Tendances du marché des lasers accordables, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur le laser accordable met à disposition des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent sûrement se fier aux informations fournies dans ce rapport car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques.

Le marché des lasers accordables devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,9 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 16 686,16 USD millions d’ici 2028.

Les lasers accordables offrent la possibilité de régler la longueur d’onde de sortie en fonction de l’utilisation de l’application. Certains lasers accordables offrent un réglage à grande vitesse et sont appelés agiles en longueur d’onde ou agiles en fréquence. Les lasers accordables fonctionnent généralement de manière continue sur une faible largeur de bande d’émission. Cependant, certains lasers offrent également la possibilité de décaler les raies du spectre optique ou l’enveloppe du peigne de fréquence.

La récente pandémie a accru le besoin de développements dans le secteur de la santé et le gouvernement dépense beaucoup pour fournir des avancées technologiques au secteur, ce qui entraînera à son tour diverses avancées dans les dispositifs médicaux et une forte exigence de lasers accordables, stimulant ainsi la croissance. du marché des lasers accordables. Les complexités techniques présentes dans le laser accordable agissent donc comme un obstacle majeur à la croissance du marché du laser accordable.

Segmentation:

Le marché des lasers accordables est segmenté en six segments notables basés sur le type, la technologie, la longueur d’onde, l’application, l’utilisateur final et le canal de vente. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des lasers accordables a été segmenté en lasers accordables à l’état solide, lasers accordables à gaz, lasers accordables à fibre, lasers accordables à liquide, laser à électrons libres (FEL), OPO pulsé nanosecondes et autres. En 2021, le segment des lasers accordables à semi-conducteurs domine le marché avec la plus grande part de marché en raison de sa caractéristique d’offrir une liberté supplémentaire dans la conception du système laser.

Sur la base de la technologie, le marché des lasers accordables a été segmenté en laser à diode à cavité externe, laser à réflecteur de Bragg distribué (DBR), laser à rétroaction distribuée (DFB), lasers à émission de surface à cavité verticale (VCSEL), système micro électromécanique (MEMS) et d’autres. En 2021, le segment des lasers à diode à cavité externe détient la plus grande part de marché car ils offrent une large plage de réglage (supérieure à 40 nm) et malgré la faible vitesse de réglage, cela peut prendre des dizaines de millisecondes pour changer les longueurs d’onde, ce qui améliore son taux d’utilisation dans équipement de test et de mesure optique.

Sur la base de la longueur d’onde, le marché des lasers accordables a été segmenté en moins de 1000 nm, 1000nm-1500nm et plus de 1500nm. En 2021, le segment 1000nm-1500nm augmente le marché avec une part de marché maximale en raison de l’excellente efficacité quantique et de l’efficacité élevée du couplage des fibres.

Sur la base de l’application, le marché du laser accordable a été segmenté en micro-traitement, perçage, découpe, soudage, gravure et marquage, communication et autres. En 2021, le segment de la communication domine le marché avec la plus grande part de marché en raison de l’augmentation de la croissance de la communication optique dans laquelle le laser accordable aidera à gérer la longueur d’onde, à améliorer l’efficacité du réseau et à développer les réseaux optiques de prochaine génération.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des lasers accordables a été segmenté en électronique et semi-conducteurs, automobile, aérospatial, télécommunications et dispositifs de mise en réseau, médical, fabrication, emballage et autres. En 2021, le segment des appareils de télécommunication et de mise en réseau détient la plus grande part de marché, car le laser accordable contribue à accroître l’intelligence, la fonctionnalité et l’efficacité du réseau.

Sur la base du canal de vente, le marché des lasers accordables a été segmenté en OEM et après-vente. En 2021, le segment OEM domine le marché, car l’achat d’une machine laser auprès d’OEM a tendance à être plus rentable et avec la plus grande assurance qualité qui est considérée comme le facteur principal lors de l’achat de tout produit auprès d’OEM.

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché Laser accordable sont :

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché du laser accordable sont Daylight Solutions (une filiale de Leonardo DRS), EKSPLA, HÜBNER Photonics, TOPTICA Photonics AG, Keysight Technologies, Luna Innovations Incorporated, LUMIBIRD, II-VI Incorporated, NeoPhotonics Corporation, SANTEC CORPORATION, EXFO Inc., Thorlabs, Inc., VIAVI Solutions Inc., Newport Corporation (filiale de MKS Instruments), Lumentum Operations LLC, Radiant Light SL, Freedom Photonics LLC, Changchun New Industries Optoelectronics Tech. Co., Ltd., Sacher Lasertechnik GmbH, AMETEK, Inc., Coherent, Inc. entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Analyse au niveau du pays

Le marché Laser accordable est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des lasers accordables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique et la Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie- Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

