Tendances du marché des huiles comestibles, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

Le marché des huiles comestibles était évalué à 94,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 170,16 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse d’experts approfondie, une analyse d’importation / exportation , analyse des prix, analyse de la production et de la consommation, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

L’huile comestible est une huile de cuisson obtenue à partir de la graisse de plantes, d’animaux ou de micro-organismes. À température ambiante, les huiles alimentaires sont liquides et sans danger pour la consommation. Les triacylglycérides représentent 96 % des huiles comestibles. Parmi les nombreuses huiles comestibles figurent le ghee, l’huile d’olive, l’huile de moutarde, l’huile de tournesol, l’huile de riz brun et l’huile d’arachide. Les huiles comestibles contiennent de petites quantités d’ antioxydants , qui empêchent l’auto-oxydation. Les antioxydants sont également utilisés pour prolonger la durée de conservation des huiles comestibles.

Le marché mondial de l’huile de cuisson est tiré par une consommation accrue d’huiles comestibles/huiles de cuisson de haute qualité par des consommateurs soucieux de leur santé et par une demande croissante de diverses applications telles que la confiserie, principalement dans la production de sucreries. . En outre, l’huile d’olive raffinée et l’huile de noix de coco sont de plus en plus utilisées dans diverses applications de cuisson car elles ont une saveur douce et permettent aux aliments de conserver leur saveur d’origine.

DEVELOPPEMENTS récents

Bunge India lancera l’huile de canola Hudson en janvier 2020. L’huile de canola est riche en bonnes graisses comme les AGMI (acides gras monoinsaturés), les oméga-3 et les antioxydants comme la vitamine E et est recommandée comme huile par l’IMA. convient à tous les types de cuisine.

Cargill a acheté une raffinerie d’huile comestible à Nellore, Andhra Pradesh en novembre 2021. L’investissement de Cargill dans l’acquisition et la modernisation de l’installation augmentera considérablement sa capacité de production d’huile comestible et son empreinte dans le sud de l’Inde, en plus de renforcer sa chaîne d’approvisionnement existante afin de répondre à la demande croissante des clients.

IFFCO a acquis 3F Fuji Foods, Inde, en septembre 2020 auprès de Fuji Oil Group, « une société japonaise spécialisée dans les huiles et graisses végétales, le chocolat industriel et les produits émulsionnés », et son partenaire indien 3F Industries.

Le paysage concurrentiel du marché Huiles comestibles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des huiles comestibles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des huiles comestibles sont:

Bunge Limited (États-Unis)

SMA (États-Unis)

Cargill, Incorporated (États-Unis)

ACH Food Companies, Inc. (États-Unis)

Groupe Adani (Inde)

INTERNATIONAL SALAD OIL CORPORATION (États-Unis)

American Vegetable Oils, Inc. (États-Unis)

BORGES INTERNATIONAL GROUP, SL (Espagne)

Groupe Hebany (EAU)

ONG CHEW HONG EDIBLE OIL PTE LTD (Singapour)

TITAN HUILES Inc., (Canada

Ragasa – Tous droits réservés (Mexique)

SOMMEIL (Thaïlande)

Aliments Sunora (Canada)

Les points clés du marché mondial des huiles comestibles amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché des huiles comestibles.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial des huiles comestibles et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché Huiles comestibles.

Analyse régionale du marché Huiles comestibles:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des huiles comestibles détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Pour plus d'informations, obtenez une table des matières détaillée @

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché des huiles comestibles est-il réalisable pour un investissement à long terme ? Quels sont les facteurs qui influencent la demande d’huiles comestibles dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des huiles comestibles? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

