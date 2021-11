Tendances du marché des analyseurs de chimie clinique en Amérique du Nord, acteurs clés, aperçu, répartition concurrentielle et prévisions régionales d’ici 2028

Grâce à l’utilisation correcte d’excellents modèles de pratique et d’une méthode de recherche brillante, un rapport mondial sur le marché des analyseurs de chimie clinique en Amérique du Nord est généré, ce qui aide les entreprises à dénicher les plus grandes opportunités de l’industrie. Sans oublier, l’état passé, présent et futur de l’industrie est considéré ici. Ce rapport met à disposition des informations importantes sur certains créneaux et permet de gagner beaucoup de temps, ce qui pourrait autrement être nécessaire pour la prise de décision. Les données et informations couvertes dans ce rapport marketing sont très fiables car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques. Les chapitres clés de l’analyse du marché, y compris la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche, sont étudiés avec précision dans l’ensemble.Rapport sur le marché des analyseurs de chimie clinique en Amérique du Nord .

Le marché des analyseurs de chimie clinique en Amérique du Nord enregistre un TCAC substantiel au cours de la période de prévision 2019-2026. Le rapport contient des données de l’année de base 2018 et de l’année historique 2017. L’augmentation du marché peut être attribuée à l’augmentation de l’automatisation des laboratoires, au contrat de location de réactifs et à l’augmentation rapide de la population vieillissante.

Définition du marché : marché des analyseurs de chimie clinique en Amérique du Nord

La chimie clinique fait partie intégrante de l’évaluation des fluides corporels et de l’évaluation de la pathologie clinique qui joue un rôle important dans le diagnostic et le traitement des maladies à multiples facettes. Pour divers examens de diagnostic, des analyseurs cliniques sont utilisés. Les analyseurs cliniques sont utilisés dans les hôpitaux, les organismes universitaires, les laboratoires d’entreprises, les banques de sang, les centres d’étude du cancer et d’autres organismes de santé. Les bases de l’examen photométrique, des tests colorimétriques, de l’agglutination au latex, de la potentiométrie à sélecteur d’ions sont développées par les analyseurs de chimie clinique afin d’analyser le sang, l’urine, le sérum, le plasma et les autres fluides corporels.

Facteurs de marché

Le vieillissement rapide de la population est un important moteur indirect de croissance de ce marché

L’apparition croissante d’infections liées au mode de vie contribue à la croissance du marché

L’augmentation du nombre de contrats de location de réactifs stimule la croissance du marché

L’augmentation du marché de l’automatisation de laboratoire propulse la croissance du marché

Contraintes du marché

La nécessité d’investissements en capital élevés entrave la croissance du marché

Un degré élevé de consolidation pour agir comme une barrière à l’entrée pour les nouveaux entrants entrave la croissance du marché

Des politiques réglementaires strictes pour les dispositifs médicaux restreignent la croissance du marché

Principaux acteurs clés du marché :

Peu des principaux concurrents du marché travaillant actuellement sur le marché nord-américain des analyseurs de chimie clinique sont Abbott, Danaher., Thermo Fisher Scientific Inc., F. Hoffmann-La Roche Ltd., Johnson & Johnson Services, Inc., Siemens, ELI Tech Group , HORIBA, Ltd. , Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd, Randox Laboratories Ltd. Royaume-Uni, Ortho Clinical Diagnostics, Nova Biomedical , Sysmex Corporation, DiaSys Diagnostic Systems GmbH , Endress + Hauser Management AG ., Diatron , SFRI. , EKF Diagnostics entre autres.

Segmentation: marché des analyseurs de chimie clinique en Amérique du Nord

Par produit

Analyseurs Petits analyseurs Analyseurs de milieu Grands analyseurs De très gros analyseurs

Réactifs Calibrateurs Les contrôles Normes

Autres produits

Par essai

Panels métaboliques de base

Panneaux d’électrolyte

Panneaux de foie

Profils lipidiques

Profils rénaux

Panneaux de fonction thyroïdienne

Essais chimiques spécialisés

Par les utilisateurs finaux

Centres de recherche universitaire

Laboratoires de diagnostic

Hôpitaux

Autres utilisateurs finaux

Par pays

nous

Canada

Mexique

Développements clés sur le marché :

En juillet 2018, Roche lancera sa participation au Clinical Lab Expo au McCormick Place Convention Center de l’American Association for Clinical Chemistry 2018 en montrant comment les laboratoires imposent des changements aux systèmes de bien-être intégrés à travers les difficultés de la Protection Access to Medicare Act (PAMA) en optimiser les activités de bureau et la prise de décision clinique.

En mars 2017, Beckman Coulter Diagnostics annonce la sortie de la FDA et la sortie de l’entreprise américaine de son dernier analyseur de chimie DxC 700 AU. Le dernier système combine les capacités sophistiquées de deux éléments prometteurs de Beckman Coulter – la disposition interactive facile de l’analyseur DxC et les solides performances et compétences de l’analyseur AU – dans une plate-forme uniforme destinée à satisfaire les exigences des laboratoires cliniques à volume moyen à élevé.

