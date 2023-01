Tendances du marché des couvertures électriques, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2030

Le marché des couvertures électriques était évalué à 1 029,8 millions USD en 2022 et devrait atteindre 1 864,13 millions USD d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 7,70 % au cours de la période de prévision 2023-2030. Outre les informations sur le marché telles que la valeur du marché et le taux de croissance, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge couvre les segments, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, y compris une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, la tarification comprend l’analyse, analyse de la production, de la consommation et des actions des consommateurs.

Une couverture électrique est une couverture avec des fils chauffants intégrés. Les types incluent les jetés, les jetés, les jetés et les couettes. Des couvertures électriques sont placées sous les draps et sur le matelas. C’est le type le plus courant dans les pays du Commonwealth et au Royaume-Uni, et est considéré par défaut comme une « couverture chauffante ». Au Canada et aux États-Unis, moins courants, on les appelle des matelas chauffants. Les couvertures chauffantes sont placées sur les draps et sont communément appelées « couvertures chauffantes » au Canada et aux États-Unis.

Obtenez un exemple de copie PDF de ce rapport (y compris la table des matières complète, les graphiques et les tableaux) @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-electric-blankets-market&dv

Le marché mondial des couvertures chauffantes devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation accrue des couvertures chauffantes en raison de l’introduction de produits de recharge mobiles, légers, étanches, résistants aux taches et fonctionnant sur batterie. Le segment « ménage » devrait être le segment d’utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu disponible et l’accession à la propriété chez les consommateurs dans de nombreux pays en développement soutiennent la croissance future de l’industrie.

développement récent

En octobre 2019, le géant chinois de la technologie Xiaomi a lancé une couverture électrique intelligente innovante PMA. Cette couverture nouvellement lancée est disponible via l’application de Xiaomi.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des couvertures électriques comprennent:

American Blanket Company (États-Unis)

Pendleton Woollen Mills (États-Unis)

Amritsar Swadeshi Textiles Pvt. Co., Ltd. (인도)

Compagnie de la Baie d’Hudson (Canada)

Ball and Branch (États-Unis)

URBANARA GmbH (Allemagne)

Groupe Shanghai E-Shang (Chine)

Medline Industries, Inc. (en anglais)

Chellco Industries Limited (Nigéria)

Biddeford Blankets, LLC (États-Unis)

Youngman Woolen Mills Sdn Bhd (인도)

Richard (Angleterre)

Silentnight Group Limited (Royaume-Uni)

Barker Textiles UAB (Lituanie)

Compagnie de couvertures de Kanata (Canada)

Filatures de laine de Paribold. (nous)

Accédez au rapport PDF complet de 350 pages@

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-electric-blankets-market?dv

Les points clés du marché mondial des Couvertures électriques amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de différentes industries en:

Il fournit un cadre sur mesure pour comprendre le quotient d’attractivité des différents produits/solutions/technologies sur le marché des couvertures chauffantes électriques.

Il guide les parties prenantes dans l’identification des principaux problèmes liés aux stratégies de consolidation pour le marché mondial des couvertures chauffantes électriques et propose des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises cherchent à étendre leurs activités.

Nous fournissons une compréhension des tendances technologiques perturbatrices pour aider votre entreprise à effectuer une transition en douceur.

Nous aidons les grandes entreprises à réaligner leurs stratégies avant leurs concurrents et pairs.

L’analyse du marché et du côté de l’offre du marché des couvertures électriques offre des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader.

Analyse régionale du marché Couvertures électriques:

Le rapport de recherche sur le marché mondial des couvertures électriques présente en détail les tendances actuelles du marché, un aperçu du développement et plusieurs méthodologies de recherche. Par exemple, il montre les principaux éléments qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et la gamme de produits. Selon les chercheurs, même un petit changement dans un profil de produit peut faire des ravages sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (USA, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria, Afrique du Sud)

Table des matières:

Section 01 : Résumé

Section 02 : Portée du rapport

Section 03 : Méthodologie de la recherche

Section 04 : Présentation

Section V : Environnement du marché

Section 06 : Taille du marché

Section 07 : Analyse des cinq forces

Section 08 : Marché par produit

Section 09 : Marché par application

Article 10 : Expérience client

SECTION 11 : MARCHÉ DES UTILISATEURS FINAUX

Section 12 : Paysage local

Section 13 : Cadre décisionnel

Section 14 : Moteurs et défis

Section 15 : Tendances du marché

Section 16 : Paysage concurrentiel

Section 17 : Profil de l’entreprise

Article 18 : Annexe

Obtenez la table des matières détaillée pour plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-electric-blankets-market&dv

Les principales questions auxquelles répond ce rapport sont les suivantes :

Quelle est la faisabilité d’investissement à long terme du marché des couvertures électriques? Quels sont les facteurs influençant la demande de couvertures chauffantes dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des couvertures électriques? Quelles sont les dernières tendances du marché local ? À quel point réussissent-ils ?

Parcourir les rapports de tendance :

Taille, part et opportunités du marché mondial de la santé des femmes https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché de la santé des femmes

Taille, part et opportunités du marché mondial des dispositifs chirurgicaux gynécologiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des dispositifs chirurgicaux gynécologiques

Taille, part et opportunité du marché mondial des nootropiques https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Nootropics Market

Taille, part et opportunités du marché mondial des solutions de gestion des soins https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global Marché des solutions de gestion des soins

Nous contacter:

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail : Corporatesales@databridgemarketresearch.com