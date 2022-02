Tendances du marché des composants de radiofréquence (RF), moteurs, contraintes, opportunités et prévisions d’ici 2029

La recherche et l’analyse menées dans le rapport sur le marché des composants radiofréquence (RF) aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit à l’aide d’une analyse d’études de marché mondiales. Ce rapport a été conçu de manière à fournir une compréhension très évidente de l’environnement commercial et de l’industrie des composants radiofréquence (RF). Néanmoins, ce rapport d’étude de marché mondial résout très rapidement et facilement de nombreux problèmes commerciaux. En raison de la forte demande et de la valeur des études de marché pour le succès de différents secteurs, le rapport sur le marché des composants radiofréquence (RF) est fourni et couvre de nombreux domaines de travail.

Le marché mondial des composants de radiofréquence (RF) devrait atteindre une valeur estimée à 51,88 milliards USD, avec un TCAC sain de 15,15 % au cours de la période de prévision 2019-2026. L’augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à l’adoption croissante des smartphones, tablettes, drones et autres appareils intelligents, à l’adoption croissante des réseaux 4G et 5G, à l’utilisation croissante des appareils de communication sans fil dans la défense et les soins de santé ainsi qu’aux avancées technologiques et aux innovations en matière de radio. composantes de fréquence.

La radiofréquence fait référence à tout signal électromagnétique sans fil dont la fréquence se situe entre ~ 3 kHz et 300 GHz. Ils sont utilisés comme forme de communication ou de signaux radar. Les oscillations ou le nombre de fois (fréquence) requis par un dispositif de communication pour un fonctionnement efficace sont appelés composants de radiofréquence. Ces composants comprennent des filtres, des duplexeurs, des amplificateurs de puissance, des commutateurs d’antenne, des modulateurs et des démodulateurs, entre autres. Ils réduisent le coût de fabrication des composants car ils unissent l’électronique numérique et analogique dans une seule puce.

Facteurs de marché:

La pénétration et l’adoption croissantes des smartphones, smartwatch, tablettes, drones stimuleraient la croissance de ce marché Les progrès de la communication télécom et la vaste adoption des réseaux 3G et 4G accélèrent la croissance des composants RF



Popularité croissante des connexions sans fil et d’Internet



Les innovations dans les technologies RF offrent des produits dotés de fonctionnalités améliorées et ouvrant la voie à la conception de produits de nouvelle génération

L’augmentation du nombre de réglementations gouvernementales en faveur des marchés des composants RF stimule sa croissance

Améliorations et développement de l’infrastructure sans fil qui assure une meilleure connectivité, favorisant ainsi la croissance de ce marché

Contraintes du marché :

Le prix élevé des matières premières nécessaires à la fabrication de la radiofréquence entrave la croissance de ce marché

La forte concurrence des concurrents établis rend difficile l’arrivée de nouveaux entrants, ce qui à son tour entrave la croissance du marché

Le coût élevé des investissements initiaux par les fournisseurs freine sa croissance

Segmentation : marché mondial des composants radiofréquence (RF)

Par composants

Filtres

Duplexeur

Amplificateurs de puissance

Commutateurs d’antenne

Modulateurs

Démodulateurs

Les autres

Par demande

Téléphones portables

Tablettes et ordinateurs portables

Téléviseurs intelligents

STB

Par modules

Module d’émission

Module de réception

Module de commutation d’antenne

Duplexeur + Module PA

Module multi-duplexeur

Module RX + duplexeur

Par matériel

Silicium

Arséniure de gallium

Phosphure d’indium

Nitrure

Par utilisateur final

Électronique grand public Téléphones portables Comprimés Téléviseurs intelligents et décodeurs Ordinateurs portables et ordinateurs portables

Automobile

Communication sans fil

Militaire

Par géographie

Amérique du Nord nous Canada Mexique

Amérique du Sud Brésil Argentine Reste de l’Amérique du Sud

L’Europe  Allemagne Royaume-Uni Italie La France Espagne Russie Turquie la Belgique Pays-Bas la Suisse Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Japon Chine Corée du Sud Inde Australie Singapour Thaïlande Malaisie Indonésie Philippines Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique Afrique du Sud Egypte Arabie Saoudite Emirats Arabes Unis Israël Reste du Moyen-Orient et Afrique



