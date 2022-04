Tendances du marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, technologies en développement, opportunités d’investissement, revenus et devrait atteindre 35,00 millions USD d’ici 2029 | Johnson & Johnson Services, Hikma Pharmaceuticals, Pfizer, F. Hoffmann-La Roche & Jazz Pharmaceuticals

Le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 11,2% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 35,00 millions USD d’ici 2029 contre 15,23 millions USD en 2021. La prévalence croissante de ladépression et de l’anxiété et la disponibilité de médicaments hors AMM sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché au cours de la période de prévision.

TOP ACTEURS CLÉS du marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique

Les principales sociétés fournissant des médicaments psychédéliques sont Janssen Pharmaceuticals, Inc. (une filiale de Johnson & Johnson Services, Inc.), Hikma Pharmaceuticals PLC, Pfizer Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Jazz Pharmaceuticals, Inc., entre autres.

Segmentation:

Marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, par source (synthétique et naturelle), type (empathogènes, dissociatifs et autres), drogues (acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres), application ( narcolepsie , dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur) , dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres), voie d’administration (orale, par inhalation et injectable), utilisateur final (hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres), canal de distribution (pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne), Pays (Arabie saoudite, Israël, Égypte, Émirats arabes unis, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et Afrique). Tendances du marché et prévisions jusqu’en 2029.

Scénario de marché du marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique

Les drogues psychédéliques impliquent divers types de substances chimiques, notamment le LSD et des produits chimiques extraits de plantes. Les drogues psychédéliques ont la capacité de modifier ou d’améliorer les perceptions sensorielles, les processus de pensée, les niveaux d’énergie et ont également été signalées comme facilitant les expériences spirituelles. Les drogues psychédéliques peuvent être classées en empathogènes et drogues dissociatives (comme le PCP) et sérotoninergiques (hallucinogènes classiques) comme le LSD. Les deux types de drogues psychédéliques peuvent provoquer des hallucinations et une sensation de sensation. De plus, les drogues dissociatives peuvent rendre une personne incontrôlable de son corps ou de son environnement et la faire se sentir déconnectée. Sur la base de la source, les drogues psychédéliques ont été classées en types naturels et synthétiques. Ces médicaments ont de larges applications dans le traitement du trouble dépressif majeur, le trouble de stress post-traumatique, le trouble panique, la dépression résistante au traitement et la dépendance aux opiacés, entre autres. Les drogues psychédéliques sont également connues sous plusieurs autres noms tels que LSD (dérivé de l’acide lysergique) qui sont également connus sous le nom de buvard, points, sucre, acide, voyages et vitre, la kétamine est également connue sous le nom de vitamine K, bosse, vert, K/spécial K, violet et super acide, PCP sont également connus sous le nom de poussière d’ange/ange, bateau/bateau d’amour, paix, herbe tueuse, super herbe et ozone.

La prévalence croissante de la dépression devrait agir comme moteur de la croissance du marché. Le coût élevé du traitement devrait constituer un défi pour la croissance du marché. La sensibilisation croissante à la santé mentale par diverses organisations devrait constituer une opportunité pour la croissance du marché. Cependant, les effets secondaires associés pourraient remettre en cause la croissance du marché.

Le rapport sur le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l'analyse du pipeline de produits, l'impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché.

Marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique Le rapport d'enquête a été généré avec la collecte et l'évaluation systématiques d'informations sur le marché pour l'industrie qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l'entreprise. Ce rapport d'étude de marché contient une analyse approfondie du marché et de nombreux facteurs connexes allant des moteurs du marché, des contraintes du marché, de la segmentation du marché, des opportunités, des défis et des revenus du marché à l'analyse de la concurrence.

Portée et taille du marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique

Le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique est segmenté en sept segments notables qui sont par source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final, canal de distribution.

Sur la base de la source, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en synthétique et naturel. En 2022, le segment synthétique devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car la plupart des drogues psychédéliques sont fabriquées à partir de sources synthétiques.

Sur la base du type, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en empathogènes, dissociatifs et autres. En 2022, le segment des empathogènes devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car il est utilisé pour le traitement de la cataplexie, de la narcolepsie et des troubles associés.

Sur la base des drogues, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en acide gamma-hydroxybutyrique, kétamine, psilocybine et autres. En 2022, le segment de l’acide gamma-hydroxybutyrique devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique car il s’agit du composé le plus courant de substances psychédéliques.

