Tendances du marché des hôpitaux intelligents, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2030

Selon une analyse de l’Étude de marché des ponts de données, d’ici 2030, la taille du marché mondial des hôpitaux intelligents devrait atteindre 180,47139 milliards de dollars, avec un TCAC de 20,6 % au cours de la période de prévision. Les composants représentaient la plus grande part de marché en raison de la demande croissante d’appareils intelligents et de l’augmentation des dépenses de santé qui alimentent la demande d’appareils médicaux intelligents.

Les hôpitaux intelligents adoptent une approche contradictoire de la modernisation de l’infrastructure, combinant des actifs numériques et physiques dans un cadre intégré qui relie les flux de travail et les ressources cliniques et commerciales disparates de l’institution. En conséquence, les hôpitaux intelligents peuvent obtenir un accès plus large aux données dans l’ensemble de l’écosystème de soins de santé, de l’hôpital à la clinique en passant par le fournisseur, des flux de travail plus rapides, une mobilité plus fluide des patients et l’adoption par le marché de nouvelles technologies qui sauvent des vies. . arriver

Le marché est en croissance au cours de l’année de prévision pour plusieurs raisons telles que la disponibilité de produits avancés et les acteurs émergents sur le marché. Dans le même temps, les fabricants s’engagent dans des activités de R&D pour mettre sur le marché des appareils intelligents basés sur de nouvelles technologies.

시장의 주요 업체로는 F. Hoffman-La Roche Ltd, Qualcomm Technologies, Inc., General Electric Company, Koninklijke Philips NV, McKesson Corporation, Siemens, Intel Corporation, Microsoft, Honeywell International, Medtronic, DXC Technology Company. , Samsung Electronics America Inc., Oracle, Apple, Inc., CitiusTech Inc, Allscripts Healthcare, LLC, AirStrip Technologies, Inc., AVISA Smart Hospital, Itransition, TERSO SOLUTIONS, INC., Cloudphysician Healthcare Pvt. Ltd., physyQ, ThoughtWire, AdhereTech, Diabetizer GmbH, Itrex Group, Qdocs et

Etude approfondie des régions suivantes par région par marché pays :

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et reste de l’Asie-Pacifique ; le reste de l’Asie-Pacifique est classé comme la Malaisie, Singapour, l’Indonésie, la Thaïlande, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam et le Sri Lanka)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie)

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud)

MEA (Arabie Saoudite, EAU, Afrique du Sud)

Informations clés sur les hôpitaux intelligents tirées du rapport :

Graphiques exclusifs et analyse SWOT illustrative de certains acteurs clés de ce marché

Analyse de la chaîne de valeur des principaux acteurs du marché

Tendances actuelles affectant la dynamique de ce marché dans différentes régions

Fusions, acquisitions, collaborations et partenariats récents

Croissance des revenus de l’industrie au cours de la période de prévision

Recherche en stratégie marketing et tendances de croissance

Analyse des relais de croissance

Segments du marché de la récession émergente par région

Appréciation empirique de la courbe de marché

Étendue ancienne, actuelle et potentielle de la valeur potentielle et de la taille du marché

