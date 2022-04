Tendances du marché des injections faciales 2022 Taille de l’industrie, segments, part, acteurs clés et analyse des facteurs de croissance d’ici 2030

États-Unis – Le marché mondial des produits injectables pour le visage devrait atteindre plus de 18 819,04 millions USD d’ici 2026. Les produits injectables pour le visage, également appelés produits de comblement cutané, sont des produits qui bénéficient de la transformation du visage. Ces produits injectables pour le visage sont largement utilisés pour traiter les premiers signes de l’âge ainsi que les rides, augmentant ainsi l’attrait visuel.

Des facteurs tels que l’augmentation de la demande pour augmenter l’apparence visuelle et la popularité croissante des procédures peu intrusives stimulent considérablement le marché. En outre, l’augmentation de la population âgée et l’introduction d’injectables faciaux améliorés tels que les charges synthétiques d’hydroxylapatite de calcium prévoyaient en outre de stimuler la croissance du marché. Ces derniers temps, la demande croissante de processus non chirurgicaux pour la transformation et la modification du visage gagne l’admiration mondiale. Par exemple, selon la Société internationale de chirurgie plastique esthétique (ISAPS), 2017, les techniques cosmétiques non chirurgicales et chirurgicales ont montré une augmentation globale de 9 % par rapport aux années précédentes. De plus, selon le même rapport en 2016, les procédures non chirurgicales, y compris les injectables, représentaient environ 8 millions dans le monde.

Le marché mondial des injectables pour le visage est segmenté en fonction des produits, des utilisateurs finaux et de la géographie.

Sur la base des produits, le marché mondial des produits injectables pour le visage est segmenté en produits de comblement cutané/implants injectables et injections anti-âge/anti-rides. Les produits de comblement cutané/implants injectables sont en outre segmentés en acide hyaluronique, en produits de comblement au collagène et en produits de comblement synthétiques tels que l’hydroxylapatite de calcium et les microsphères de méthacrylate de polyméthyle. Les injections anti-âge / anti-rides sont en outre classées en microparticules de toxine botulique A et d’acide poly-L-lactique (PLLA). Sur la base des produits, le segment de l’acide hyaluronique devrait dominer le marché en 2017. De plus, ce segment devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision.

L’utilisation cumulative de l’acide hyaluronique en tant que produit de comblement dermique dans la procédure cosmétique devrait soutenir la croissance du marché. L’acide hyaluronique est devenu un élément important des cosmétiques et des chirurgies esthétiques en raison de ses solides propriétés de rétention d’eau. En général, l’acide hyaluronique de qualité cosmétique a un poids moléculaire plus faible, ce qui aide en outre à retenir l’eau dans les cellules, libère des antioxydants, forme la pénétration profonde du produit dans l’épiderme et retarde la progression du vieillissement. Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial des injectables pour le visage est segmenté en hôpitaux, cliniques de dermatologie, cliniques de beauté et instituts de recherche en dermatologie. En 2017, on estime que le segment hospitalier domine le marché mondial.

Parmi les principaux acteurs clés du marché mondial des injectables pour le visage figurent Advanced Dermatology, Merz, Inc., Galderma Laboratories, LP, ColBar LifeScience Ltd., Allergan, Plc., Valeant Pharmaceuticals North America LLC., Sanofi Biosurgery Inc. (Sanofi), Anika Therapeutics , Inc., Suneva Medical, Inc. entre autres.

Les principaux acteurs adoptent des partenariats et des stratégies d’introduction de produits afin de répondre aux besoins esthétiques et cliniques non satisfaits, offrant ainsi aux chirurgiens des options meilleures et nouvelles, augmentant encore la croissance du marché des injectables pour le visage. Par exemple, en 2017, la société Galderma a collaboré avec Colorescience pour étendre ses solutions de soins de la peau pour les personnes qui peuvent être utilisées en combinaison avec des traitements esthétiques injectables faciaux orthodoxes.

Quelles sont les principales conclusions du rapport ?

• Ce rapport fournit des informations complètes sur les facteurs qui devraient influencer la croissance du marché et la part de marché à l’avenir.

• Le rapport présente l’état actuel du marché et les perspectives d’avenir pour diverses régions géographiques.

• Ce rapport fournit des informations qualitatives et quantitatives sur le paysage concurrentiel du marché.

