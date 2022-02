Tendances du marché des logiciels de gestion de la construction aux États-Unis, taille, répartition par région et segment, prévisions de croissance historique d’ici 2029

Le rapport sur le marché américain des logiciels de gestion de la construction effectue des recherches et des analyses du marché pour un produit / service particulier, ce qui inclut l’enquête sur les inclinations des clients. Il effectue l’étude de diverses capacités des clients telles que les attributs d’investissement et le potentiel d’achat. Ce rapport de marché implique des commentaires du public cible pour comprendre ses caractéristiques, ses attentes et ses exigences. Le rapport fournit des stratégies nouvelles et passionnantes pour les produits à venir en déterminant la catégorie et les caractéristiques des produits que les publics cibles accepteront facilement. Le rapport d’étude de marché mondial sur les logiciels de gestion de la construction aux États-Unis recueille des données sur le marché cible telles que les tendances des prix, les exigences des clients, l’analyse des concurrents et d’autres détails de ce type.

Le marché des logiciels de gestion de la construction devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,5% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre USD 914,18 millions d’ici 2028. L’accent croissant mis sur la gestion allégée dans la construction augmente l’adoption des logiciels de gestion de la construction et agit comme un facteur moteur pour la croissance du marché des logiciels de gestion de la construction

Le logiciel de gestion de la construction fait référence à un outil utilisé par les professionnels pour rationaliser les tâches quotidiennes afin d’améliorer la livraison des projets. Il aide les entreprises dans la gestion budgétaire, la communication, la prise de décision, la planification des tâches et autres. Il est utilisé par les entrepreneurs et les responsables de la construction pour améliorer la productivité et respecter les délais du projet dans les limites du budget.

L’exigence croissante d’une gestion efficace des outils dans l’industrie de la construction augmente l’adoption des logiciels de gestion de la construction et agit donc comme un facteur moteur pour la croissance du marché des logiciels de gestion de la construction. Les logiciels de gestion de la construction impliquent des besoins en capital élevés en raison desquels les petites et moyennes entreprises ont à peine les moyens pour leurs secteurs d’activité, ce qui freine la croissance du marché des logiciels de gestion de la construction. La numérisation dans l’industrie de la construction peut créer le besoin d’adopter un logiciel de gestion de la construction et constitue une fenêtre d’opportunité pour la croissance du marché des logiciels de gestion de la construction. La question de l’échange de données ou de l’interopérabilité sur différentes plates-formes et logiciels est un défi pour la croissance du marché des logiciels de gestion de la construction.

Ce rapport sur le marché des logiciels de gestion de la construction fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario du marché des logiciels de gestion de la construction, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée et segmentation du marché américain des logiciels de gestion de la construction:

Le marché des logiciels de gestion de la construction est segmenté en fonction du déploiement, de la taille de l’organisation, du type d’appareil, du modèle de tarification, de l’application et de la verticale. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du déploiement, le marché des logiciels de gestion de construction est segmenté en cloud et sur site. En 2021, le segment du cloud détenait une part maximale du marché en raison de facteurs tels que l’essor technologique croissant parmi les leaders de l’industrie du secteur de la construction, le besoin croissant d’un programme intégré de gestion de la construction basé sur le cloud, afin de gérer efficacement toutes les fonctions.

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché des logiciels de gestion de la construction a été segmenté en grandes entreprises et PME. En 2021, le segment des PME détenait une plus grande part du marché en raison de facteurs tels que le besoin élevé de communication en temps réel des tâches et des activités du projet, pour soutenir un degré élevé d’innovation et l’exigence d’une approche systématique de gestion des risques pour les projets de construction.

Sur la base du type d’appareil, le marché des logiciels de gestion de construction a été segmenté en smartphone et ordinateur. En 2021, le segment des smartphones détenait une part plus importante du marché en raison de facteurs tels que la nécessité d’un traitement automatisé des données sur site, l’amélioration du niveau de communication entre les travailleurs, l’amélioration des performances et l’amélioration de la gestion des flux de travail.

