Tendances du marché des appareils de photothérapie, revenus, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions d’ici 2027

Le marché mondial des appareils de photothérapie devrait atteindre 758,6 millions USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. La croissance de ce marché peut être attribuée à la sensibilisation croissante des patients aux solutions de diagnostic avancées fournies par la structure de soins de santé améliorée. L’augmentation de la recherche et du développement par les principaux fabricants pour l’avancement technologique des appareils augmente la demande de l’industrie.

La pandémie a provoqué une pénurie de dispositifs essentiels de sauvetage et de fournitures médicales. Il a gravement perturbé la chaîne d’approvisionnement et l’approvisionnement en matières premières. Pour répondre à la demande croissante de fournitures médicales entre la pandémie, les fabricants ont augmenté leur capacité de production. Les fabricants adoptent des règles de sécurité et des mesures préventives sans entraver le processus de fabrication.

Le rapport étudie les facteurs influençant la croissance de l’industrie sur le marché mondial Appareils de photothérapie et propose des prédictions précises sur le modèle de croissance. Le rapport accorde une attention particulière aux éléments clés du marché des dispositifs de photothérapie, tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités, les menaces, les risques, les limitations et d’autres aspects. Le rapport couvre une analyse complète du paysage concurrentiel avec une analyse détaillée des profils d’entreprise, du portefeuille de produits et des stratégies d’expansion commerciale.

Les principaux participants sont Natus Medical Incorporated, Philips Lighting Holding BV, GE Healthcare, Atom Medical Corporation, Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Phoenix Medical Systems Pvt. Ltd., Nice Neotech Medical Systems Pvt. Ltd., Solarc Systems Inc., National Biological Corporation et The Daavlin Company, entre autres.

Faits saillants du rapport

Les appareils de photothérapie à base de LED dominent le marché avec une part de 55,8 % en 2019 en raison de leur rentabilité et de leur efficacité supérieure.

Le segment Hôpitaux et cliniques a dominé le marché des appareils de photothérapie en raison du nombre croissant de cas d’ictère néonatal. En outre, les politiques de remboursement favorables générées par le gouvernement américain pour soigner les affections cutanées vont en effet déplacer la préférence du patient vers les traitements hospitaliers.

L’Asie-Pacifique devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l’amélioration de l’infrastructure de soins de santé avec des solutions de diagnostic avancées.

Le rapport étudie les données historiques du marché Appareils de photothérapie et offre des informations précieuses sur les segments et sous-segments clés, la génération de revenus, le scénario de demande et d’offre, les tendances et autres aspects vitaux.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des appareils de photothérapie en fonction du produit, de l’application, de l’utilisateur final et de la région :

perspectives du produit (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

photothérapie à base de LED Appareils

de photothérapie à fibre optique Appareils de photothérapie

conventionnels (lampes fluorescentes, Lampes fluorescentes compactes)

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Prise en charge de la jaunisse néonatale

Traitement des maladies de la peau (vitiligo, eczéma, psoriasis)

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

domicile

Hôpitaux et cliniques

Segmentation géographique

: Le dernier rapport de recherche comprend une analyse approfondie des opportunités de croissance actuelles pour diverses régions de Appareils de photothérapie, évaluant leur part de revenus sur la période de prévision. En outre, le rapport analyse le taux de croissance d’une année sur l’autre de ces régions sur la durée de prévision. Les principales régions de marché présentées dans le rapport sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Le rapport offre une compréhension complète de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la croissance et l’expansion globales du marché. Le COVID-19 a affecté l’économie mondiale en interférant avec la production et la demande, en provoquant des perturbations du marché et en induisant une instabilité financière.

Objectifs du rapport :

Analyse de la structure industrielle du marché des appareils de photothérapie par identification de divers sous-segments

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché ainsi que leur analyse SWOT

Paysage concurrentielcomparative

Analyse du marché des appareils de photothérapie basée sur les tendances de croissance, les perspectives futuristes et la contribution à la croissance totale du marché

Analyse des moteurs, contraintes, opportunités, défis et risques sur le marché mondial des appareils de photothérapie

Analyse complète des développements concurrentiels tels que les expansions, accords,

lancements de nouveaux produits et autres alliances stratégiques

Merci d’avoir lu notre rapport. La personnalisation du rapport est disponible. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter et notre équipe s’assurera que le rapport est personnalisé selon vos besoins.

httpsphotothérapie

