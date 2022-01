Tendances du marché des Contenants d’Hydratation 2022 | Croissance par les meilleures entreprises: Cascade Designs, Inc., Cool Gear International, LLC, CamelBak, Brita, LP, Klean Kanteen, Hydro Flask

Le marché des contenants d’hydratation devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,51% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché de l’analyse de l’aviation fournit une analyse et des informations sur les divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La montée en puissance du déploiement de technologies innovantes accentue la croissance du marché des contenants d’hydratation.

Les fabricants produisant des contenants d’hydratation peuvent être appelés le développement de produits avancés et frais et l’introduction des nouveaux modèles. Les produits innovants, impliquant des infuseurs, des filtres et des pulvérisateurs de brume, ont été lancés dans l’industrie des contenants d’hydratation dans le monde entier.

Le rapport sur le marché des contenants d’hydratation présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Cascade Designs, Inc., Cool Gear International, LLC, CamelBak, Brita, LP, Klean Kanteen, Hydro Flask, CAN’T LIVE WITHOUT IT, LLC, Tupperware, Thermo Fisher Scientific, AQUASANA, INC., Thermos LLC, O2COOL, LLC, Nathan Sports, Sigg, HydraPak, LLC, Bübi Bottle LLC, Zhejiang Hals Vacuum Vessel Co., Ltd., EMSA GmbH, BKR, Soma et HYDAWAY Bouteilles d’eau pliables

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des conteneurs d’hydratation, catégorise la taille du marché mondial des conteneurs d’hydratation (valeur et volume), les revenus (en millions d’USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des conteneurs d’hydratation par matériau, application et géographie avec prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie-Pacifique ) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type de matériau (métal, polymère, verre, silicium), capacité (jusqu’à 20 oz, 21-40 oz, 41-60 oz, 61-80 oz, au-dessus de 80 oz), type de produit (bouteilles d’eau, Canettes, tasses, pots Mason, gobelets, shakers, infuseurs), réseau de distribution (vente directe, détaillants, e-commerce)