Développements clés sur le marché :

En mai 2015, AAC Technologies, un fournisseur mondial de composants RF pour les appareils électroniques, a acquis WiSpry Inc, une société leader qui fournit des RF accordables pour l’industrie du sans fil. Avec cette acquisition, AAC technologies renforcerait sa position dans la fourniture de solutions RF à ses clients et permettrait à AAC Technologies de construire de nouveaux composants innovants. Il fusionnerait l’expertise de WiSpry Inc. et augmenterait les connaissances dans les produits RF accordables, ainsi que ses propres relations étendues de recherche et développement et de fabricant d’équipement d’origine pour devenir le leader mondial des composants et antennes RF.

En avril 2019, Qorvo, l’un des principaux fabricants de systèmes de radiofréquence pour semi-conducteurs, a conclu un accord affirmatif pour acquérir l’activité d’Active-Semi International, Inc., le fournisseur de solutions d’alimentation analogiques programmables spécialisées dans la gestion de l’alimentation et l’efficacité énergétique. Avec cette acquisition, Qorvo élargirait son portefeuille de produits actuel en RF et élargirait son marché à de nouveaux clients. La fusion des technologies d’Active-Semi apporterait une expertise dans les solutions analogiques et la technologie de pointe et le portefeuille de produits de Qorvo offriraient à Qorvo une opportunité accrue de croissance dans l’infrastructure 5G

Analyse concurrentielle: marché mondial des composants de radiofréquence (RF)

Le marché mondial des composants de radiofréquence (RF) est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des composants de radiofréquence (RF) pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des composants de radiofréquence (RF)

Quelques-uns des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des composants radiofréquence (RF) sont AIXTRON, NXP Semiconductors., Broadcom., Skyworks Solutions Inc., Texas Instruments Incorporated., STMicroelectronics, Renesas Electronics Corporation., Mitsubishi Electric Corporation., WIN Semiconductors. , Seiko Epson Corp., Tektronix, Inc., Microsemi, Qorvo, Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., RDA Microelectronics, Danaher., Tsinghua Holdings Co Ltd., entre autres.

Les principaux acteurs du marché, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales sont passés en revue dans le rapport complet sur les composants de radiofréquence (RF). Ce rapport vise à examiner le marché en ce qui concerne les conditions générales du marché, l’amélioration du marché, les scénarios de marché, le développement, le coût et le profit des régions de marché spécifiées, la position et les prix comparatifs entre les principaux acteurs. Il s’agit d’un rapport professionnel et détaillé axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, la taille du marché, le volume des ventes, les principaux segments et l’analyse géographique. Le rapport sur le marché mondial des composants de radiofréquence (RF) contient des informations complètes et approfondies basées sur l’intelligence économique.

Principaux faits saillants du marché des composants de radiofréquence (RF) dans la pandémie de Covid-19 couverts dans le rapport:

Le rapport fournit l’impact de COVID-19 sur le marché des composants de radiofréquence (RF) ainsi que son impact sur l’industrie et l’économie globales du monde. En outre, cela ajoute des changements dans le comportement d’achat des consommateurs car cela a un impact majeur sur la croissance du marché et les ventes. Les distributeurs et les commerçants sur l’analyse de la stratégie marketing axée sur les besoins de la région dans la pandémie de covid-19 sont également ajoutés dans le rapport sur le marché des composants de radiofréquence (RF). Le dernier segment du chapitre sur l’impact du COVID-19 comprend la récupération et les changements majeurs optés par les principaux acteurs impliqués sur le marché des composants radiofréquence (RF).

Raisons d’acheter ce rapport :

Analyse de la segmentation du marché, y compris la recherche qualitative et quantitative intégrant l’impact des aspects économiques et politiques

Analyse au niveau régional et national intégrant les forces de la demande et de l’offre qui influencent la croissance du marché.

Valeur marchande Millions USD et volume Unités Millions de données pour chaque segment et sous-segment

Paysage concurrentiel impliquant la part de marché des principaux acteurs, ainsi que les nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années

Des profils d’entreprise complets couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies employées par les principaux acteurs du marché

