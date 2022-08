Tendances du marché des engrais liquides, croissance, type et application, fabricants, régions et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des engrais liquides prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,85 % au cours de la période de prévision 2022-2029 et devrait atteindre 3,55 milliards en 2029.

Le rapport sur le marché mondial des engrais liquides met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. En utilisant quelques étapes ou un certain nombre d’étapes, le processus de formulation du rapport d’étude de marché sur les engrais liquides commence avec les conseils d’experts. Ce rapport de l’industrie contient un chapitre sur le marché mondial des engrais liquides et toutes ses sociétés liées avec leurs profils, qui présente des données précieuses concernant leurs perspectives en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales. Ce rapport de marché rend l’organisation armée de données et d’informations générées par des méthodes de recherche solides. Le document sur le marché des engrais liquides contient une analyse de fond complète de l’industrie, qui comprend une évaluation du marché parental.

Les engrais liquides sont déposés dans le sol à une profondeur précise (pour éviter la perte d’ammoniac) par des remorques ou des tracteurs équipés de charrues ou de cultivateurs.

L’amélioration de la sécurité alimentaire est le principal facteur d’accélération de la croissance du marché des engrais liquides. En outre, la demande croissante d’engrais liquides au sein de la population et l’évolution croissante vers les promoteurs de croissance naturels et la croissance de la demande d’engrais améliorés à haut rendement devraient également stimuler la croissance du marché des engrais liquides. Cependant, la contribution des engrais liquides au rendement global et à la sécurité alimentaire limite le marché des engrais liquides, tandis que l’augmentation du choix par rapport à la dégradation de l’environnement, les hauts et les bas et les coûts de manutention élevés mettront à l’épreuve la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché des engrais liquides sont Nutrien, Ltd., Yara, ICL, K + S Aktiengesellschaft, SQM SA, The Mosaic Company et EuroChem Group, Yara International ASA, Agrium Inc, Ptashcrop Corportation Of Sackatchewan Inc. , EuroChem Group, (MOS), JSC Belaruskali, HELM AG, ICL-group ltd, Borealis AG, Sinofert holding limited, K+S Aktiengesellschaft, PhosAgro Group of Companies, Haifa Negev technologies LTD, DFPCL, HELM AG AgroLiquid, ARTAL SMART AGRICULTURE et Plant Food Company, Inc., Seksaria Foundries Limited, Nexus Cast. et Sneh Precast Products, entre autres.

Portée du Rapport sur le marché Engrais liquides:

La recherche examine en détail les principaux acteurs du marché mondial des engrais liquides , en se concentrant sur leur part de marché, leur marge brute, leur bénéfice net, leurs ventes, leur portefeuille de produits, les nouvelles applications, les développements récents et d’autres facteurs. Il met également en lumière le paysage des fournisseurs, aidant les joueurs à prévoir les futurs mouvements concurrentiels sur le marché mondial des Engrais Liquides.

Le marché des engrais liquides est segmenté en fonction de la catégorie, du type, du type de culture, du mode d’application et des composés. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché a été segmenté en azote , phosphore, potasse et micronutriments

Sur la base de la catégorie, le marché a été segmenté en organique et synthétique)

Sur la base du mode d’application, le marché a été segmenté en sol, foliaire, fertirrigation et autres

Sur la base du type de culture, le marché est segmenté en céréales et céréales, fruits et légumes, oléagineux et légumineuses et autres.

Sur la base des composés, le marché est segmenté en CAN, UAN, MAP, DAP et nitrate de potassium.

Analyse régionale / aperçu du marché des engrais liquides

Le marché des engrais liquides est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de matériau, utilisateur final et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des engrais liquides sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision 2022-2029. La croissance du marché dans cette région est attribuée à la forte demande d’engrais liquides en fibrociment dans la région.

L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait afficher une croissance lucrative au cours de la période de prévision 2022-2029, en raison de la présence importante d’acteurs du marché des engrais liquides en fibrociment dans la région. De plus, l’exigence élevée pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux stimule également la demande régionale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Comment Research Study de DBMR aide les clients dans leur prise de décision :

Créer des stratégies pour le développement de nouveaux produits

Soutenir et ajuster les décisions d’investissement/commerciales

Benchmark et juge de sa propre compétitivité

Aide au processus de planification d’entreprise

Servir de contrôle crédible et indépendant des prévisions internes de l’entreprise

Accompagnement des stratégies d’acquisition

Ci-dessous la table des matières du rapport :

Hypothèses et acronymes utilisés Méthodologie de la recherche Aperçu du marché des engrais liquides Analyse de la chaîne d’approvisionnement des engrais liquides Analyse des prix des engrais liquides Analyse du marché mondial des engrais liquides et prévisions par type Analyse et prévisions du marché mondial des engrais liquides par application Analyse et prévisions du marché mondial des engrais liquides par canal de vente Analyse et prévisions du marché mondial des engrais liquides par région Analyse et prévisions du marché des engrais liquides en Amérique du Nord Analyse et prévisions du marché des engrais liquides en Amérique latine Analyse et prévisions du marché des engrais liquides en Europe Analyse et prévisions du marché des engrais liquides en Asie-Pacifique Analyse et prévisions du marché des engrais liquides au Moyen-Orient et en Afrique Paysage de la concurrence