Sur la base de l’application, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en narcolepsie, dépression résistante au traitement, trouble dépressif majeur, dépendance aux opiacés, trouble de stress post-traumatique et autres. En 2022, le segment de la narcolepsie devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car un grand nombre de personnes souffrent de narcolepsie.

Sur la base de la voie d’administration, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en oral, inhalation et injectable. En 2022, le segment oral devrait dominer le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique, car il est préféré aux diverses autres voies d’administration de médicaments.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des drogues psychédéliques est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées, soins à domicile et autres. En 2022, le segment des hôpitaux devrait dominer le marché des médicaments psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique en raison du nombre élevé de patients dans les hôpitaux.

Sur la base du canal de distribution, le marché des médicaments psychédéliques est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et pharmacie en ligne. En 2022, le segment des pharmacies hospitalières devrait dominer le marché du Moyen-Orient et des drogues psychédéliques car la demande est élevée dans les hôpitaux.

Analyse au niveau du pays du marché des drogues psychédéliques

Le marché des drogues psychédéliques est analysé et les informations sur la taille du marché sont basées sur sept segments notables qui sont par source, type, drogue, application, voie d’administration, utilisateur final, canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des drogues psychédéliques sont l’Arabie saoudite, Israël, l’Égypte, les Émirats arabes unis, l’Afrique du Sud et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître au cours des périodes prévues, car dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique, la demande de drogues psychédéliques augmente très rapidement en raison de l’augmentation rapide de la population de patients souffrant de troubles mentaux et des progrès technologiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques du Moyen-Orient et d’Afrique et leurs défis rencontrés en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données du pays.

Les initiatives stratégiques des fabricants créent de nouvelles opportunités pour les acteurs du marché des drogues psychédéliques

Le marché des médicaments psychédéliques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie esthétique avec les ventes de médicaments psychédéliques, l’impact de l’avancement des médicaments psychédéliques et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur soutien au marché des médicaments psychédéliques. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Médicaments psychédéliques

Le paysage concurrentiel du marché des médicaments psychédéliques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont l’aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les approbations de produits, les brevets, la largeur du produit et souffle, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de l’entreprise.

De nombreux lancements de produits et accords sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché des drogues psychédéliques.

Par exemple,

En septembre 2019, Jazz Pharmaceuticals, Inc. a publié des données positives de l’étude de phase trois de JZP-258 pour le traitement de la somnolence diurne excessive (EDS) et de la cataplexie chez les adultes atteints de narcolepsie. Les données de l’étude de phase 3 aideront l’entreprise à accroître sa présence sur le marché car le produit est une formulation unique et contient 92 % de sodium en moins par rapport à Xyrem (oxybate de sodium). Cela contribuera à augmenter le portefeuille de produits.

La collaboration, les coentreprises et d’autres stratégies de l’acteur du marché améliorent le marché des entreprises sur le marché des drogues psychédéliques, ce qui offre également à l’organisation l’avantage d’améliorer son offre de drogues psychédéliques.

Personnalisation disponible : Marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique

Étude de marché sur les ponts de données est un leader dans la recherche formative avancée. Nous sommes fiers de servir nos clients existants et nouveaux avec des données et des analyses qui correspondent et conviennent à leur objectif. Le rapport peut être personnalisé pour inclure une analyse des tendances des prix des marques cibles comprenant le marché de pays supplémentaires (demandez la liste des pays), des données sur les résultats des essais cliniques, une revue de la littérature, une analyse du marché remis à neuf et de la base de produits. L’analyse de marché des concurrents cibles peut être analysée de l’analyse basée sur la technologie aux stratégies de portefeuille de marché. Nous pouvons ajouter autant de concurrents dont vous avez besoin de données dans le format et le style de données que vous recherchez. Notre équipe d’analystes peut également vous fournir des données brutes dans des tableaux croisés dynamiques de fichiers Excel bruts (Fact book) ou peut vous aider à créer des présentations à partir des ensembles de données disponibles dans le rapport.

Le rapport sur le marché des drogues psychédéliques au Moyen-Orient et en Afrique s'avère être un excellent et excellent rapport sur le marché car il est généré avec une myriade de facteurs critiques. Pour mettre clairement le marché au centre de l'attention, les informations et analyses de marché les plus récentes ont été proposées via ce rapport. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l'échelle internationale.

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance.