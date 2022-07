Tendances du marché des dispositifs de chirurgie réfractive, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales d’ici 2029

Le document de classe mondiale sur le marché des dispositifs de chirurgie réfractive est une excellente source des meilleures solutions de marché et commerciales pour l’industrie des dispositifs de chirurgie réfractive sur ce marché en évolution rapide. Cela peut être expliqué plus explicitement en termes de répartition des données par fabricants, région, type, application, état du marché, part de marché, taux de croissance, tendances futures, moteurs du marché, opportunités, défis, tendances émergentes, risques et barrières à l’entrée, canaux de vente , et distributeurs. La méthodologie de recherche clé qui a été utilisée dans le rapport par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie).

Les dispositifs de chirurgie réfractive sont utilisés pour améliorer ou corriger les erreurs de réfraction telles que la myopie (myopie), l’hypermétropie (hypermétropie), la presbytie ou l’astigmatisme. Ces appareils comprennent les lasers excimères, les lasers YAG, les microkératomes et les lasers femtosecondes. Les chirurgies réfractives réduisent fortement la dépendance aux lunettes ou aux lentilles de contact. Divers dispositifs de réfraction sont utilisés sur le marché pour traiter les défauts de vision.

Les erreurs de réfraction sont dues à la mauvaise forme de la cornée ou des globes oculaires. La procédure de chirurgie réfractive comprend le remodelage des globes oculaires ou de la cornée à l’aide de divers dispositifs de chirurgie réfractive tels que les lasers avancés, les traitements LASIK, la kératectomie photoréfractive et diverses lentilles telles que les lentilles intraoculaires phaques et les lentilles intraoculaires toriques.

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie réfractive devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre USD 2 611,13 millions d’ici 2029 contre 1 420,96 millions USD en 2021.

Acteurs du marché couverts

Tracey Technologies, Bausch + Lomb Incorporated, BD, STAAR SURGICAL, SCHWIND eye-tech-solutions, Hoya Surgical Optics, Johnson & Johnson Services, Inc., Ophtec BV, Glaukos Corporation, Amplitude Laser, Reichert, Inc., NIDEK CO., LTD., Ziemer Ophthalmic Systems, ROWIAK GmbH, Moria, LENSAR, Inc., Topcon Canada Inc. (Une filiale de Topcon Corporation), Aaren Scientific Inc., Rayner Intraocular Lenses Limited., iVIS Technologies, Alcon entre autres

Cet exemple de rapport comprend :

Une brève introduction au rapport de recherche.

Introduction graphique de l’analyse régionale.

Les meilleurs acteurs du marché avec leur analyse des revenus.

Illustrations sélectionnées des informations et des tendances du marché.

Exemples de pages du rapport.

La dynamique du marché du marché des dispositifs de chirurgie réfractive comprend

Conducteurs

Accroissement du progrès technologique

L’accélération du développement technologique dans le secteur de la santé s’est considérablement accélérée ces dernières années. Les progrès de la technologie des dispositifs de chirurgie réfractive permettent un traitement indolore et simple lors de la prise en charge d’une maladie. De plus, l’innovation et la gradation dans divers dispositifs de chirurgie réfractive contribuent à un résultat précis et rapide du diagnostic de la maladie. L’innovation dans les dispositifs de chirurgie réfractive offre également la rentabilité des outils thérapeutiques basés sur la technologie pendant le traitement de la maladie.

Par exemple,

Selon Contoura Vision India, il est constaté que la chirurgie de la vision Contoura est la dernière chirurgie oculaire avancée dans la suppression des spécifications. C’est l’une des avancées technologiques les plus sûres en chirurgie oculaire, qui non seulement corrige la puissance des lunettes, mais fonctionne également pour les irrégularités cornéennes.

Selon l’organisation Eye and Laser Center, en mai 2017, il a été constaté que la technologie laser femtoseconde Visumax est l’un des traitements chirurgicaux réfractifs les plus avancés. Il est capable d’effectuer des défauts visuels des yeux

Les progrès technologiques accrus dans divers dispositifs de chirurgie réfractive, tels que les progrès du balayage à points variables au laser, devraient stimuler le marché des dispositifs de chirurgie réfractive. Par conséquent, l’innovation croissante et les progrès technologiques dans les dispositifs de chirurgie réfractive devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Hausse des dépenses de santé

Au cours de la dernière décennie, les dépenses de santé ont considérablement augmenté pour un meilleur service de santé aux patients. Les États-Unis sont le plus grand marché de la santé, où les dépenses totales de santé ont considérablement augmenté au cours des dernières années. L’objectif fondamental derrière l’augmentation des dépenses est de fournir des dispositifs de chirurgie réfractive appropriés, abordables et de haute qualité. Pour promouvoir une population en meilleure santé et faire face aux urgences sanitaires dans les pays développés et en développement, les organismes gouvernementaux et les organisations de santé respectifs prennent l’initiative d’accélérer les dépenses de santé.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché Dispositifs de chirurgie réfractive sont:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (CCG et reste du Moyen-Orient et Afrique)

Faits saillants des facteurs clés suivants :

Description de l’activité Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.



Stratégie d’entreprise Synthèse de l’analyste sur la stratégie commerciale de l’entreprise.



Analyse SWOT Une analyse détaillée des forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise.



Historique de l’entreprise Progression des événements clés associés à l’entreprise.



Principaux produits et services Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.



Concurrents clés Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.



Sites et filiales importants Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.



Ratios financiers détaillés des 5 dernières années Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’histoire.



Faits saillants de la table des matières :

Chapitre 1 : Aperçu du marché

Chapitre 2: Analyse du marché des dispositifs de chirurgie réfractive

Chapitre 3: Analyse régionale de l’industrie Dispositifs de chirurgie réfractive

Chapitre 4 : Segmentation du marché en fonction des types et des applications

Chapitre 5 : Analyse des revenus en fonction des types et des applications

Chapitre 6 : Part de marché

Chapitre 7 : Paysage concurrentiel

Chapitre 8 : Moteurs, contraintes, défis et opportunités

Chapitre 9 : Marge brute et analyse des prix

Informations importantes incluses dans le rapport :

Développements technologiques dans la sphère du marché des dispositifs de chirurgie réfractive.

Perspectives de croissance pour les nouveaux acteurs du marché dans différentes régions.

Profils des entreprises des principaux acteurs du marché Dispositifs de chirurgie réfractive.

Des informations à jour sur les principaux facteurs de succès ayant un impact sur la croissance du marché Dispositifs de chirurgie réfractive.

Fusions, acquisitions, partenariats et alliances stratégiques récents.

Questions importantes traitées dans le rapport sur le marché Dispositifs de chirurgie réfractive:

Quel sera l’impact de l’évolution des tendances sur la croissance du marché des dispositifs de chirurgie réfractive au cours de la période de prévision? Quelles entreprises dominent actuellement le marché des dispositifs de chirurgie réfractive en termes de part de marché ? Comment les acteurs du marché peuvent-ils capitaliser sur les opportunités lucratives de la Région 1 ? Quel est le taux de croissance prévu du marché Dispositifs de chirurgie réfractive dans diverses régions au cours de la période de prévision? Le scénario de marché actuel est-il favorable à la croissance de nouveaux acteurs du marché ?