Sur la base du modèle de tarification, le marché des logiciels de gestion de construction a été segmenté en licences et en abonnements. En 2021, le segment basé sur les abonnements détenait une plus grande part du marché en raison de facteurs tels que l’adoption rapide d’un logiciel de gestion de construction basé sur le cloud, une flexibilité accrue du modèle de revenus, des revenus prévisibles et attire un nombre croissant de clients.

Sur la base de l’application, le marché des logiciels de gestion de la construction a été segmenté en pré-construction, gestion de projet, gestion des ressources, gestion financière, gestion de la relation client et autres. En 2021, le segment de la gestion de projet détenait la plus grande part du marché en raison de facteurs tels que l’accès aux informations et la collaboration en temps réel, la gestion du budget et la comptabilité, la visibilité des informations sur les projets et autres.

Sur la base de la verticale, le marché des logiciels de gestion de construction a été segmenté en entrepreneur en construction résidentielle, entrepreneur en construction commerciale, entrepreneurs en aménagement paysager, directeurs de construction, ingénieurs, architectes et autres. En 2021, le segment des entrepreneurs en construction résidentielle détenait la plus grande part du marché attribuée à des facteurs tels que la gestion efficace de l’ensemble du projet dans les délais, une communication continue entre les travailleurs et les subordonnés et un point de contact unique pour accéder à toutes les informations.

Analyse au niveau du pays du marché américain des logiciels de gestion de la construction

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, pays d’Asie du Sud-Est et Australie, etc.)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie, Pays-Bas et Belgique, etc.)

Amérique centrale et du Sud (Brésil, Argentine, LATAM, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Qatar, Arabie saoudite, Israël et Afrique du Sud, etc.)

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché américain des logiciels de gestion de la construction comprennent:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché américain des logiciels de gestion de la construction sont Constellation HomeBuilder Systems, Autodesk Inc., Procore Technologies, Inc., Sage Group plc, Trimble Inc., Buildertrend, Oracle, Epicor Software Corporation, Bentley Systems Incorporated, CMiC, BuilderMT. Inc., ConstructConnect, Finalcad Sarl, Jonas Construction Software Inc. et Systemates Inc. parmi d’autres acteurs nationaux. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

De nombreux développements de produits sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également la croissance du marché des logiciels de gestion de la construction.

Par exemple,

En juin 2020, Procore Technologies, Inc. a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités de plateforme pour faire progresser la collaboration et la communication dans la construction. Les nouvelles fonctionnalités de la plate-forme Procore incluent les plans d’action, la correspondance, les champs personnalisés et configurables, Procore Connect, la recherche Procore, les coûts de main-d’œuvre en temps réel et une visionneuse de modèles 3D basée sur le Web. Cela a aidé l’entreprise à améliorer ses offres sur le marché.

L’expansion de la production, le développement de nouveaux produits et d’autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre de logiciel de gestion de la construction.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

Chiffre d’affaires historique et de l’année en cours des acteurs du marché américain des logiciels de gestion de la construction liés analysés au niveau régional.

Un par un profil d’entreprise des principales parties prenantes.

Analyse de la taille du marché sur la base du type de produit et du type d’utilisation finale.

L’analyse des cinq forces de Porter met en évidence la capacité des acheteurs et des fournisseurs à permettre aux parties prenantes de prendre des décisions commerciales axées sur le profit et de renforcer leur réseau fournisseur-acheteur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché aide à déterminer les opportunités de marché existantes.

Les principaux pays de chaque région sont cartographiés en fonction de leur contribution aux revenus de l’industrie mondiale du marché américain des logiciels de gestion de la construction.

Le positionnement des acteurs du marché facilite l’analyse comparative et fournit une compréhension claire de la position actuelle des acteurs du marché.

Réponses aux questions du rapport d’étude de marché sur les logiciels de gestion de la construction aux États-Unis :

Quels sont les principaux acteurs du marché actifs sur le marché?

Quel serait l’impact détaillé de COVID-19 sur la taille du marché?

Quelles tendances actuelles influenceraient le marché dans les prochaines années ?

Quels sont les facteurs moteurs, les contraintes et les opportunités dans l’industrie du marché américain des logiciels de gestion de la construction?

Quelles sont les projections pour l’avenir qui aideraient à prendre de nouvelles mesures stratégiques ?

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : TAILLE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

