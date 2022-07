Tendances du marché des dispositifs de biopsie mammaire en Europe, moteurs et projection de croissance jusqu’en 2028 – Stryker, Devicor Medical Products Inc., Hologic, Inc

Le marché européen des dispositifs de biopsie mammaire devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 6,98 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 318,81 millions d’ici 2028. L’augmentation de l’inclinaison vers les biopsies à l’aiguille guidées par l’image et les biopsies peu invasives à travers le monde accélère la croissance du marché des dispositifs de biopsie mammaire.

Une biopsie mammaire fait référence à un processus de test du cancer du sein ou d’autres troubles liés au sein par extraction des cellules mammaires ou des tissus mammaires. Il est largement utilisé pour diagnostiquer une grosseur inhabituelle dans le sein des patientes. La biopsie mammaire est également utilisée pour la détection de changements anormaux dans le mamelon, notamment la desquamation, la formation de croûtes sur la peau ou la congélation.

Obtenez un exemple de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=europe-breast-biopsy-devices-market

Portée du marché des dispositifs de biopsie mammaire et taille du marché

Le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en fonction du produit, du type, des conseils et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du produit, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en aiguilles de biopsie, systèmes de guidage, tables de biopsie, fils de localisation, kits de dosage, instruments de biopsie liquide et autres.

Sur la base du type, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en biopsie mammaire à l’aiguille, biopsie mammaire chirurgicale ouverte, biopsie mammaire liquide et autres biomarqueurs .

Sur la base de conseils, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en biopsie guidée par image, biopsie liquide et autres techniques de guidage.

Sur la base des applications, le marché des dispositifs de biopsie mammaire est segmenté en dépistage précoce du cancer , sélection de la thérapie, surveillance du traitement et surveillance des récidives.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-breast-biopsy-devices-market

Analyse au niveau du pays du marché des dispositifs de biopsie mammaire

Le marché des dispositifs de biopsie mammaire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, type, conseils et application, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de biopsie mammaire sont l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, les Pays-Bas, la Belgique, la Russie, la Turquie et le reste de l’Europe. L’Italie domine le marché des dispositifs de biopsie mammaire dans la région Europe en raison du grand nombre de femmes.

La section par pays du rapport sur le marché des dispositifs de biopsie mammaire fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Dispositifs de biopsie mammaire

Le paysage concurrentiel du marché Dispositifs de biopsie mammaire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des dispositifs de biopsie mammaire.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des dispositifs de biopsie mammaire sont Stryker, Devicor Medical Products Inc., Hologic, Inc., Leica Biosystems Nussloch GmbH, BD., ARGON MEDICAL., Cook, Ethicon, Danaher, United Medical Systems Inc., et Olympus Corporation entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Parcourez la table des matières complète sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=europe-breast-biopsy-devices-market

Rapports associés :

Marché nord-américain de l’anesthésie et des appareils respiratoires – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-anesthesia-and-respiratory-devices-market

Marché européen de l’anesthésie et des appareils respiratoires – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-anesthesia-and-respiratory-devices-market

Marché de l’automatisation des laboratoires en Amérique du Nord – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-lab-automation-market

Marché européen de l’automatisation des laboratoires – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-lab-automation-market

Marché de l’automatisation des laboratoires en Asie-Pacifique – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2028 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-lab-automation-market

Marché mondial de l’automatisation totale des laboratoires – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-total-lab-automation-market

Marché mondial de l’automatisation des laboratoires de test de réseau – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029 https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-network-test-lab-automation-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort.

Nous contacter:

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : Corporatsesales@databridgemarketresearch.com