Tendances du marché des caméras de vision industrielle, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2028

Le rapport crédible sur le marché des caméras de vision industrielle couvre une étude approfondie de la situation actuelle du marché mondial ainsi que plusieurs dynamiques de marché. Les principaux domaines d’analyse de marché tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés très attentivement et précisément dans l’ensemble du rapport. Et sans oublier que le rapport est étonnamment caractérisé par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Le rapport d’étude de marché sur les caméras de vision industrielle est une solution sûre pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent visualiser clairement le marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise.

Le marché des caméras de vision industrielle devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché des caméras de vision industrielle présentera un TCAC de 8,3 % pour la période de prévision 2021-2028.

Les caméras de vision artificielle utilisent des capteurs numériques dotés d’optiques spécialisées pour capturer des caractéristiques afin de capturer des photographies et d’analyser, de traiter et de quantifier plusieurs fonctionnalités à l’aide de logiciels et de matériel informatique. Ils sont utilisés dans divers domaines tels que les conteneurs, la biométrie/sécurité, l’automobile, les dispositifs médicaux, l’imagerie médicale, l’agriculture, les cosmétiques, l’électronique/électrique, la fabrication de métaux, le caoutchouc, le divertissement, les aliments/boissons, les fixations, le bois, la nanotechnologie, le verre, automatisation de laboratoire, bois, militaire/aérospatiale, entre autres.

Sur la base du produit, le marché des caméras de vision industrielle a été segmenté en caméras linéaires, caméras matricielles et caméras 3D.

Sur la base des normes matérielles, le marché est segmenté en liaison caméra HS, liaison caméra, vision GigE, coaXPress, USB3 Vision et autres.

Sur la base du type de pixel, le marché est segmenté en moins de 1MP, 1 à 3 MP, 3 à 5 MP, 5 à 8 MP, 8 à 12 MP et 12 MP.

Sur la base du capteur, le marché des caméras de vision industrielle a été segmenté en technologie de dispositif à couplage de charge, technologie complémentaire métal-oxyde-semi-conducteur, technologie de capteur de porte interne modifiée et technologie de capteur métal-oxyde-semi-conducteur de type N.

Sur la base du type de processus, le marché est segmenté en capteur d’image 1D, capteur d’image 2D et capteur d’image 3D.

Sur la base du type de spectre, le marché est segmenté en spectre infrarouge, spectre de rayons X, spectre de lumière visible et autres.

Sur la base de la détection, le marché est segmenté en détection de contour, détection de couleur, détection de texte/code-barres et autres.

Sur la base du type d’objectif, le marché est segmenté en objectif normal, téléobjectif et objectif grand angle.

Sur la base du type de plate-forme, le marché est segmenté en caméras sans fil, caméras intelligentes/portables, caméras basées sur PC et caméras portables.

Sur la base de l’application, le marché est segmenté en guidage, inspection, jaugeage, identification et autres.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en pharmaceutique, électronique grand public, industrie alimentaire, industrie des boissons, défense, fabrication automobile et autres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des caméras de vision industrielle sont Basler AG, Cognex Corporation, KEYENCE CORPORATION, NATIONAL INSTRUMENTS CORP, OMRON Corporation, Teledyne Digital Imaging Inc., Sony Corporation, SICK AG, Hitachi Kokusai Electric America, Ltd., Allied Vision Technologies GmbH, Hermary, ISRA VISION AG, Omron Microscan Systems, Inc., Toshiba Teli Corporation, Datalogic SpA, LMI TECHNOLOGIES INC., MVTec Software GmbH, Canon Inc., Nikon India Pvt Ltd, JAI A/S, Teledyne UK Limited, Baumer, Teledyne FLIR LLC, Vieworks Co., Ltd., IDS Imaging Development Systems GmbH parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud.

Chapitre 1 Présentation des SUV et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé exécutif

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial des caméras de vision industrielle, par type

Chapitre 5 Marché des caméras de vision industrielle, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des caméras de vision industrielle par régions

Chapitre 7 Analyse du marché des caméras de vision industrielle par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des caméras de vision industrielle par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des caméras de vision industrielle par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des caméras de vision industrielle au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des caméras de vision industrielle en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial des caméras de vision industrielle

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

