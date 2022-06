Tendances du marché des drogues psychédéliques en Europe, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

Le marché européen des drogues psychédéliques de première classeLe rapport se concentre sur les aspects importants du marché tels que les tendances récentes du marché et les conditions du marché. De plus, le rapport de marché contient également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, tout en détaillant les actions des principaux acteurs en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et les effets de ceux-ci. en termes de ventes, d’importation, d’exportation, de revenus et de valeurs CAGR. Ce rapport d’analyse de l’industrie parle en détail du processus de fabrication, du type et des applications. Le rapport de premier ordre sur le marché des médicaments psychédéliques en Europe comprend des moteurs et des contraintes pour le marché qui sont obtenus à l’aide de l’analyse SWOT, ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision.

Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et en drogues dissociatives (comme la phénylcyclohexyl pipéridine (PCP)) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques.

Ces médicaments ont de nombreuses applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, du trouble de stress post-traumatique, du trouble panique, de la dépression résistante au traitement et de la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que le dérivé de l’acide lysergique (LSD) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

Le marché européen des drogues psychédéliques devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 607,39 USD. millions d’ici 2029 contre 235,71 millions USD en 2021.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des drogues psychédéliques en Europe sont:

Les principales entreprises présentes sur le marché sont Jazz Pharmaceuticals, Inc., Janssen Global Services, LLC (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, COMPASS, Verrian, Pfizer Inc., F. Hoffmann- La Roche Ltd, Avadel, Celon Pharma SA., Cybin Corp., GH Research, Entheon Biomedical Corp, entre autres

Il y a 15 chapitres pour afficher le marché européen des drogues psychédéliques

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des drogues psychédéliques en Europe, applications [entreprises, particuliers et autres], segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des drogues psychédéliques en Europe, moteurs, défis par comportement du consommateur, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des drogues psychédéliques en Europe, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché européen des drogues psychédéliques, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial des drogues psychédéliques en Europe ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

