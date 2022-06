Tendances du marché des kits de test à domicile en Europe Analyse mondiale de l’industrie, principaux fabricants, croissance, opportunités et prévisions jusqu’en 2028

comprend une analyse et des prévisions complètes du marché, la définition du marché, les moteurs du marché et les contraintes du marché, la part de marché, la segmentation du marché et l’analyse des principaux acteurs du marché. Les tendances émergentes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont identifiés et analysés apparemment lors de la génération de ce document marketing. Les clients obtiennent des informations et une connaissance inégalées des meilleures opportunités de marché sur leurs marchés respectifs à partir de ce rapport de marché. Le rapport de marché crédible A propose une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et des importations/exportations concernant l’industrie.

A market research report is one of the key factors used in maintaining competitiveness over competitors. The industry report also comprises of reviews about key players, major collaborations, merger & acquisitions along with trending innovation and business policies. For market segmentation study conducted in this report, a market of potential customers is divided into groups or segments based on different characteristics such as application of product, deployment model, end user and geographical region etc.

Europe At Home Testing Kits Market is expected to gain market growth in the forecast period of 2021 to 2028. Data Bridge Market Research analyses that the market is growing with the CAGR of 5.1% in the forecast period of 2021 to 2028 and expected to reach USD 2,190.87 million by 2028. Increasing health awareness among people is helping the at-home testing kits market to grow at significant rate.

Major Market Key Competitors:

Abbott

ACON Laboratories, Inc.

Rapikit

BTNX INC.

bioLytical Laboratories Inc.

OraSure Technologies, Inc.

BD

Cardinal Health

B. Braun Melsungen AG

Piramal Enterprises Ltd.

PRIMA Lab SA

Siemens Healthcare GmbH

Société Quidel

Bionime Corporation

SA Scientifique

Par région

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principaux sujets couverts:

1. Introduction

2. Méthodologie de recherche

3. Résumé

4. Dynamique du marché

4.1 Moteurs de croissance

4.2 Défis

5. Aperçu de l’industrie du contrôle d’accès

5.1 Segmentation de l’

industrie 5.2 Paysage de l’industrie

5.3 Matrice des fournisseurs

5.4 Paysage technologique et d’innovation

6. Marché du contrôle d’accès, Par région

6.1 Amérique du Nord

6.2 Marché et prévisions

6.3 Volume et prévisions

6.4 Europe occidentale

6.5 Japon

6.6 Chine

6.7 Autres pays

7. Méthode/technologie

7.1 Microbiologie traditionnelle

7.2 Marché et prévisions

7.3 Volume et prévisions

7.4 Diagnostic moléculaire

7.5 Immunodiagnostics

8.Profil de

l’entreprise 8.1 Présentation des activités

8.2 Données financières

8.3 Paysage des produits

8.4 Perspectives stratégiques

8.5 Analyse SWOT

Une partie des principaux faits saillants de la table des matières couvre :

– Philosophie et portée

– Résumé principal

– Aperçu de l’industrie du contrôle

d’accès – Marché du contrôle d’accès, par région

– Profil de l’organisation

Portée du marché des kits de test à domicile en Europe et taille du marché

Le marché des kits de test à domicile est segmenté en fonction du type de test, du type, de l’âge, du type d’échantillon, de l’utilisation et des canaux de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test à domicile est segmenté en test de grossesse, kit de test du VIH, diabète, maladies infectieuses , tests de glycémie, kit de test de prédiction de l’ovulation, kit de test de toxicomanie et autres types de tests. En 2021, le segment des tests de glycémie augmente le marché des kits de test à domicile en raison de la sensibilisation croissante des gens à rester en bonne santé.

Sur la base du type, le marché des kits de test à domicile est segmenté en cassette , bande, intermédiaire, panneau de test, carte dip et autres types de formulaires. En 2021, le segment des cassettes domine le marché global des kits de test à domicile, car les gens adoptent des autotests pour vérifier leur état de santé dans le confort de leur domicile à faible coût.

Sur la base de l’âge, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pédiatrique, adulte et gériatrique . En 2021, le segment des adultes détient la part de marché maximale des kits de test à domicile, car l’auto-test est très pratique, économique et offre une intimité à la personne.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des kits de test à domicile a été segmenté en urine, sang, salive et autres types d’échantillons. En 2021, le segment de l’urine domine le marché des kits de test à domicile, car l’augmentation de la capacité de test et les politiques gouvernementales favorables aux autotests stimulent la croissance du segment.

Sur la base de l’utilisation, le marché des kits de test à domicile est segmenté en jetable et réutilisable. En 2021, le segment jetable augmente le marché des kits de dépistage à domicile en raison de la forte prévalence du VIH qui a alimenté l’adoption des kits d’autotest du VIH.

Sur la base des canaux de distribution, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies, supermarchés/hypermarchés et pharmacies en ligne. En 2021, le segment des pharmacies de détail détient la forte part du marché des kits de test à domicile en raison des initiatives gouvernementales favorables pour accroître la sensibilisation des personnes.

Options de personnalisation • Toutes les divisions indiquées ci-dessus dans ce rapport sont traitées au niveau national et peuvent être modifiées en fonction des besoins.

• Tous les articles sollicités à l’affût, le volume d’articles et les coûts de vente normaux seront intégrés en tant que choix ajustables qui pourraient entraîner des dépenses supplémentaires nulles ou négligeables (dépend de la personnalisation)

Le rapport fournit des informations sur les pointeurs suivants :

1. Pénétration du marché : Fournit des informations complètes sur le marché offert par les principaux acteurs

2. Développement du marché : Fournit des informations détaillées sur les marchés émergents lucratifs et analyse la pénétration dans les segments matures des marchés

3. Diversification du marché : Fournit des informations détaillées sur les lancements de nouveaux produits, les zones géographiques

inexploitées , les développements récents et les investissements les principaux acteurs

5. Développement de produits et innovation : Fournit des informations intelligentes sur les technologies futures, les activités de R&D et les développements de produits révolutionnaires