Tendances du marché des frites, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2028

La meilleure façon de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles. C’est pourquoi le rapport sur le marché des frites primé est construit en grignotant de nombreux extraits de scénarios de marché actuels et futurs. Ce rapport contient des connaissances et des informations complètes sur l’environnement du marché en évolution rapide, ce qui existe déjà sur le marché, les tendances ou attentes futures sur le marché, le paysage concurrentiel et les stratégies des concurrents pour aider à planifier des stratégies pour l’industrie des frites C’est possible. surpassez vos concurrents. Le rapport sur le marketing des chips de pommes de terre informe l’industrie des chips de pommes de terre avec une compréhension approfondie des statistiques du marché mondial, régional et local.

La taille du marché, les revenus et les revenus générés par la technologie dans différentes applications sont correctement évalués dans le rapport Big Potato Chips. Les rapports d’études de marché comprennent une analyse complète des moteurs du marché, des contraintes, des menaces et des opportunités tout en offrant aux acteurs du marché des options d’investissement rentables pour les années à venir. Les analystes fournissent des estimations mondiales et régionales. Ce rapport recueille des recherches approfondies sur le renseignement explorant presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont étudiées et analysées en profondeur dans le rapport d’activité mondial Frites pour guider les acteurs du marché à améliorer leurs plans d’affaires et assurer leur succès à long terme.

Selon l’analyse de Data Bridge Market Research, le marché mondial des frites devrait croître à un TCAC de 4,40 % au cours de la période de prévision 2021-2028. L’augmentation du revenu personnel disponible, l’occidentalisation des habitudes de consommation alimentaire combinées à la croissance économique et à la demande croissante de grignotines à travers le monde sont les principaux moteurs de la croissance du marché des croustilles. En conséquence, le marché des frites devrait passer de 22,1 milliards de dollars en 2020 à 31,18 milliards de dollars en 2028.

Les frites, comme leur nom l’indique, sont des frites à base de pommes de terre. Les frites sont l’une des options alimentaires les plus pratiques en matière de restauration rapide. Les frites sont faites en faisant frire ou griller des frites. Alors que la popularité des frites grandit, les restaurants populaires proposent de nouvelles frites innovantes. Les frites sont disponibles dans une variété de saveurs sur le marché.

L’augmentation du revenu personnel disponible et la demande croissante de grignotines en raison de la croissance démographique sont les principaux facteurs de croissance du marché des croustilles. Le nombre croissant de points de vente organisés et la croissance du secteur de la vente au détail organisée sont d’autres facteurs importants qui déterminent la croissance du marché des frites. Le lancement de différentes variantes de saveurs et la forte demande d’aliments prêts-à-servir offriront des opportunités de croissance plus lucratives pour le marché des chips. L’introduction d’alternatives plus saines telles que les frites à faible teneur en matières grasses et en sel, la croissance et l’expansion de l’industrie du commerce électronique, en particulier dans les pays en développement, et l’occidentalisation croissante augmenteront encore la valeur du marché des chips. L’augmentation de la capacité de production de divers acteurs propulsera la croissance de la valeur marchande des frites.

les acteurs du marché cible

General Mills Inc., Kellogg Co., J&J SNACK FOODS CORP, PepsiCo, The Kraft Heinz Company, Nestlé, Prataap Snacks Ltd., Utz Brands, Inc., CAMPBELL SOUP COMPANY., Burts Potato Chips Ltd., Herr Foods Inc., Intersnack Group GmbH & Co. KG, Calbee, Great Lakes Potato Chips, The Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG Germany, Frito-Lay North America, Inc., KETTLE BRAND., Kellogg NA Co., Old Dutch Foods et KOIKE – YA Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché des frites sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et autres Moyen-Orient et Afrique)

