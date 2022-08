Tendances du marché des équipements de fitness – Part mondiale de l’industrie, taille, croissance, revenus, principaux fabricants et rapport prévisionnel 2022 à 2029 

La dernière mise à jour du marché mondial des équipements de fitnessL’étude fournit des informations complètes sur les activités de développement par les acteurs de l’industrie, la taille du marché, les tendances, la part, les opportunités de croissance et la taille du marché pour Équipement de fitness, avec une analyse par segments clés, acteurs principaux et émergents et zones géographiques. L’étude de 350 pages couvre l’aperçu commercial détaillé de chaque acteur profilé, son historique complet de recherche et de développement de marché avec les dernières nouvelles et communiqués de presse. Le rapport sur le marché mondial des équipements de fitness offre un aperçu exhaustif des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte de facteurs majeurs tels que les revenus, les coûts et la marge brute. L’étude permet d’identifier et de suivre les acteurs émergents du marché et leurs portefeuilles,

Analyse et taille du marché des équipements de fitness

Le marché des équipements de fitness devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 3,67 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

L’équipement de conditionnement physique fait essentiellement référence à l’équipement qui est généralement utilisé lors de toute activité physique ou de conditionnement physique. Ils aident à augmenter la force ou à améliorer la forme physique. Généralement, l’équipement de fitness comprend divers équipements tels que des poids libres, des rameurs, des tapis roulants, des appareils de musculation, des vélos stationnaires, des vélos elliptiques et des marchepieds, entre autres.

The leading Fitness Equipment report is an ultimate solution to provide the solid foundation required to fulfil the variety of business challenges that come along. To produce this report, goals are set and primary and secondary segments are decided to get the grips with the kind of information required to achieve effective results. The report is very concise and accurate which is straight to the point and also don’t skip over any essential information. All the collected market data is cleaned and organized before formulating an excellent market report. The complete Fitness Equipment market research report has executive summary which explains the general idea of the report.

On the basis of product, the Global Fitness Equipment market research displays the revenue, price, market share and growth rate of each type, primarily split into,

By Equipment (Cardiovascular, Strength Training, Others)

By Distribution Channel (Direct, Indirect)

By End Use (Home Care, Health Club, Offices, Others)

Fitness Equipment Market competition by TOP Players are,

TECHNOGYM S.p.A

Core Health & Fitness, LLC

Seca GmbH

Brunswick Corporation

ICON Health & Fitness

Nautilus, Inc.

Omron Healthcare, Inc.

Cybex International, Inc.

HAMMER FITNESS

Precor Incorporated

Schnell Trainigsgerate GmbH

Johnson Health Tech

TRUE

Impulse (Qindao) Health Technology Co. Ltd.

Amer Sports

GENERAL ELECTRIC COMPANY

HOIST Fitness Systems

Rogue Fitness

Research Methodology:

The top-down and bottom-up approaches are used to estimate and validate the size of the global Fitness Equipment

In order to reach an exhaustive list of functional and relevant players who offer Fitness Equipment various industry classification standards are closely followed such as NAICS, ICB, SIC to penetrate deep in important geographies.

Thereafter, a thorough validation test is conducted to reach most relevant players specifically having product line i.e. Fitness Equipment.

In order to make priority list sorting is done based on revenue generation as per latest reporting with the help of paid databases such as Factiva, Bloomberg etc.

Finally the questionnaire is set and specifically designed to address all the necessities for primary data collection after getting prior appointment. This helps us to gather the data for the players’ revenue, profit, products, growth etc.

Almost 80% of data is collected through primary medium and further validation is done through various secondary sources that includes Regulators, World Bank, Association, Company Website, Annual reports, press releases etc.

Major highlights from Table of Contents:

Fitness Equipment Market Study Coverage:

It includes major manufacturers, emerging player’s growth story, and major business segments of Fitness Equipment market, years considered, and research objectives. Additionally, segmentation on the basis of the type of product, application, and technology.

Fitness Equipment Market Executive Summary: It gives a summary of overall studies, growth rate, available market, competitive landscape, market drivers, trends, and issues, and macroscopic indicators.

Fitness Equipment Market Production by Region Fitness Equipment Market Profile of Manufacturers-players are studied on the basis of SWOT, their products, production, value, financials, and other vital factors.

Key Points Covered in Fitness Equipment Market Report:

Fitness Equipment Overview, Definition and Classification Market drivers and barriers

Fitness Equipment Market Competition by Manufacturers

Impact Analysis of COVID-19 on Fitness Equipment Market

Fitness Equipment Capacity, Production, Revenue (Value) by Region (2022-2029)

Fitness Equipment Supply (Production), Consumption, Export, Import by Region (2022-2029)

Fitness Equipment Production, Revenue (Value), Price Trend by Type {}

Fitness Equipment Market Analysis by Application {Life and Fitness Equipment, Property and casualty Insurance,}

Fitness Equipment Manufacturers Profiles/Analysis Fitness Equipment Manufacturing Cost Analysis, Industrial/Supply Chain Analysis, Sourcing Strategy and Downstream Buyers, Marketing

Strategy by Key Manufacturers/Players, Connected Distributors/Traders Standardization, Regulatory and collaborative initiatives, Industry road map and value chain Market Effect Factors Analysis.

