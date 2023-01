Tendances du marché des ascenseurs, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions jusqu’en 2029

Le marché des ascenseurs était évalué à 99,30 millions USD en 2021 et devrait atteindre 130,76 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 3,50% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché sélectionné par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Les ascenseurs ou monte-charges sont des couchettes de transport verticales logées dans un trou ou une plate-forme pour faciliter la montée et la descente de personnes ou de matériaux entre les étages et les niveaux. Ils sont généralement actionnés par des moteurs électriques qui entraînent des équipements de contrepoids et des câbles de traction ou pompent du fluide hydraulique pour soulever un système cylindrique. La plupart des bâtiments à plusieurs étages ont des ascenseurs pour faciliter les lois sur l’aide au voyage et l’accès aux fauteuils roulants. Les ascenseurs sont largement utilisés dans les industries de la construction pour expédier des marchandises et transporter des personnes d’un étage à l’autre.

Selon les données des Perspectives de la population mondiale des Nations Unies de 2017, environ 2,1 milliards de personnes âgées devraient être en vie d’ici 2050. Bien que le vieillissement soit inévitable, le maintien d’un mode de vie confortable de type gériatrique est sous notre contrôle. La population âgée a besoin de produits d’ascenseur qui rendent leur vie plus confortable. La plupart des personnes âgées souffrent de maladies inévitables telles que les maladies cardiovasculaires ou l’arthrite. Le marché des ascenseurs contribuera à augmenter la longévité de la population âgée en leur permettant d’éviter un escalier douloureux, ce qui créera une forte demande de la part de ce segment de la société.En conséquence, le marché devrait avoir un rythme soutenu au cours de la période de prévision.

Le paysage concurrentiel du marché des ascenseurs fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, domaine d’application. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des ascenseurs.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ascenseurs sont

Schindler (Suisse)

Société d’ascenseurs Otis (I). Ltd. (États-Unis)

Thyssenkrupp AG (Allemagne)

KONE Corporation (Finlande)

Hitachi Ltd. (Japon)

FUJITEC CO., LTD (Hikone)

HYUNDAIELEVATOR CO., LTD., (Corée du Sud)

Ascenseurs Electra (Inde)

Mitsubishi Electric Corporation (Japon)

EXPRESS LIFTS LTD (Inde)

Ascenseur mondial, LLC (Alabama)

Toshiba Elevator and Building Systems Corporation (Malaisie)

Ascenseur EITA (M) Sdn. BHD (Malaisie)

Orona (États-Unis)

Les points clés du marché mondial des ascenseurs amélioreront l’impact sur les revenus des entreprises de divers secteurs en:

Fournir un cadre conçu pour comprendre le quotient d’attractivité de divers produits/solutions/technologies sur le marché des ascenseurs.

Guider les parties prenantes pour identifier les principaux problèmes liés à leurs stratégies de consolidation sur le marché mondial des ascenseurs et proposer des solutions.

Évaluer l’impact de l’évolution de la dynamique réglementaire dans les régions où les entreprises souhaitent étendre leur empreinte.

Fournit un aperçu des tendances technologiques perturbatrices pour aider les entreprises à effectuer leurs transitions en douceur.

Aidez les entreprises leaders à effectuer des recalibrages stratégiques avant leurs concurrents et pairs.

Il offre un aperçu des synergies prometteuses pour les meilleurs acteurs cherchant à maintenir leur position de leader sur le marché et une analyse du côté de l’offre du marché des ascenseurs.

Analyse du marché régional des ascenseurs :

Le rapport de recherche sur le marché mondial des ascenseurs détaille les tendances actuelles du marché, les grandes lignes du développement et diverses méthodologies de recherche. Il illustre les facteurs clés qui manipulent directement le marché, par exemple, les stratégies de production, les plateformes de développement et le portefeuille de produits. Selon nos chercheurs, même des changements mineurs dans les profils de produits pourraient entraîner de grandes modifications des facteurs mentionnés ci-dessus.

➛ Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

➛ Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

➛ Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

➛ Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

➛ Moyen-Orient et Afrique (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Egypte, Nigeria et Afrique du Sud)

Réponses aux questions clés dans ce rapport, telles que :

Dans quelle mesure le marché des ascenseurs est-il réalisable pour un investissement à long terme ? Quels sont les facteurs qui influencent la demande de Ascenseur dans un avenir proche ? Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial des ascenseurs? Quelles sont les tendances récentes du marché régional et quel est leur succès ?

