Tendances du marché des boissons isotoniques Comment l’industrie connaîtra une croissance substantielle dans les années à venir et les données des principaux pays

« Marché mondial des boissons isotoniques »le nouveau rapport de recherche s’ajoute à la base de données de rapports de Data Bridge Market Research. Ce rapport de recherche s’étend sur 329 pages, 53 nombres de tableaux et 244 nombres de figures résumant les principales entreprises, avec des tableaux et des figures. Le rapport d’étude de marché sur les boissons isotoniques présente une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. En gardant à l’esprit le point de vue de l’utilisateur final, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur a travaillé en profondeur pour formuler ce rapport d’étude de marché sur les boissons isotoniques. Les recherches et analyses effectuées dans ce rapport sur les boissons isotoniques aident les clients à prévoir l’investissement dans un marché émergent, l’expansion de la part de marché ou le succès d’un nouveau produit. Pour transformer des informations complexes sur le marché en une version plus simple,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des boissons isotoniques était évalué à 1,87 milliard USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 3,21 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et scénario de la chaîne climatique.

Obtenez le broacher PDF du rapport d’étude de marché sur les boissons isotoniques à l’ adresse https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-isotonic-drinks-market

Définition du marché

Les boissons isotoniques contiennent des concentrations de sucre et de sel similaires à celles trouvées dans le corps humain. De plus, une boisson isotonique est facilement absorbée et quitte rapidement l’estomac, permettant une efficacité et une digestion maximales. De plus, pour être isotonique, l’osmolarité de la boisson doit être comprise entre 270 et 330 mOsml/litre. L’objectif principal des boissons isotoniques est d’augmenter l’apport en minéraux, en eau et en nutriments, ce qui contribue également à la performance des athlètes.

Portée et segmentation du marché des boissons isotoniques

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Conditionnement (Bouteilles, Canettes Métalliques, Sachets, Cartons Aseptiques), Nature (Bio, Conventionnel), Circuit de Distribution (Hypermarchés/Supermarchés, Commerces de Proximité, Magasins Spécialisés, Canaux de Vente en Ligne) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Glanbia plc. (Irlande), Now Health Group, Inc. (États-Unis), Nutiva Inc (États-Unis), The Simply Good Food Co (États-Unis), Iovate Health Sciences International Inc. (Canada), MusclePharm Corporation (États-Unis), Kerry Group Plc (Irlande ), CytoSport, Inc. (États-Unis), The Nature’s Bounty Co. (États-Unis), Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis), Herbalife And Energy Drinks, Inc. (États-Unis), Danone SA (France), Boissons générales et énergisantes Centers (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis), Orgain Inc. (États-Unis), True and Energy Drinks (États-Unis) Opportunités Augmentation de la participation aux événements sportifs

augmentation du parrainage sportif par des acteurs majeurs

Dynamique du marché mondial des boissons isotoniques

Conducteurs

Tendance croissante du mode de vie actif en raison de la conscience croissante de la santé

Le principal moteur du marché des boissons isotoniques est la sensibilisation croissante à la santé parmi les gens du monde entier. L’utilisation accrue de boissons isotoniques par les athlètes et les sportifs a entraîné une augmentation significative de la consommation. Un grand nombre de personnes de tous âges se tournent vers un mode de vie sain, allant à la gym avec une alimentation saine, ce qui alimente la croissance du marché des boissons isotoniques.

Progrès technologiques dans le mode de vie de remise en forme et tendance sociale croissante d’un physique tonique

Le modèle des activités de conditionnement physique a changé en raison des progrès technologiques. Les gens utilisent de plus en plus des appareils technologiques tels que le GPS, les podomètres, les moniteurs de fréquence cardiaque et les applications pour smartphone pour suivre leurs entraînements dans les gymnases, ce qui alimente la croissance du marché. De plus, la tendance à être mince et mince pour les femmes et mince et musclé pour les hommes devient socioculturelle, incitant les gens à faire du fitness afin d’avoir une image corporelle idéale, alimentant la croissance du marché des boissons isotoniques.

Occasion

La participation accrue à des événements sportifs tels que les Coupes du monde de cricket, la FIFA, la Premier League indienne (IPL), les Coupes du monde de Kabaddi et d’autres a encouragé les gens à participer à une variété de sports. La participation accrue aux tournois sportifs nationaux par les autorités autorisées a fourni une plate-forme aux athlètes pour montrer leurs capacités au niveau international. En outre, l’augmentation du parrainage sportif par des acteurs majeurs tels que Vivo, Nike, Adidas, MRF et d’autres a augmenté le nombre d’athlètes et créé une opportunité lucrative pour le marché des boissons isotoniques.

Contraintes

La présence de sources d’énergie alternatives telles que les suppléments énergétiques et les jus de fruits naturels constituera un obstacle majeur à la croissance du marché des boissons isotoniques au cours de la période de prévision,

Ce rapport sur le marché des boissons isotoniques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des boissons isotoniques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l’impact et de l’environnement actuel du marché de la pénurie de matières premières et des retards d’expédition. Cela se traduit par l’évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d’action efficaces et l’assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d’approvisionnement à partir des retards d’expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l’analyse des produits, de l’analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l’approvisionnement, de l’analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement, avancées l’analyse comparative et d’autres services d’approvisionnement et de soutien stratégique.

