Tendances du marché des céréales pour petit déjeuner, opportunités, acteurs clés, croissance, analyse, perspectives et prévisions

Data Bridge Market Research analyse que le marché des céréales pour petit-déjeuner était évalué à 57,84 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 91,91 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,96 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2014 à 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type de produit (céréales prêtes à cuire et céréales prêtes à manger), canal de distribution (supermarché, dépanneur, commerce électronique et autres), type d’ingrédient (blé, riz, maïs, orge et avoine) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts General Mills Inc. (États-Unis), Kellogg’s Co. (États-Unis), Nestlé SA (Suisse), Bob’s Red Mill Natural Foods (États-Unis), Nature’s Path Foods (Canada), Hometown Food Company (États-Unis), pureelizabeth (États-Unis), The Quaker Oats Company, (États-Unis), BARBARA’S (États-Unis), Northen Quinoa Production Corporation (Canada), LOVEGROWN INC. (États-Unis), Gluten-Free Prairie (États-Unis), Avena Foods, Limited, (Canada) Des opportunités Les propositions de valeur innovantes liées à la santé et à la forme physique ont considérablement augmenté les ventes nettes de leurs produits

Unilever et Kellogg Company ont fortement investi dans la publicité à la télévision et sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les consommateurs

Définition du marché

Les céréales pour petit-déjeuner sont des aliments qui sont consommés uniquement pour le petit-déjeuner, comme leur nom l’indique. Cela signifie que, idéalement, les céréales du petit-déjeuner ne doivent pas être consommées pendant le déjeuner ou le dîner. Les céréales du petit-déjeuner sont fabriquées à partir d’une variété d’ingrédients. Ce sont les grains de semence transformés qui sont populaires dans les pays occidentaux. Les céréales du petit-déjeuner sont mieux consommées lorsqu’elles sont mélangées avec du lait ou du lait caillé. En général, les céréales du petit-déjeuner sont faibles en gras et ont un caractère sain.

Dynamique du marché des céréales pour petit-déjeuner

Conducteurs

Croissance et expansion des céréales emballées en raison d’un contenu nutritionnel plus élevé

Les céréales pour petit-déjeuner emballées gagnent en popularité dans les économies en développement, car les consommateurs préfèrent de plus en plus des aliments emballés et plus sains aux aliments traditionnels pour le petit-déjeuner. Ces céréales sont considérées comme une option idéale pour le petit-déjeuner dans le monde entier en raison de leur faible valeur calorique et de leur contenu nutritionnel plus élevé.

Introduction constante de céréales innovantes et aromatisées

Une pléthore d’options de céréales pour petit-déjeuner innovantes et aromatisées devraient également accélérer la croissance du marché, en particulier sur les marchés en développement. De plus, l’avancement de l’infrastructure de vente au détail de produits alimentaires et la prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de petits déjeuners à base de céréales alimentent la croissance du marché. De plus, l’évolution des habitudes alimentaires, l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes et la sensibilisation des particuliers au petit-déjeuner sain sont autant de facteurs importants qui stimulent la croissance du marché.

Opportunité

Les stratégies attrayantes de marketing et de promotion des entreprises ont contribué à sensibiliser les consommateurs à la santé et à la forme physique. Les propositions de valeur innovantes des acteurs du marché liées à la santé et à la forme physique ont considérablement augmenté les ventes nettes de leurs produits. Des acteurs clés du marché comme Unilever et Kellogg Company ont fortement investi dans la publicité télévisée et sur les réseaux sociaux pour sensibiliser les consommateurs à l’amélioration de leur santé et de leur forme physique en mangeant des céréales pour le petit-déjeuner comme l’avoine et les cornflakes. En conséquence, tous ces facteurs contribuent à la croissance du marché mondial des céréales pour petit-déjeuner.

Contraintes

Cependant, la disponibilité d’alternatives sur le marché telles que les smoothies, les gaufres surgelées, les yaourts, les saucisses, etc. et la préférence pour les aliments traditionnels du petit-déjeuner constitueront un défi important pour la croissance du marché des céréales pour petit-déjeuner. L’augmentation des coûts de production limitera la marge de croissance du marché des céréales pour petit-déjeuner. Les fluctuations de prix des matériaux d’emballage des céréales et l’absence d’une chaîne d’approvisionnement normalisée parmi les fournisseurs des pays en développement ont encore nui à la demande et à l’offre de céréales pour petit-déjeuner.

Ce rapport sur le marché des céréales pour petit-déjeuner fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

DEVELOPPEMENTS récents

General Mills a lancé huit nouvelles variétés de céréales prêtes à consommer en décembre 2021 pour élargir sa gamme de produits, s’adressant à différents segments de clientèle tels que les enfants et les personnes céto. De plus, l’entreprise a opté pour des emballages innovants inspirés des séries de super-héros.

En collaboration avec Blippar, Kellogg’s lancera la première campagne promotionnelle de réalité augmentée basée sur le Web au Moyen-Orient, y compris aux Émirats arabes unis, en septembre 2020. Kellogg a été la première marque du GCC à utiliser la technologie WebAR dans une campagne de marketing multicanal pour sa marque de céréales Coco Pops.

