croissante des maladies respiratoires et le nombre croissant de personnes âgées stimuleront le taux de croissance du marché.

Chance

Augmenter le nombre d’activités de R&D

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement propulse la croissance du marché. Cela offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite. Dans le même temps, le nombre croissant d’approbations et de lancements de médicaments stimulera davantage le taux de croissance du marché.

En outre, l’augmentation des investissements dans le développement de technologies de pointe et l’augmentation du volume sur les marchés émergents offriront en outre des opportunités favorables à la croissance du marché des médicaments contre la bronchiolite au cours de la période de prévision.

Certains des acteurs clés du marché Médicaments contre la bronchiolite sont :

Pfizer (États-Unis)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

Novartis (Suisse)

Mylan NV (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Sanofi (France)

Boehringer Ingelheim International Ltd. (Almagné)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis)

Merck & Co. (États-Unis)

F. Hoffmann-La Roche SA (Suisse)

Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)

Eli Lilly and Company (États-Unis)

Allergan (Irlande)

Abbott (États-Unis)

LEO Pharma A/S (Danemark)

Sun Pharmaceutical Industries Ltd. (Inde)

Aurobindo Pharma (Inde)

Lupin (Inde)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Royaume-Uni)

Amnéal Pharmaceuticals LLC. (nous)

Zydus Cadila (à l’époque)

Akorn, Incorporated (États-Unis)

Portée du marché mondial des médicaments contre la bronchiolite

Le marché des médicaments contre la bronchiolite est segmenté en fonction du type, du traitement, de la forme posologique, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier l’application des segments de marché clés.

traiter

médicament

médicaments antiviraux

Aérosol Ribavirine

Bronchodilatateur

corticostéroïdes

Oxygénothérapie

Perfusion intraveineuse

autre

conique

bronchiolite virale

bronchiolite oblitérante

autre

forme posologique

injection

tablette

autre

approche managériale

inhaler

parentéral

oral

autre

utilisateur final

Hôpital

Clinique spécialisée

soins à domicile

autre

Répartition des canaux

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

pharmacie en ligne

autre

Analyse régionale / aperçu du marché Médicaments contre la bronchiolite

Le marché Médicaments contre la bronchiolite est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, forme posologique, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des médicaments contre la bronchiolite sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. . , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des médicaments contre la bronchiolite en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la présence d’acteurs clés majeurs et à l’augmentation des dépenses de santé qui stimuleront davantage le taux de croissance du marché dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de la prévalence croissante des maladies respiratoires inflammatoires dans la région. De plus, le développement des infrastructures de santé stimulera davantage le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires sur les marchés nationaux qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval, les tendances technologiques et l’analyse des cinq forces, les études de cas, etc. sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à une concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