Développement récent

Scarlets a heureusement annoncé son partenariat avec iPRO en février 2022. Le partenariat se penchera sur la fourniture par iPRO de sa gamme de produits sains isotoniques iPRO Sport Edition aux équipes féminines, d’âge et seniors, ainsi que de matériel recyclable pour réduire l’utilisation de mono- utiliser des bouteilles d’eau en plastique.

Novembre 2021 – Coca-Cola a annoncé une acquisition historique qui étendra considérablement la présence du géant des boissons sur le marché des boissons pour sportifs. La société a annoncé l’achat de la participation restante de 85 % dans BodyArmor pour 5,6 milliards de dollars. Il s’agit de la plus importante acquisition de l’histoire de l’entreprise. Coca-Cola a acquis une participation de 15 % dans l’entreprise en 2018.

Principaux acteurs clés du rapport sur le marché mondial des boissons isotoniques:

Glanbia plc. (Irlande)

Now Health Group, Inc. (États-Unis)

Nutiva Inc (États-Unis)

The Simply Good Food Co (États-Unis)

Iovate Health Sciences International Inc. (Canada)

MusclePharm Corporation (États-Unis)

Kerry Group Plc (Irlande)

CytoSport, Inc. (États-Unis)

Nature’s Bounty Co. (États-Unis)

Reliance Vitamin Company, Inc. (États-Unis)

Herbalife et Energy Drinks, Inc. (États-Unis)

Danone SA (France)

Centres de boissons générales et énergisantes (GNC) Holdings, Inc. (États-Unis)

Orgain Inc. (États-Unis)

Boissons True et Energy (États-Unis)

Accédez au rapport complet (y compris les graphiques, les graphiques et les chiffres) sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-isotonic-drinks-market

Segmentation du marché :

Le marché des boissons isotoniques est segmenté en fonction du conditionnement, de la nature et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Emballage

Embouteillée

Boîtes métalliques

Pochettes

Cartons aseptiques

La nature

Conventionnel

Biologique

Canal de distribution

Hypermarchés/Supermarchés

Dépanneurs

Magasins spécialisés

Canaux de vente en ligne

Pour voir l’analyse détaillée du rapport, rendez-vous sur https://www.databridgemarketresearch.com/checkout/buy/enterprise/global-isotonic-drinks-market

Analyse/aperçus régionaux du marché des boissons isotoniques

Le marché des boissons isotoniques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, emballage, nature et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des boissons isotoniques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe. , Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique dominera le marché des boissons isotoniques de 2022 à 2029 en raison de la sensibilisation croissante, des bienfaits pour la santé et du nombre croissant d’athlètes et de sportifs dans la région,

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Pour plus d’informations, obtenez une table des matières détaillée sur https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-isotonic-drinks-market

Quel sera le rythme de développement du marché des boissons isotoniques?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des boissons isotoniques?

Quels sont les principaux fabricants sur le marché ?

Quelles sont les ouvertures de marché, les risques de marché et les grandes lignes du marché?

Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix des principaux fabricants du marché Boissons isotoniques?

Qui sont les distributeurs, commerçants et revendeurs du marché Boissons isotoniques?

Quelles sont les opportunités et menaces du marché Boissons isotoniques auxquelles sont confrontés les fournisseurs des industries mondiales Boissons isotoniques?

Quels sont les offres, les revenus et l’examen de la valeur par types et utilisations du marché?

Quels sont les transactions, les revenus et l’examen de la valeur par domaines d’entreprises ?

Parcourir plus de rapports :

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-commercial-balsamic-vinegar-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global- alcohol-beverages-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-insect-protein-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-plant-based-milk-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-in​​sect-protein-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-glass-tableware-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mug-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-vegan-cosmetics-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-seaweed-based-packaging-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-spa-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-rowing-machines-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

Un moyen absolu de prédire l’avenir est de savoir ce qui se passe aujourd’hui !

Data Bridge Market Research se positionne comme la nouvelle société d’études de marché et de conseil à guichet unique avec une flexibilité inégalée et une approche holistique. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à cultiver une intelligence efficace pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge se consacre à fournir des solutions aux défis commerciaux complexes et à rendre accessible le processus de prise de décision. Data Bridge est l’aboutissement d’une pure sagesse et d’une expérience formulée et tissée à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous possédons plus de 40 % des sociétés Fortune 500 mondiales et avons un réseau mondial de plus de 5 000 clients. Data Bridge excelle à créer des clients satisfaits qui pensent à nos services et font confiance à nos efforts. Nous sommes satisfaits de notre cote de satisfaction client honorable de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Étude de marché sur les ponts de données

États- Unis : +1 888 387 2818

Royaume- Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel :- Corporatesales@databridgemarketresearch.com