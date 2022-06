Tendances du marché des emballages en papier et carton, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Toutes les données de recherche et d’analyse sont cartographiées dans un modèle exploitable, avec des recommandations stratégiques des experts. Le rapport d’enquête sur le marché des emballages en papier et en carton calcule la fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 pour le marché. L’année de base pour les évaluations dans le rapport a été supposée être 2019 tandis que l’année historique est 2018, ce qui indique comment le marché des emballages en papier et en carton va agir au cours des années projetées en donnant des informations sur les différentes informations du marché. Toutes les études réalisées pour générer un rapport influent sur les emballages en papier et en carton sont basées sur des groupes de grande taille et également au niveau mondial. Ce rapport divise les données de répartition par régions, type, entreprises et applications.

Un rapport à grande échelle sur les emballages en papier et en carton offre des données incroyables ainsi que des prévisions futures et une analyse approfondie du marché aux niveaux international et régional. Ce rapport étudie les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui ont été observées comme étant utiles dans le développement de stratégies de production pour l’industrie des emballages en papier et carton. Les modèles de données utilisés dans le rapport pour la méthodologie de recherche sont la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse chronologique du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. Le rapport fiable sur le marché des emballages en papier et en carton couvre les parts de marché pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et l’Amérique du Sud.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des emballages en papier et en carton

Le marché mondial des emballages en papier et en carton est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, produit, propriété, poids et utilisateur final.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des emballages en papier et en carton sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, le Brésil, l’Argentine, le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni, la Belgique, l’Espagne, la Russie, la Turquie, les Pays-Bas, la Suisse et le reste du Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Taïwan, Hong Kong, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Israël, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique. En 2022, l’Asie-Pacifique devrait dominer le marché en raison de la croissance des emballages en carton dans le secteur des aliments et des boissons de la région pour le marché des emballages en papier et en carton.

La Chine représentait la part maximale du marché des emballages en papier et en carton en raison de l’augmentation de la population et de la consommation d’électronique grand public emballée dans du carton. Les États-Unis représentent le deuxième plus grand marché en raison de la présence d’un grand nombre d’acteurs dominants dans la région. L’Allemagne a connu une forte croissance des emballages en papier et en carton en raison de l’intérêt croissant pour le recyclage du papier et de l’évitement de l’utilisation du plastique.

Acteurs du marché couverts :

Amcor plc, Cascades inc., Packaging Corporation of America, DS Smith, Fedrigoni SPA, Atlantic Packaging, International Paper, Smurfit Kappa, Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA, Mondi, Nippon Paper Industries Co., Ltd., Stora Enso, METSÄ GROUP, Géorgie -Pacific, Oji Holdings Corporation, Mayr-Melnhof Karton AG, UPM, Rengo Co., Ltd., WestRock Company, Sonoco Products Company, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Résumé des points clés du rapport sur le marché :

Le rapport souligne les tendances récentes et l’analyse SWOT

Le rapport se concentre sur les opportunités de croissance du marché des emballages en papier et en carton dans les années à venir

Il fournit une analyse concurrentielle avec une part de marché des principaux acteurs du marché, ainsi que des lancements de projets et des approches tactiques mises en œuvre par les acteurs au cours des cinq dernières années

Fonctionnalités importantes proposées et points saillants du rapport :

Aperçu détaillé du marché Emballage papier et carton Segmentation approfondie du marché par type, application, etc. Taille du marché historique, actuelle et projetée en dollars (valeur) et volume Tendances et développements récents de l’industrie Évolution de la dynamique du marché de l’industrie Paysage concurrentiel du marché Emballage papier et carton Stratégies des principaux acteurs et offres de produits Segments/régions potentiels et de niche affichant une croissance prometteuse Une perspective neutre vis-à-vis des performances du marché Papier et carton Emballage L’information des acteurs du marché pour pérenniser et renforcer leur empreinte

Table des matières – Principaux points clés

Aperçu Résumé Marché des emballages en papier et carton – Scénario des entreprises en démarrage Emballages en papier et en carton – Scénario d’entrée sur le marché de l’industrie Forces du marché de l’emballage en papier et en carton Analyse stratégique Emballages en papier et en carton – par segmentation (taille du marché – millions de dollars / milliards de dollars) Marché des emballages en papier et carton – Industrie / Segment Paysage de la concurrence Marché des emballages en papier et carton – Liste des entreprises clés par pays Analyse de l’entreprise annexe Méthodologie

Certaines des questions clés auxquelles répond ce rapport :

Quelles sont la valeur des ventes mondiales (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique), la valeur de la production, la valeur de la consommation, l’importation et l’exportation de Papier et carton d’emballage ?

Quels sont les principaux fabricants mondiaux du marché Emballage papier et carton? Quelle est leur situation opérationnelle (capacité, production, ventes, prix, coût, brut et revenus) ?

Quelles sont les opportunités et les menaces du marché Emballage papier et carton auxquelles sont confrontés les fournisseurs de l’industrie mondiale Emballage papier et carton?

Quelle application/utilisateur final ou type de produit peut rechercher des perspectives de croissance supplémentaires ? Quelle est la part de marché de chaque type et application ?

Quelle approche ciblée et quelles contraintes retiennent le marché Emballage papier et carton?

Quels sont les différents canaux de vente, de marketing et de distribution dans l’industrie mondiale ?

Raisons d’obtenir le rapport sur le marché des emballages en papier et en carton

Ce rapport donne une perspective prospective de divers facteurs qui stimulent ou freinent la croissance du marché. Il rend une analyse approfondie de l’évolution de la dynamique concurrentielle. Il présente une analyse détaillée de l’évolution de la dynamique de la concurrence et vous place devant vos concurrents. Il donne une prévision sur six ans évaluée en fonction de la croissance prévue du marché. Il aide à prendre des décisions commerciales éclairées en effectuant une analyse précise des segments de marché et en ayant une vision complète du marché Emballage papier et carton. Ce rapport aide les lecteurs à comprendre les segments de produits clés et leur avenir.

