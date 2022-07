Tendances du marché des biopuces, produits et développements, croissance, opportunités et prévisions 2022 à 2030

mondial des biopuces devrait atteindre 34,35 milliards USD en 2030 et enregistrer un TCAC des revenus de 11,5 % sur la période de prévision. L’application croissante des biopuces dans la protéomique, la génomique et la découverte de médicaments, associée à des investissements élevés dans la recherche et le développement (R&D), stimule la croissance des revenus du marché.

Les technologies de biopuces ont un impact significatif sur la recherche génomique car les puces à microréseaux à haute densité avec des systèmes de détection relativement grands sont utiles dans les laboratoires de recherche pour surveiller l’expression d’un grand nombre de gènes en parallèle. Cependant, les biopuces intégrées petites et peu coûteuses qui combinent des réseaux de sondes avec des micropuces de capteurs sont les plus appropriées pour le diagnostic médical sur le site de soins. Divers domaines tels que la découverte de médicaments, la découverte de gènes, les diagnostics médicaux et la recherche toxicologique bénéficient de l’utilisation des technologies des biopuces.

Les biopuces sont de plus en plus utilisées dans le domaine de la recherche biomédicale et biotechnologique. Avec les progrès de l’innovation, il y a eu une augmentation de l’adoption des biopuces en protéomique, comme dans les microréseaux. Les avantages des biopuces protéiques incluent une faible consommation de tests et leur tendance à la miniaturisation. Ces caractéristiques des microréseaux sont impératives pour l’analyse à l’échelle du protéome.

Cependant, les systèmes de biopuces comprennent des sondes formatées à des micro-échelles sur des surfaces de verre, qui nécessitent en outre des outils robotiques automatisés pour scanner et manipuler des échantillons à micro-échelle. L’exigence de techniques et d’outils spécifiques pour la mise en œuvre de la technologie des biopuces la rend assez sophistiquée et considérablement coûteuse, ce qui peut entraver l’adoption du produit, limitant ainsi la croissance de l’industrie.

En avril 2021, PathogenDx, Inc., un innovateur en biotechnologie basé à Tucson, en Arizona, a annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis avait délivré une autorisation d’utilisation d’urgence (EUA) pour son multiplexé COVID-19 breveté. test de diagnostic viral, DetectX-Rv. DetectX-Rv est un test d’hybridation RT-PCR et puce à ADN destiné à la détection qualitative des acides nucléiques à partir d’écouvillons SARS-CoV-2.

Le segment des puces à ADN a représenté une part de revenus significativement importante en 2021 en raison du vaste champ d’application des puces à ADN dans la biotechnologie et la découverte de médicaments. De plus, les biopuces à ADN sont largement utilisées pour la détection de mutations dans des gènes spécifiques et pour détecter les différences dans les niveaux d’expression des gènes dans les cellules.

En 2021, le segment de la microfluidique représentait une part de revenus significativement importante. La croissance segmentaire est tirée par l’augmentation de la demande d’appareils de diagnostic POC tels que la surveillance de la glycémie et les kits de test de grossesse. Les biopuces basées sur la microfluidique devraient bientôt révolutionner le diagnostic clinique, le séquençage de l’ADN et d’autres procédures de laboratoire impliquant la biologie moléculaire.

Le segment du verre a représenté une part de revenus significativement importante en 2021. Les substrats à base de verre sont très demandés pour diverses applications car ils sont moins sensibles à la chaleur et aux environnements organiques que les biopuces à base de polymères.

Le segment des diagnostics in vitro a représenté une part de revenus considérablement importante en 2021. La croissance robuste peut être attribuée aux applications étendues des biopuces dans toutes les formes de diagnostics in vitro (IVD), y compris les applications de laboratoire sur puce, les applications de puces à protéines, Application ADN et autres applications de matrice.

Les revenus du segment Hôpitaux et centres de diagnostic devraient enregistrer un taux de croissance constant au cours de la période de prévision en raison de l’utilisation croissante des biopuces dans les hôpitaux et les centres de diagnostic en raison d’avantages tels que la réduction du temps et des coûts et la capacité à fournir un débit élevé sans avoir besoin de lourds et des instruments encombrants.

Le marché en Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance rapide au cours de la période de prévision. Cela est attribué à la croissance rapide de l’industrie des sciences de la vie dans des pays comme la Chine et l’Inde.

bioMérieux SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Bio-Rad Laboratories, Inc., Fluidigm, Illumina, Inc., HORIBA, Ltd., PerkinElmer, Inc., QIAGEN, Randox Laboratories Ltd. ., et Thermo Fisher Scientific Inc.

Product Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

DNA Chip

Lab – on – Chip

Protein Chip

Autres

Type d’application Outlook (Revenu, USD Billion; 2019-2030)

Génomique

Protéomique

Diagnostic in vitro

Maladie Diagnostic

Agriculture

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord Canada S. Mexique

Europe Allemagne Italie K. Reste de l’UE

Asie-Pacifique Inde Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Argentine Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Afrique du Sud AE Reste de



Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation de ce rapport est disponible selon les exigences du client. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et notre équipe veillera à ce que vous obteniez le rapport adapté à vos besoins.

