Tendances du marché des bras C, taille, part, statistiques, stratégies de concurrence, application, région et analyse 2027

DBMR a ajouté un nouveau rapport avec des tableaux de données pour les années historiques et prévisionnelles représentées avec des discussions et des graphiques répartis sur des pages avec une analyse détaillée facile à comprendre. Ce rapport est très utile pour connaître les conditions et les tendances générales du marché. Il estime également le marché probable pour un nouveau produit à lancer sur le marché. Ce rapport a également été compilé pour fournir divers aspects du marché tels que la taille, la part, les tendances, la dynamique, la croissance, les ventes et l’analyse de l’industrie. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport comprend le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, leurs compétences de base, leurs points forts et leurs points faibles, et le paysage concurrentiel du marché qui soutient les entreprises illustrent leurs stratégies individuelles.

Le marché des C-Arms devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,7% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 3 932,98 millions USD. d’ici 2027. Les progrès technologiques dans les bras en C sont les facteurs de croissance du marché.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Assing SpA, BMI Biomedical International srl, AADCO Medical, Inc., Eurocolumbus srl, Shimadzu Corporation, ITALRAY, Hologic Inc., Villa Sistemi Medicali Spa., STEPHANIX, MS WESTFALIA GMBH, Siemens Healthcare GmbH. , Ziehm Imaging, Koninklijke Philips NV, Canon Inc., EcoRay , INTERMEDICAL Srl, Ecotron et GE Healthcare entre autres parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de C-Arms

Le paysage concurrentiel du marché C-Arms fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, les pipelines d’essais de produits, les voitures conceptuelles, les approbations de produits , brevets, largeur et souffle du produit, dominance des applications, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’orientation de la société liée au marché mondial des C-Arms.

De nombreuses expansions commerciales et développements sont également initiés par les entreprises du monde entier qui accélèrent également le marché mondial des C-Arms.

Par exemple,

En mars 2018, Siemens Healthineers a lancé la nouvelle version Cios Select1 dans la Société européenne de radiologie (ECR). Ce produit a amélioré la manipulation du système pendant le flux de travail chirurgical. Grâce à ce produit, la société a élargi son portefeuille de produits.

En novembre 2018, Jackson Health System (États-Unis) étend son partenariat stratégique avec Koninklijke Philips NV pour inclure IntelliSpace Enterprise Edition. Ce produit a augmenté les performances de la salle d’opération et l’efficacité du flux de travail. Grâce à ce partenariat, la société améliore son activité.

Les partenariats, coentreprises et autres stratégies améliorent la part de marché de l’entreprise avec une couverture et une présence accrues. Cela permet également à l’organisation d’améliorer son offre d’arceaux en C grâce à une gamme de modèles élargie.

Un bras en C est un intensificateur de scanner d’imagerie. Il est basé sur la technologie des rayons X et est principalement utilisé dans les salles d’opération des cliniques et des hôpitaux. Le bras en forme de C est utilisé pour connecter le détecteur de rayons X et la source de rayons X entre eux, ce qui lui donne son nom. L’appareil fournit des images radiographiques haute résolution en temps réel, permettant au médecin d’apporter toutes les corrections nécessaires en surveillant les progrès à tout moment de l’opération.

L’arceau se compose d’une source de rayons X (générateur) et d’un détecteur à écran plat ou d’un intensificateur d’image. Le bras en forme de C permet un mouvement dans toutes les directions afin que les images du patient puissent être prises dans toutes les directions. Les rayons X du générateur pénètrent dans le corps du patient et l’intensificateur d’image convertit les rayons X en images qui sont affichées sur le moniteur de l’arceau. Avant d’utiliser des détecteurs à écran plat modernes, des intensificateurs d’image analogiques étaient utilisés.

La demande en C-Arms a augmenté avec l’acceptation croissante des procédures peu invasives qui accéléreront la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2018, en avril, Siemens Healthineers a lancé Cios Alpha pour le traitement des procédures vasculaires et endovasculaires. Par cette société de lancement de produit améliore leur portefeuille de marques.

Ce rapport sur le marché des C-Arms fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits , expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief , notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Portée du marché mondial des bras en C et taille du marché

Le marché des bras en C est segmenté en fonction du type de produit, de l’application et du type, de l’utilisateur final. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché est segmenté en C-Arms mobiles, C-Arms fixes. Le segment des bras mobiles en C domine le marché car les bras mobiles en C sont faciles à manipuler pour diverses imageries diagnostiques et chirurgies peu invasives. Les progrès technologiques dans les bras en C alimentent la croissance de ce marché. Par exemple, en septembre 2019, Siemens Healthineer a reçu l’approbation de la FDA pour son produit Artis icono. Par cette société de lancement de produit, accroître la notoriété de la marque.

Les bras en C ont été introduits en 1955 depuis lors, après les nouvelles avancées technologiques, les systèmes d’imagerie mobiles en C sont devenus une partie essentielle des hôpitaux pour diverses procédures telles que la chirurgie orthopédique, la chirurgie vasculaire et autres.

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en intensificateurs d’image, écran plat. Les intensificateurs d’image dominent le marché car les intensificateurs d’image fournissent une image haute résolution comparée à celle des écrans plats. Cependant, l’écran plat se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de l’avancement de la technologie dans les C-Arms.

Sur la base du type de modèle, le marché est segmenté en montage au sol, montage au plafond. Le montage au sol domine le marché car il est principalement utilisé par les chirurgiens et les experts. Cependant, le montage au plafond augmente avec le TCAC le plus élevé en raison de sa forte demande et de son utilisation dans les hôpitaux.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en chirurgies orthopédiques et traumatologiques, chirurgies cardiovasculaires, neurochirurgies, chirurgies gastro-intestinales, urologie, gestion de la douleur, chirurgie générale, autres. Les chirurgies orthopédiques et traumatologiques dominent le marché croissant de l’utilisation des bras en C dans les chirurgies orthopédiques et traumatologiques.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en hôpitaux, centres de diagnostic, cliniques spécialisées, autres. Le segment des hôpitaux domine le marché car le segment des hôpitaux offre de meilleures installations de traitement que les autres.

Analyse au niveau du pays du marché des armes en C

Le marché des bras en C est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de modèle, application, utilisateur final et pays, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché C-Arms sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique dans la région Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil et Reste de L’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Analyse au niveau du pays, par type



L’Amérique du Nord domine le marché des C-Arms, les États-Unis étant le leader des C-Arms. En Amérique du Nord, en raison d’une meilleure avancée technologique, de l’augmentation des cas de diverses chirurgies, en particulier aux États-Unis, l’Asie-Pacifique se développe avec le TCAC le plus élevé en raison de l’augmentation du tourisme médical ainsi que de l’augmentation de la population. Le nombre d’entreprises dans les pays émergents augmente en raison de l’augmentation de la demande pour les maladies neurologiques, les hôpitaux et d’autres domaines. Le nombre d’entreprises dans les pays émergents augmente en raison de l’augmentation de la demande

Pour les blessures orthopédiques, un nombre croissant de dépenses de santé et une augmentation de la population gériatrique en Chine. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’augmentation des cas de blessures orthopédiques.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, les actes réglementaires et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Investissement énorme du laboratoire pour les bras en C et la pénétration des nouvelles technologies

Le marché des C-Arms vous fournit également une analyse de marché détaillée pour la croissance de chaque pays dans l’industrie des sciences de la vie avec l’impact sur la demande des C-Arms du développement technologique dans les services de laboratoire et les changements dans les scénarios réglementaires avec leur prise en charge du marché des C-Arms. Les données sont disponibles pour la période historique de 2010 à 2018.

