Tendances du marché des décodeurs (STB) en Europe à 6 100,7 millions de dollars américains d’ici 2027 Acteurs clés Advanced Digital Broadcast SA, Altech UEC, CommScope, COSHIP

Le marché européen des décodeurs (STB) devrait passer de 5 183,5 millions de dollars US en 2019 à 6 100,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 2,2 % de 2020 à 2027.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché européen des décodeurs (STB)» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché européen des décodeurs (STB) au cours de la période de prévision, à savoir 2020-2027.

Un décodeur (STB), également appelé familièrement décodeur câble, est un système d’information qui comprend généralement une entrée de tuner TV et affiche la sortie d’un téléviseur et une source de signal externe, convertissant le signal source en matériel dans un format qui peut ensuite être affiché sur un écran de télévision ou un autre dispositif d’affichage. On les trouve, entre autres applications, dans la télévision par câble, la télévision par satellite et les réseaux de télévision en direct. Un appareil qui se connecte à votre téléviseur vous permet d’utiliser une ligne téléphonique ou un câble pour accéder à Internet et échanger du courrier électronique sur votre téléviseur.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• SA de diffusion numérique avancée

• Altech UEC

• CommScope

• COSHIP

• Huawei Technologies Co., Ltd.

• Humax

• Kaonmedia Co., Ltd.

• Kyworth Group Co., Ltd.

• Sagemcom

• Technicolor SA

Segmentation du marché des décodeurs (STB) en Europe

Marché européen des décodeurs (STB) – Par produit

• Câble

• Satellite

• IPTV

• Autres

Marché européen des décodeurs (STB) – Par qualité de contenu

• Définition standard (SD)

• Haute définition (HD)

• 4K

La recherche sur le marché européen des décodeurs (STB) se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché européen des décodeurs (STB) en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2027. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

