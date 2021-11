Tendances du marché des logiciels de restauration en Europe avec des opportunités de croissance d’ici 2028 | Aptus Systems Ltd., Flex Catering, Pxier

« Le marché des logiciels de restauration en Europe » devrait passer de 39,18 millions de dollars US en 2020 à 124,93 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 13,7% de 2019 à 2027.

L’Allemagne, la France, l’Italie, la Russie et le Royaume-Uni sont parmi les principaux pays d’Europe. L’Europe occidentale est connue pour ses conditions de vie améliorées et ses niveaux de revenus élevés parmi les masses. L’Europe occidentale est l’une des régions les plus riches d’Europe, avec plus de PIB par habitant que les autres régions. L’Europe a connu des résultats prometteurs pour les investissements technologiques en 2019, malgré les ralentissements économiques au Royaume-Uni et dans l’UE. Les investissements technologiques européens ont augmenté de 124 % au cours des cinq dernières années, avec une hausse de 39 % entre 2018 et 2019, atteignant 34,3 milliards de dollars d’investissements en capital en 2019.

Marché des logiciels de restauration en Europe – Entreprises mentionnées

Aptus Systems Ltd.

Restauration flexible

Logiciel de restauration FooStorm (Caterxpress)

Systèmes de profit inc.

Pxier

Segmentation du marché des logiciels de restauration en Europe

Marché des logiciels de restauration en Europe – par type de déploiement

Nuage

Sur site

Marché des logiciels de restauration en Europe – par type d’application

Traiteurs

Restaurants et hôtels

Autres

