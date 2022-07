Tendances du marché des banques de sperme , recherche, analyse et révision des prévisions 2028

Le marché des banques de sperme devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 5,1% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. L’incidence croissante de l’obésité aider à accélérer la croissance du marché des banques de sperme.

La banque de sperme est une initiative ou une installation qui achète, stocke et vend du sperme humain. Les services de banque de sperme offrent la possibilité aux couples de lesbiennes, aux femmes célibataires ou aux couples hétérosexuels de concevoir un bébé. La gamme naissante de services accessibles par le biais des banques de sperme offre à plus de couples d’avoir des options sur les problèmes de reproduction.

Étendue du marché des banques de sperme et taille du marché

Le marché des banques de sperme est segmenté en fonction du type de donneur, du type de services, du type de flacons et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de donneur, le marché des banques de sperme est segmenté en donneur connu, donneur anonyme, donneur de divulgation d’identité.

Sur la base du type de services, le marché des banques de sperme est segmenté en stockage de sperme, analyse de sperme, consultation génétique, stockage d’échantillons, sélection des donneurs, autres services.

Sur la base du type de flacons, le marché des banques de sperme est segmenté en insémination intra-utérine (IIU), insémination intracervicale (ICI), fécondation in vitro (FIV).

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des banques de sperme est segmenté en insémination par donneur, fécondation in vitro.

Analyse au niveau du pays du marché des banques de sperme

Le marché des banques de sperme est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de donneur, type de services, type de flacons et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des banques de sperme sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des banques de sperme en raison de l’augmentation de l’incidence de l’infertilité parmi la population américaine. En outre, l’accessibilité des technologies de procréation assistée développées, l’augmentation du revenu disponible et des dépenses de santé, la sensibilisation croissante de la population générale et le taux élevé de fausses couches stimuleront davantage la croissance du marché des banques de sperme dans la région au cours de la période. la période de prévision. L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des banques de sperme en raison du taux croissant d’infertilité et de fausses couches dans la région. De plus, les niveaux croissants de pollution de l’air en Chine ont entraîné une réduction de la qualité, du nombre,

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Banque de sperme

Le paysage concurrentiel du marché des banques de sperme fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des banques de sperme.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des banques de sperme sont London Sperm Bank, Indian Spermtech, New England Cryogenic Center., Androcryos, Genetics & IVF Institute., Lifecell International Pvt. Ltd., Baby Quest Cryobank Pvt. Ltd., Banque européenne de sperme, CryoChoice, Cordlife Sciences India Pvt. Ltd., California Cryobank., Seattle Sperm Bank, Xytex, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

