Tendances du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne, principaux fabricants, analyse régionale, potentiel de croissance et 3 954,87 millions d’ici 2028

Marché des dispositifs de chirurgie cornéenne Le rapport de recherche englobe des recherches approfondies sur les conditions actuelles de l’industrie, le potentiel du marché dans le présent et les perspectives futures. Dans cette industrie en pleine révolution, les études de marché ou la recherche secondaire sont le meilleur moyen de collecter rapidement des informations et ici, le rapport d’étude de marché cohérent joue un rôle essentiel. Deux des techniques les plus largement utilisées, à savoir l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter, ont été appliquées dans l’ensemble du rapport lors de sa préparation. Ce rapport d’étude de marché mondial est une fenêtre pour un aperçu complet du marché où il couvre divers aspects tels que la définition du produit, la segmentation basée sur divers paramètres et le paysage dominant des fournisseurs. Cela se traduit par des idées concrètes, une meilleure prise de décision et de meilleures stratégies commerciales.

On estime que le marché mondial des dispositifs de chirurgie cornéenne présente un TCAC de 5,01 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et atteindra une valeur estimée à 3 954,87 millions USD d’ici 2028. L’incidence croissante des problèmes liés à la vue accélère la croissance de marché des dispositifs de chirurgie cornéenne.

Scénario de marché du marché mondial des dispositifs de chirurgie cornéenne

Selon Data Bridge Market Research, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne affichera une augmentation significative de sa valeur marchande. L’augmentation de la prévalence des maladies ophtalmiques, la demande croissante de procédures chirurgicales peu invasives parmi les consommateurs et les progrès technologiques dans les installations de traitement offrent des opportunités rentables au marché des dispositifs de chirurgie cornéenne

Actuellement, l’Europe domine le marché mondial des dispositifs de chirurgie cornéenne en raison de l’accent mis par le gouvernement sur les politiques de don d’organes, la prévalence du diabète, la disponibilité d’un certain nombre d’options de traitement et de stratégie de prévention et la forte influence des programmes de don d’organes. L’Amérique du Nord est considérée comme le deuxième marché en importance en raison de la prévalence de maladies telles que la cataracte, la rétinopathie diabétique et le glaucome, entre autres, et de la prévalence élevée de maladies oculaires et de déficience visuelle.

Maintenant, la question est de savoir quelles sont les autres régions ciblées par le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance dans la région Asie-Pacifique en raison de la disponibilité de soins oculaires de qualité et de professionnels de la santé qualifiés dans la région.

Les chirurgies cornéennes font référence à une procédure de remplacement de la cornée endommagée ou malade qui pourrait avoir été causée par une blessure ou une maladie oculaire. La kératoplastie pénétrante et la kératoplastie endothéliale sont les deux principaux types de greffes réalisées dans le monde. Une greffe de cornée est nécessaire lorsque la cornée malade entraîne une vision floue.

L’augmentation de la prévalence des maladies ophtalmiques, notamment le kératocône, la kératite infectieuse et la dystrophie de Fuchs, est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne. Selon le rapport du NCBI, il est conseillé à environ 10 à 15 % des patients diagnostiqués avec un kératocône de subir une intervention chirurgicale et la demande croissante d’interventions chirurgicales mini-invasives parmi les consommateurs accélère la croissance du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne. La cécité cornéenne est considérée comme l’une des principales affections et affecte un grand nombre de personnes dans le monde et la sensibilisation croissante aux greffes de cornée offrant des avantages esthétiques influence davantage le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne. De plus, la croissance de la population gériatrique, les avantages associés au traitement mini-invasif, l’augmentation des investissements, Le grand écart entre la demande et l’offre d’implants cornéens et l’augmentation des dépenses de santé affectent positivement le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne. En outre, les progrès technologiques dans les installations de traitement offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

D’autre part, le coût élevé associé au traitement devrait entraver la croissance du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne. La montée des inquiétudes concernant les risques associés aux implants cornéens devrait défier le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne au cours de la période de prévision 2021-2028.

Ce rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché Dispositifs de chirurgie cornéenne

Le marché mondial des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique , Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC) , Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Toutes les analyses par pays du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne sont analysées plus en détail sur la base d’une granularité maximale dans une segmentation plus poussée. Le marché est également segmenté sur la base du type d’appareil en appareils de diagnostic et de chirurgie cornéenne et en soins de la vue. Sur la base de la transplantation, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en kératoplastie lamellaire antérieure profonde et pénétrante et en cornées synthétiques. Sur la base des procédures, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en examen préopératoire, kératoplastie pénétrante et kératoplastie lamellaire. Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en cliniques ophtalmiques, hôpitaux et autres.

Les chirurgies cornéennes font référence à une procédure de remplacement de la cornée endommagée ou malade et une greffe de cornée est nécessaire lorsque la cornée malade entraîne une vision floue.

TOP ACTEURS CLÉS du marché mondial des dispositifs de chirurgie cornéenne

CryoLife, Inc.

Exactech, Inc.

Kohler GmbH

Lifeline Scientifique

AbbVie inc.

Medtronic

Organogénèse inc.

Banque des yeux de l’Alabama

Alcón

Banque des yeux des Lions de Floride

Presbia PLC

Banque des yeux de San Diego

CorNeat Vision

aurolab

DIPROTEX

KERAMED, INC.

SA ophtalmique

Oeil et oreille du Massachusetts

CorneaGen

Étendue du marché des dispositifs de chirurgie cornéenne et taille du marché

Le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en fonction du type de dispositif, de la transplantation, des procédures et des utilisateurs finaux. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type d’appareil, le marché des appareils de chirurgie cornéenne est segmenté en appareils de diagnostic et de chirurgie cornéenne et en soins de la vue.

Sur la base de la transplantation, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en kératoplastie lamellaire antérieure profonde et pénétrante et en cornées synthétiques.

Sur la base des procédures, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en examen préopératoire, kératoplastie pénétrante et kératoplastie lamellaire.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est segmenté en cliniques ophtalmiques, hôpitaux et autres.

Analyse au niveau du pays du marché mondial des dispositifs de chirurgie cornéenne

Le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de dispositif, transplantation, procédures et utilisateurs finaux, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne en raison de l’accent mis par le gouvernement sur les politiques de don d’organes, la prévalence du diabète, la disponibilité d’un certain nombre d’options de traitement et de stratégie de prévention et la forte influence des programmes de don d’organes. L’Amérique du Nord est considérée comme le deuxième marché en importance en raison de la prévalence de maladies telles que la cataracte, la rétinopathie diabétique et le glaucome, entre autres, et de la prévalence élevée de maladies oculaires et de déficience visuelle. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de la disponibilité de soins oculaires de qualité et de professionnels de la santé qualifiés dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de chirurgie cornéenne fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

