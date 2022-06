Tendances du marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants en Amérique du Nord, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2027

Le rapport d’étude de marché sur les communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord a été préparé avec la collecte et l’évaluation systématiques des informations sur le marché qui sont présentées sous une forme qui explique divers faits et chiffres à l’entreprise. Les données de marché présentées dans le rapport aident à reconnaître les différentes opportunités de marché présentes à l’échelle internationale. Ce document commercial fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. L’adoption d’un tel rapport d’étude de marché est toujours bénéfique pour toute entreprise, qu’elle soit à petite ou à grande échelle, pour la commercialisation de ses produits ou services. Une étude analytique du rapport sur le marché universel des appareils de communication mobiles antidéflagrants en Amérique du Nord aide à formuler des stratégies de croissance pour augmenter les ventes et renforcer l’image de marque sur le marché.

Le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre USD 578,26 millions d’ici 2027. La sensibilisation à l’utilisation d’appareils dans des endroits dangereux est le principal moteur qui propulse la demande du marché au cours de la période de prévision.

La large utilisation de la communication mobile antidéflagrante en raison de l’augmentation des réglementations strictes imposées par le gouvernement et des avantages associés dans divers secteurs verticaux de l’utilisation de la communication mobile par les opérateurs et les travailleurs devrait stimuler la croissance. Les tendances croissantes avec l’avancement des fonctionnalités et de la connectivité ont créé une opportunité pour le marché. Cependant, des normes variées dans différentes zones géographiques limitent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport d’activité de classe mondiale sur les appareils de communication mobiles antidéflagrants en Amérique du Nord prend en compte plusieurs facteurs de base, à savoir le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud. , Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique. Lors de la préparation de ce rapport de marché, les marchés aux niveaux local, régional et mondial sont explorés. En fonction des exigences du client, une quantité massive d’informations sur les entreprises, les produits et le marché a été rassemblée via un rapport influent sur le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants en Amérique du Nord qui aide finalement les entreprises à créer de meilleures stratégies.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Sonim Technologies Inc., Zebra Technologies Corp., Getac Technology Corp., KYOCERA Corporation, Panasonic Corporation of North America, Ascom, JVCKENWOOD USA Corporation, Caterpillar, Extronics, Extech Safety Systems, AGM Mobile, Aegex Technologies, LLC, FCG Hi-Tech Pvt Ltd et entre autres.

Segmentation:

Sur la base du type de produit, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en smartphones et téléphones portables, ordinateurs portables, tablettes, casques, radios bidirectionnelles , microphone haut-parleur, smartwatch, assistants numériques personnels (PDAS) et autres. Tous les segments de type de produit, à l’exception des autres, sont en outre classés par type de zone dans la zone 1, 21, la zone 2, 22, la zone 0, 20. En 2020, les smartphones et les téléphones portables représentaient la plus grande part de marché car ces appareils sont largement utilisés en raison de ses applications d’appel, de messagerie et de caméra. En outre, il offre la plupart des fonctionnalités de connectivité telles que Bluetooth, Wi-Fi et LTE.

Sur la base du type de matériau, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en composite résistant au feu (FRP), composites à matrice polymère (PMC), polyesters renforcés de verre (GRP) et autres. En 2020, le segment des types de matériaux est dominé par le composite résistant au feu (FRP) car il offre une plage de température plus élevée et possède de meilleures propriétés de résistance au feu. De plus, il ne libère pas de vapeurs combustibles lors d’un incendie qui agissent comme une barrière en cas d’incendie.

Sur la base des composants, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en matériel, logiciel et services. Le matériel est en outre sous-segmenté en caméras, capteur/gyroscope, batterie et autres. La caméra est en outre segmentée en caméras thermiques, optiques . Les services sont en outre sous-segmentés en tests, maintenance et support, mise en œuvre et intégration. En 2020, le matériel détient la plus grande part de marché dans le segment des composants, étant donné que le matériel est la partie principale des appareils de communication mobiles antidéflagrants ; tandis que les logiciels et les services sont des éléments complémentaires au segment du matériel. De plus, le matériel nécessite un coût plus élevé que les logiciels et les services.

Sur la base de la connectivité, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en Bluetooth, LTE, WiFi et NFC. En 2020, le Bluetooth domine le segment de la connectivité étant donné que la plupart des appareils ont une connectivité Bluetooth intégrée et qu’il peut également fonctionner sans réseau. Cependant, LTE se développe à un rythme plus élevé car cette technologie est rapidement adoptée dans les smartphones pour une meilleure connectivité Internet.

Sur la base de l’application, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en sécurité de niveau normal, sécurité de haut niveau et sécurité de niveau extrêmement élevé. En 2020, le segment des applications est dominé par la sécurité de haut niveau car la plupart des fabricants proposent des dispositifs adaptés à la sécurité de haut niveau. De plus, les dispositifs de sécurité de haut niveau peuvent servir la plupart des situations dangereuses.

Sur la base de la zone, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en zone 0, zone 1, zone 2, zone 20 et 21 et zone 22. En 2020, la zone 1 détient la plus grande part de marché dans le segment de zone et devrait croître à un rythme plus élevé étant donné que les appareils fabriqués par les principaux fabricants conviennent aux situations de la zone 1. De plus, dans les situations de zone 1, les appareils de communication mobiles sont autorisés à fonctionner, ce qui peut ne pas être autorisé à utiliser dans la zone 0.

Sur la base de l’emplacement, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en intérieur et extérieur. En 2020, l’extérieur détient la plus grande part de marché dans le segment de l’emplacement et devrait croître à un rythme plus élevé en raison de l’apparition de situations dangereuses ou d’explosions se produisant principalement à l’extérieur compte tenu de la disponibilité abondante d’oxygène.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des appareils de communication mobiles antidéflagrants est segmenté en pétrole et gaz, exploitation minière, fabrication et traitement, chimie et pétrochimie, raffinage, pharmaceutique, militaire et défense, énergie et autres. En 2020, le pétrole et le gaz dominent le segment des utilisateurs finaux et devraient croître à un rythme plus élevé car les champs de pétrole et de gaz ont un risque plus élevé d’explosions en raison de propriétés inflammables qui nécessitent des dispositifs robustes pour un faible rayonnement et une meilleure sécurité.

Analyse au niveau du pays

Le marché des communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne et les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) .

Quels avantages l’étude de recherche DBM va-t-elle apporter ?

Dernières tendances influençant l’industrie et scénario de développement

Ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décision clé dans la planification et pour étendre davantage la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché des communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord

Partie 04 : Dimensionnement du marché des communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord

Partie 05: Segmentation du marché des communications mobiles antidéflagrantes en Amérique du Nord par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

