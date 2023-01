Tendances du marché des implants et restaurations dentaires, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Tendances du marché des implants et restaurations dentaires, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le marché des implants dentaires et de la restauration sert à remplir la bouche ou à la remplacer par une solution concrète. Les prothèses dentaires sont l’un des types de prothèses dentaires les plus courants, en particulier chez les personnes âgées. Bien que les implants dentaires gagnent en popularité, plusieurs obstacles entravent l’expansion du marché. L’industrie des implants dentaires surmonte donc ces limites en offrant des prix compétitifs et d’autres avantages par rapport aux autres traitements dentaires. Des implants dentaires nouveaux et plus avancés, soigneusement conçus et conçus de manière efficace.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des implants et prothèses dentaires était évalué à 11,64 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 20 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7 % sur la période de prévision 2022 à 2029.

Un implant dentaire, aussi appelé implant endo-osseux, est une racine artificielle qui ressemble à une ou plusieurs dents. Il s’agit d’une alternative au placement des dents manquantes dans la mâchoire pour soutenir la restauration. Ces implants offrent une base solide et sont idéaux pour les personnes qui ont perdu une ou plusieurs dents. La dentisterie restauratrice comprend le diagnostic et le traitement des dents infectées et la restauration des dents manquantes à l’aide de couronnes, d’implants, de ponts et de prothèses dentaires.

Dynamique du marché des implants dentaires et des prothèses

chauffeur

Augmentation de la prévalence des maladies dentaires

Le nombre croissant de patients atteints de maladies dentaires, telles que les maladies bucco-dentaires et la carie dentaire, sera un moteur majeur influençant le taux de croissance du marché.

développement de la technologie

Les implants personnalisés et les procédures d’implantation indolores qui ne nécessitent pas de visites dentaires postopératoires sont des exemples d’avancées technologiques dans l’industrie des implants dentaires qui alimenteront davantage la croissance du marché des implants dentaires et des restaurations.

Demande croissante pour la dentisterie esthétique

La popularité croissante parmi les personnes âgées et la population générale a augmenté la demande de dentisterie esthétique, ce qui influencera davantage le taux de croissance du marché des implants dentaires et des prothèses.

Possibilité

De plus, l’augmentation des investissements dans la technologie CAD/CAM devrait offrir des opportunités potentielles de croissance du marché des implants dentaires et des restaurations à l’avenir.

Limite/Défi

Pendant ce temps, la hausse des coûts et le sous-remboursement des implants dentaires devraient encore entraver la croissance du marché des implants dentaires et des matériaux de restauration au cours de la période cible. Cependant, les complications liées à la perte de dents associées aux ponts dentaires constitueront un défi plus important pour la croissance du marché des implants dentaires et des restaurations dans un proche avenir.

Analyse régionale du marché Implants dentaires et restaurations:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des implants dentaires et des prothèses détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Le paysage concurrentiel du marché Implants et prothèses dentaires fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et la domination des applications. est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des implants dentaires et des prothèses sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des implants dentaires et des prothèses comprennent :

3M (États-Unis)

Laboratoire Straumann AG (Allemagne)

Nobel Biocare Services SA (Suisse)

Danher (États-Unis)

Ivoclar Vivadent AG (Suisse)

Groupe Implants TBR (France)

Dentsply Sirona (États-Unis)

Système implantaire AVINENT (Espagne)

CAMLOG Biotechnologies GmbH (Suisse)

Zimmer Biomet (États-Unis)

DENTAURUM GmbH & Co. KG (Allemagne)

Ultradent Products, Inc.(미국)

Mitsui Chemicals Corporation (일본)

Dental Wings Inc. (Canada)

Bicorn, LLC (États-Unis)

OSSTEM IMPLANT.CO., LTD. (Corée)

Align Technology Inc (États-Unis)

