Tendances du marché des appareils de beauté, part, taille de l’industrie, croissance, demande, opportunités et prévisions d’ici 2029

La majorité des gens connaissent les équipements de beauté et savent comment les utiliser. Les appareils de beauté présentent de nombreux avantages. Ils peuvent être utilisés pour traiter, améliorer et améliorer l’apparence de la peau. Il existe des appareils pour la peau, les cheveux, les mains et les pieds, entre autres. Ces appareils de beauté sont populaires dans les salons, les spas et les soins de beauté à domicile.

Les appareils d’épilation ont dominé le marché global des appareils de beauté en raison de l’introduction de nouveaux équipements d’épilation au laser dans le monde entier. Le traitement est disponible pour tous les types de peau sur la plateforme. En conséquence, la demande mondiale de technologies d’épilation augmente. Data Bridge Market Research analyse que le marché des appareils de beauté était évalué à 35,61 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 148,09 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 19,5% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des appareils de beauté sont:

Nu Skin (États-Unis), CANDELA CORPORATION (États-Unis), Silkn (États-Unis), TRIA BEAUTY (États-Unis), Curallux LLC. (États-Unis), Termosalud (Espagne), FOREO (Suède), Tech4Beauty (Allemagne), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Conair Corporation (États-Unis), Lumenis (Israël), Cynosure (États-Unis), Sciton, Inc. (États-Unis), Fotona (Slovénie), Procter & Gamble (États-Unis), Colgate-Palmolive Company (États-Unis), LUTRONIC (Corée du Sud), STRATA Skin Sciences (États-Unis), NuFACE (États-Unis), Spectrum Brands, Inc. (États-Unis), Cutera (États-Unis ), Merz North America, Inc. (États-Unis), El.En. SpA (Italie), YA-MAN LTD. (Japon), Panasonic Corporation (Japon), Alma Lasers (Israël), Bausch Health Companies Inc. (Canada).

Définition du marché mondial des appareils de beauté

Le terme «appareils de beauté» fait référence aux produits qui aident les gens à mieux paraître. Il est simple à utiliser et peut aider à résoudre les problèmes de peau et de cheveux. Il offre des services de beauté qui s’apparentent à des services esthétiques. L’exposition aux rayons UV a rendu la peau, les cheveux et le vieillissement plus courants aujourd’hui. Les clients sont incités à utiliser de nombreux traitements cosmétiques en raison des coups de soleil, de la diminution de l’élasticité de la peau et de la perte de cheveux.

Dynamique du marché des appareils de beauté

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des appareils de beauté au cours de la période de prévision sont les suivants :

Hausse de la population gériatrique

La peau perd des composants sains en vieillissant. Ces conditions sont fréquentes chez les personnes âgées. La sécheresse, les rides et la pigmentation sont autant d’indices du vieillissement. Les appareils d’embellissement offrent une peau d’apparence plus jeune qui devrait en outre propulser la croissance du marché des appareils de beauté.

Trouble hormonal croissant

Les individus présentent des anomalies hormonales à la suite de changements de mode de vie et d’autres circonstances. Il provoque de graves poussées d’ acné et d’autres problèmes de peau accéléreront encore la croissance du marché.

Augmentation de l’incidence des problèmes de cheveux et de peau

La majorité de la population a des problèmes de cheveux et de peau. La perte de cheveux, les dommages aux cheveux, les pointes fourchues, la pigmentation de la peau, les rougeurs, les points noirs et l’acné peuvent tous avoir un impact négatif sur l’apparence, ce qui est un autre facteur qui stimule le marché des appareils de beauté.

Opportunités

En outre, les avancées de nouveaux produits et les lancements de nouveaux produits par les acteurs du marché devraient en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des appareils de beauté dans les années à venir.

Il y a 15 chapitres à afficher sur le marché des appareils de beauté

Chapitre 1, Aperçu pour décrire la définition, les spécifications et la classification du marché des appareils de beauté, applications [entreprises, particuliers et autres], segment de marché par types, sur site et basé sur le cloud ;

Chapitre 2, objectif de l’étude.

Chapitre 3, Méthodologie de recherche, mesures, hypothèses et outils d’analyse

Chapitre 4 et 5, Analyse des tendances du marché des appareils de beauté, moteurs, défis par comportement des consommateurs, canaux de commercialisation, analyse de la chaîne de valeur

Chapitre 6 et 7, pour montrer l’analyse du marché des appareils de beauté, l’analyse de segmentation, les caractéristiques;

Chapitre 8 et 9, pour montrer les cinq forces (pouvoir de négociation des acheteurs/fournisseurs), les menaces pesant sur les nouveaux entrants et l’état du marché ;

Chapitre 10 et 11, pour montrer l’analyse par segmentation régionale [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, etc.], comparaison, pays leaders et opportunités ; Comportement du client

Chapitre 12, pour identifier le cadre décisionnel majeur accumulé par les experts de l’industrie et les décideurs stratégiques ;

Chapitre 13 et 14, sur le paysage concurrentiel (classification et classement du marché)

Le chapitre 15 traite du canal de vente du marché des appareils de beauté, des résultats et des conclusions de la recherche, de l’annexe et de la source de données.

Si vous optez pour le marché mondial des appareils de beauté ; alors ci-dessous l’analyse par pays serait incluse :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Pays nordiques, Espagne, Suisse et Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, Reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA

