Tendances du marché des interventions d’urgence en cas de déversement, impact de COVID-19, opportunités commerciales, stratégies, analyse des acteurs clés et prévisions 2026

Le marché mondial des interventions d’urgence en cas de déversement devrait connaître un TCAC substantiel de 6,6% au cours de la période de prévision de 2019 à 2026. Le rapport contient des données pour l’année de base 2018 et l’année historique 2017. Cette augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de l’environnement. réglementations à travers le monde ainsi que l’augmentation du commerce mondial.

Les stratégies des concurrents analysées ici incluent généralement les lancements de nouveaux produits, les extensions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres qui renforcent leur empreinte sur le marché. Pour la réussite des affaires aux niveaux local, régional et international, ce rapport d’étude de marché de haute qualité sur les interventions d’urgence en cas de déversement est une solution définitive. En outre, ce rapport sur le marché comprend des aspects vitaux du marché qui contiennent, mais sans s’y limiter, des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement, les tendances futures, l’innovation technologique, les technologies à venir et les progrès techniques de l’industrie ABC. Avec l’utilisation de quelques étapes ou d’un certain nombre d’étapes, le processus de génération d’un rapport de marché d’intervention d’urgence en cas de déversement est lancé avec les conseils d’experts.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Adler & Allen, Clean Harbors Inc., Desmi A/S, Elastec, Marine Well Containment Company, Oil Spill Response Limited, Polyeco Group, US Ecology Inc., Veolia, sont quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des interventions d’urgence en cas de déversement. Vikoma International Ltd, NRC Group, Briggs Marine & Environmental Services, AM Environmental, Lamor Corporation Ab., Blue Ocean Tackle, SkimOil, Fender & Spill Response Service LLC, American Green Ventures (US) Inc., Expandi Systems, Darcy Spillcare Manufacturer, Groupe Tomlinson, First Call Environmental et autres.

Segmentation : marché mondial des interventions d’urgence en cas de déversement

Par type

Des produits

Flèches

Booms pétroliers

Booms chimiques

Flèches universelles

Écumoires

Dispersants et produits dispersants

Produits de combustion in situ

Flèches résistantes au feu

Allumeurs

Éleveurs chimiques

Absorbants

Transférer des produits

Pompes

Produits de radiocommunication

Produits de télédétection

Prestations de service

Services de gestion des déchets

Services de location de produits

Services de formation de la main-d’œuvre

Services de transport et d’élimination

Services d’exercices et d’exercices d’intervention en cas de déversement

Services de suivi et de surveillance

Évaluation et analyse des risques

Autres

Par matériaux de déversement

Les déversements de pétrole

Déversements de produits chimiques et de matières dangereuses

Par environnement de déversement

Déversements sur terre

Déversements en mer

Par verticales

Transport

Chimique

Gaz de pétrole

Ports et havres

Gouvernement

Installations industrielles

Par géographie

Amérique du Nord

S.

Canada

Mexique

Amérique du Sud

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe 

Allemagne

La France

Royaume-Uni

Italie

Espagne

Russie

Turquie

la Belgique

Pays-Bas

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Japon

Chine

Corée du Sud

Inde

Australie

Singapour

Malaisie

Indonésie

Thaïlande

Philippines

Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Afrique du Sud

Egypte

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Israël

Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique

Développements clés sur le marché :

En juin 2019, US Ecology Inc. a fusionné avec NRC Group Holdings Corp. Les sociétés combineront leurs services complémentaires et rassembleront tous les clients pour se positionner en tant que leader du marché de la gestion des déchets industriels et renforcer également leur position dans le domaine environnemental global. marché des services

En mars 2019, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il s’engageait à verser 4,1 millions de dollars à six organisations internationales pour le financement de projets de recherche sur l’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, qui contribueront à l’élaboration de protocoles et à la prise de décisions visant à réduire les impacts environnementaux des déversements d’hydrocarbures.

Analyse compétitive

Le paysage concurrentiel du marché Intervention d’urgence en cas de déversement fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la vue d’ensemble de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et la largeur du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis sont uniquement liés à l’orientation des entreprises liée au marché de l’intervention d’urgence en cas de déversement.

Points clés du rapport :

Analyse complète et distincte des moteurs et contraintes du marché

Acteurs clés du marché impliqués dans cette industrie

Analyse détaillée de la segmentation du marché

Analyse concurrentielle des principaux acteurs impliqués

Principaux faits saillants du marché Réponse d’urgence en cas de déversement dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport :

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché Intervention d’urgence en cas de déversement ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, il ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car il a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Des distributeurs et des commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing en se concentrant sur les besoins de la région en cas de pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché Réponse d’urgence en cas de déversement. Le dernier segment du chapitre sur l’impact de COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués dans le marché des interventions d’urgence en cas de déversement.

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de segmentation du marché comprenant des recherches qualitatives et quantitatives intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur de marché Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché

Table des matières:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PAYSAGE CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : MOTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS D’ENTREPRISE

PARTIE 18 : ANNEXE

