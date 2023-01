Tendances du marché des auto-injecteurs d’épinéphrine, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunité et mondial jusqu’en 2029

Selon Étude de marché du pont de données, le marché des auto-injecteurs d’épinéphrine devrait passer de 1,88 milliard de dollars en 2021 à 3,56 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 8,30 au cours de la période de prévision 2022-2029 %. En outre, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Bridge de données sur la base d’informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, le segment de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le prix de l’analyse du pipeline. tarification et analyse experte de la réglementation, épidémiologie des patients, analyse du pipeline, tarification et cadre réglementaire.

Les personnes souffrant d’allergies graves utilisent un dispositif médical portatif appelé auto-injecteur d’épinéphrine. Les injections d’épinéphrine sont souvent administrées pour traiter des allergies potentiellement mortelles causées par des piqûres, des piqûres d’insectes ou des médicaments. Les injections d’épinéphrine sont des dispositifs d’injection préremplis automatiques remplis d’épinéphrine liquide. Les seringues à ressort jetables et jetables sont les auto-injecteurs les plus courants. Sa conception le rend facile à utiliser et peut être administré par du personnel non qualifié ou des patients.

L’épinéphrine, également connue sous le nom d’épinéphrine, est sécrétée par les glandes surrénales pour traiter les réactions allergiques. Les auto-injecteurs d’épinéphrine ou d’épinéphrine sont des dispositifs médicaux utilisés pour traiter les réactions allergiques.Ils sont vendus sous forme d’auto-injecteurs préremplis contenant des médicaments qui sont injectés par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Dynamique du marché des auto-injecteurs d’épinéphrine

chauffeur

augmentation des allergies

La prévalence croissante des allergies liées aux additifs alimentaires, aux poussières et au latex a stimulé la demande d’auto-injecteurs, entraînant la croissance du marché mondial des auto-injecteurs d’épinéphrine.

développement de la technologie

La croissance du marché des auto-injecteurs d’épinéphrine est tirée par plusieurs facteurs, notamment la sensibilisation croissante aux allergies, les développements technologiques dans les activités de recherche et développement (R&D), l’intérêt pour les inhalateurs auto-injecteurs sans CFC utilisant des propulseurs hydrofluoroalcanes et la forte demande d’auto-injecteurs. . que les équipements traditionnels tels que l’épinéphrine standard.

Augmentation de l’incidence des réactions allergiques

L’un des principaux facteurs de croissance du marché de l’épinéphrine est la prévalence croissante de l’anaphylaxie. Une réaction allergique majeure, appelée anaphylaxie, peut être mortelle et survenir quelques minutes après l’exposition à un allergène. Allergy UK À mesure que les taux d’allergies augmenteront dans les années à venir, la demande d’épinéphrine augmentera.

Possibilité

À mesure que le nombre de personnes allergiques à la poussière, aux aliments, aux additifs alimentaires, aux piqûres d’insectes et aux poisons augmente, le marché se développe. Le fait que ces auto-injecteurs soient importants dans le traitement des réactions allergiques et que le personnel non médical puisse traiter avec succès la maladie est susceptible d’augmenter la demande d’auto-injecteurs d’épinéphrine dans le monde.

Limite/Défi

D’autre part, les obstacles réglementaires et les frais élevés entraveront le taux de croissance du marché.

Ce rapport sur le marché des auto-injecteurs d’épinéphrine fournit des informations détaillées sur les derniers développements, la réglementation commerciale, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des flux de revenus émergents et l’évolution des opportunités de marché. Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, applications et domination, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques technologiques sur le marché. Marché des injecteurs automatiques d’épinéphrine pour les études de marché sur les ponts de données. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Analyse régionale du marché Auto-injecteur d’épinéphrine:

Marché mondial des auto-injecteurs d’épinéphrine. Il montre les éléments clés qui manipulent directement le marché, tels que la stratégie de production, la plate-forme de développement et le mix produit. Selon les chercheurs, même un petit changement dans le profil du produit peut avoir un impact énorme sur les facteurs susmentionnés.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie)

➛ Asie Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

>

Les principaux acteurs opérant sur le marché des auto-injecteurs d’épinéphrine comprennent:

Adamis Pharmaceuticals (États-Unis)

ALK (Danemark)

Antarès Pharmaceuticals (États-Unis)

Bausch + Lomb Incorporated(영국)

Hospira Inc. (notre entreprise)

Impax Laboratories, Inc.(毸국)

Lincoln Medical (États-Unis)

Mylan Nevada (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Impact (États-Unis)

Pfizer (États-Unis)

Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (ETATS-UNIS)

Émeraude (États-Unis)

Grand Pharmaceutical Group Co., Ltd.(홍콩)

Harvest Pharmaceuticals (미국)

Merit Healthcare International Inc.(미국)

Groupe Tianjin Jinyao (Chine)