Mondelez India entrera sur le marché des céréales pour petit-déjeuner avec le lancement de Bournvita Fills en août 2020. Le portefeuille de produits de la société dans la région a été élargi avec ce nouveau lancement.

Synopsis du marché : –

Paysage concurrentiel

Le rapport encourage la commercialisation haut de gamme et les possibilités de gestion des bénéfices, en tenant également compte des dimensions du marché et de la volatilité de la taille du marché.

Pour assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables, cette section du rapport s’attarde également à décoder avec précision le paysage concurrentiel avec une identification astucieuse et haut de gamme des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion en matière d’investissement.

Les détails relatifs aux avancées du portefeuille, à l’empreinte régionale et à d’autres détails pertinents du marché ont été bien évalués dans ce rapport pour assurer une conduite en douceur et des rendements commerciaux optimistes malgré plusieurs obstacles et défis sans précédent.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des céréales pour petit déjeuner sont:

General Mills Inc. (États-Unis)

Kellogg’s Co (États-Unis)

Nestlé SA (Suisse)

Bob’s Red Mill Natural Foods (États-Unis)

Les aliments Nature’s Path (Canada)

Hometown Food Company (États-Unis)

purement Elizabeth (États-Unis)

La société Quaker Oats, (États-Unis)

BARBARA’S (États-Unis)

Société de production de quinoa du Nord (Canada)

LOVEGROWN INC. (ÉTATS-UNIS)

Prairie sans gluten (États-Unis)

Avena Foods Limited, (Canada)

Principaux segments : –

Le marché des céréales pour petit-déjeuner est segmenté en fonction du type de produit, du canal de distribution et du type d’ingrédient. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Céréales prêtes à cuire

Céréales prêtes à manger

Type d’ingrédient

Du blé

Riz

Maïs

Orge

Avoine

Canal de distribution

Supermarché

Épicerie

Commerce électronique

Autres

Analyse au niveau du pays : – Marché des céréales pour petit déjeuner

Analyse / aperçus régionaux du marché des céréales pour petit déjeuner

Le marché des céréales pour petit-déjeuner est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, canal de distribution et type d’ingrédient, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des céréales pour petit-déjeuner sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial. La région a la pénétration la plus élevée au monde, avec une consommation par habitant de céréales chaudes et prêtes à consommer dépassant celle des autres régions. Cependant, la région a connu une baisse des aliments prêts à consommer, tandis que des régions comme l’Europe et l’Asie-Pacifique affichent une croissance prometteuse. L’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide. La consommation croissante de produits alimentaires transformés dans des pays comme le Japon, la Chine, l’Inde et d’autres stimule la croissance de l’industrie. Les habitudes alimentaires ont changé en raison des divers problèmes de santé auxquels les consommateurs sont confrontés dans le monde. Les gens s’intéressent de plus en plus aux produits alimentaires nutritionnels.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

L'équipe DBMR se concentre sur la compréhension des activités du client et de ses besoins afin que le meilleur rapport d'étude de marché sur les céréales pour petit déjeuner soit fourni au client pour une croissance et un succès potentiels. Tous les paramètres sont systématiquement étudiés par les experts pour proposer la meilleure solution aux clients.

Principaux avantages du rapport :

Cette étude présente la description analytique de l’industrie mondiale des céréales pour petit déjeuner ainsi que les tendances actuelles et les estimations futures pour déterminer les poches d’investissement imminentes.

Le rapport présente des informations relatives aux principaux moteurs, contraintes et opportunités, ainsi qu’une analyse détaillée de la part de marché mondiale de Céréales pour petit déjeuner.

Le marché actuel est analysé quantitativement pour mettre en évidence le scénario de croissance du marché mondial Céréales pour petit déjeuner.

L’analyse des cinq forces de Porter illustre la puissance des acheteurs et des fournisseurs sur le marché.

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché mondial des céréales pour petit déjeuner basée sur l’intensité concurrentielle et sur la façon dont la concurrence prendra forme dans les années à venir.

Table des matières: Rapport d’étude sur le marché mondial des céréales pour petit déjeuner

Chapitre 1 : Aperçu du secteur mondial des céréales pour petit déjeuner

Chapitre 2: Impact économique mondial sur le marché des céréales pour petit déjeuner

Chapitre 3: Concurrence sur la taille du marché mondial par les producteurs de l’industrie

Chapitre 4 : Productions mondiales, revenus (valeur), selon les régions

Chapitre 5 : Offres mondiales (production), consommation, exportation, importation, géographiquement

Chapitre 6 : Productions mondiales, revenus (valeur), tendance des prix, type de produit

Chapitre 7: Analyse du marché mondial, sur la base de l’application

Chapitre 8: Chaîne de valeur de l’industrie du marché

Chapitre 9 : Chaîne de marché, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 10 : Stratégies et politiques clés des distributeurs/fournisseurs/commerçants

Chapitre 11 : Principaux indicateurs économiques, par vendeurs sur le marché

Chapitre 12 : Analyse des facteurs d’effet sur le marché

Chapitre 13: Période de prévision du marché mondial des céréales pour petit déjeuner

Chapitre 14 : Avenir du marché

Chapitre 15 : Annexe

