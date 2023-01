Tendances du marché des dispositifs de test d’infertilité, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2029

La fertilité fait essentiellement référence à la capacité d’une personne à avoir des enfants, tandis que l’infertilité fait référence à l’incapacité de le faire. Le rapport sur le marché des appareils de test de fertilité est utilisé pour vérifier la fertilité d’une personne, homme ou femme, et les tests de fertilité sont une partie importante de l’évaluation et du traitement de l’infertilité. Les tests d’infertilité peuvent aider les gens à trouver ce qui les empêche de tomber enceinte. Les appareils de test de fertilité déterminent les niveaux d’hormones d’une personne et créent un profil hormonal. La fertilité est souvent influencée par une variété de facteurs tels que la nutrition, l’équilibre hormonal, le sexe et même le comportement sexuel. Ces appareils se présentent sous de nombreuses formes, y compris les kits de test et les kits de prédiction de l’ovulation.

La taille du marché mondial de la fertilité était de 559 millions USD en 2021 et devrait atteindre 947,35 millions USD en 2029, avec un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Le «prédicteur d’ovulation» représentait le plus grand segment de produits sur le marché des appareils de test de fertilité au cours de la période de prévision. Les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Bridge de données comprennent une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Selon l’étude, environ 60 à 80 millions de couples dans le monde souffrent d’infertilité chaque année. L’adoption des dispositifs de test d’infertilité augmente à mesure que les cas d’infertilité augmentent dans le monde. L’accent mis par les fabricants sur l’innovation et le développement d’appareils de test de fertilité, en particulier de moniteurs d’ovulation rentables et précis, alimentera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des équipements de test de fertilité

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

problème croissant d’infertilité

L’augmentation des problèmes d’infertilité chez les adultes en raison d’un mode de vie sédentaire et malsain est le facteur le plus important de la croissance de ce marché. La première grossesse retardée chez les femmes et le nombre croissant de femmes souffrant de maladies telles que le syndrome des ovaires polykystiques devraient également stimuler la croissance globale du marché.

évolution et développement

Les déterminants de la croissance tels que la sensibilisation croissante à la planification familiale et la vitesse des kits de test de fertilité auto-évalués devraient également amortir la croissance du marché. De plus, l’accent mis par les fabricants sur le développement de kits de test avancés basés sur les smartphones et fournissant des résultats rapides devrait également favoriser la croissance du marché. En outre, l’introduction de moniteurs de fertilité avancés , de haute précision et faciles à utiliser devrait offrir des opportunités lucratives au marché.La facilité d’utilisation croissante des moniteurs d’ovulation sur les sites de commerce électronique et l’acceptation croissante des moniteurs d’ovulation basés sur la température basale du corps augmenteront encore le taux de croissance du marché des appareils de test de fertilité à l ‘Avenir.

Limites / défis du marché mondial des dispositifs de test d’infertilité

coût élevé

D’autre part, les procédures de test, y compris les tests manuels en laboratoire et les systèmes d’analyse de sperme assistés par ordinateur, sont très élevées et devraient entraver la croissance du marché.

Des facteurs tels que la réticence des tests de fertilité dans certains pays en développement et la précision non prouvée des moniteurs d’ovulation pour les patientes atteintes de SOPK/SOPK devraient défier le marché des dispositifs de test de fertilité au cours de la période de prévision 2022-2029.

Analyse régionale du marché Dispositifs de test d’infertilité :

Le rapport de recherche mondial sur les Marché des dispositifs de test de fertilité détaille les tendances actuelles du marché, des aperçus du développement et plusieurs méthodologies de recherche en détail. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

>

Contenu du tableau :

Partie 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section 05 : Structure du marché

Section 06 : Dimensionnement du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Profil du client

Section 11 : Marchés d’utilisateurs finaux

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Avenant

Analyse concurrentielle de la part de marché des équipements d’aménagement paysager et de test de fertilité

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de test d’infertilité fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée du produit, les avantages et les avantages de l’application. l’état est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des dispositifs de test de fertilité.

Fournisseur de : Swiss Precision Machining, LLC (스위스), Church & Dwight Co., Inc. (미국), Prestige Consumer Healthcare Inc. Santé (de), FERTILITY FOCUS LIMITED (de), Geratherm Medical AG (de), The Betty Mills Company, Inc. (de), UEBE Medical GmbH (de), AdvaCare Pharma (de), Babystart (de), Valley Electronics AG (복일), Mira Care (미국) etc.

