Tendances du marché des agonistes des récepteurs opioïdes, moteurs, contraintes, opportunités, application, acteurs clés et perspectives d’avenir

Selon le rapport convaincant sur le marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes , les principaux acteurs se concentrent davantage sur l’offre de produits à des prix rationnels pour obtenir un avantage concurrentiel sur les autres acteurs du secteur de la santé. De plus, le rapport vise à examiner la taille globale du marché et à en déduire les principales tendances. Inspecter le marché en fonction de la part de marché, du produit et de la part de produit. Il évalue également le marché sur la base des utilisateurs finaux et des applications et se concentre sur le taux de croissance de chaque application. S’il existe une exigence commerciale particulière ou une exigence point par point de l’ensemble de la recherche, ne vous inquiétez pas, faites-le nous savoir et obtenez le rapport au besoin.

L’essor du secteur de l’aviation accélère la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes . Data Bridge Market Research analyse que le marché des agonistes des récepteurs opioïdes augmentera à un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Les opioïdes sont un type d’analgésique qui agit en agissant sur le système neurologique . Ils sont principalement utilisés pour l’anesthésie et le soulagement de la douleur. Un agoniste est une molécule pharmacologique qui active des récepteurs cérébraux spécifiques. Lorsque seul un petit nombre de récepteurs sont engagés, cet agoniste provoque une forte réponse physiologique/pharmacologique, indiquant que le médicament a une activité intrinsèque élevée. Le fentanyl, la morphine, la dihydromorphinone, la mépéridine, l’oxycodone et l’oxymorphone sont tous des opioïdes agonistes puissants. Les récepteurs opioïdes sont des inhibiteurs couplés aux protéines G qui se trouvent principalement dans les tissus périphériques et interfèrent avec la fonction de signalisation de la douleur des récepteurs opioïdes. Les agonistes sont des analgésiques qui fonctionnent en se liant aux récepteurs opioïdes et en réduisant l’expérience de la douleur.

Dynamique du marché des agonistes des récepteurs opioïdes

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes au cours de la période de prévision sont les suivants

L’augmentation de l’ incidence de la douleur chronique chez les adultes

Le nombre de personnes souffrant de douleurs chroniques augmente rapidement. Cela devrait stimuler la croissance du marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes.

Les cas croissants de maladies orthopédiques

L’augmentation du nombre de cas d’arthroplasties, telles que l’arthroplastie totale du genou et de la hanche, est l’un des principaux contributeurs à la croissance du marché.

L’augmentation de la population gériatrique

La croissance de la population âgée qui entraîne des complications telles que les chirurgies orthopédiques et l’augmentation de la prévalence de la douleur chronique stimule la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes.

Opportunités

En outre, l’attention croissante portée à la formulation anti-abus (ADF) par les fabricants de génériques offrira davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le lancement de la version générique des médicaments de marque devrait en outre entraver la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des agonistes des récepteurs opioïdes vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et les traitements des patients. La prévalence, l’incidence, la mortalité, les taux d’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Les analyses d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché sont analysées pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant la période de croissance.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes sont Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Johnson & Johnson Services, Inc, Pfizer Inc, Fresenius Kabi AG, Mylan NV, Allergan, US WorldMeds, LLC, Piramal Critical Care, DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, Purdue Pharma LP, Hikma Pharmaceuticals PLC, Endo Pharmaceuticals Inc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Tris Pharma, Inc et Indivior PLC, entre autres.

Portée du marché mondial des agonistes des récepteurs opioïdes

Le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en fonction des médicaments, de la liaison aux récepteurs, de l’indication, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Drogues

Fentanyl

Codéine

Morphine

Buprénorphine

Les autres

Sur la base des médicaments, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en fentanyl, codéine, morphine, buprénorphine et autres.

Liaison au récepteur

Agoniste complet

Agoniste partiel

Sur la base de la liaison aux récepteurs, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en agoniste complet et agoniste partiel.

Indication

Gestion de la douleur

Suppression de la toux

Suppression de la diarrhée

les autres

Sur la base des indications, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en gestion de la douleur, suppression de la toux, suppression de la diarrhée et autres.

Voie d’administration

Intraveineux

Sous-cutané

Les autres

Sur la base de la voie d’administration, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en administration orale, parentérale et autres.

Les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Soins à domicile

Cliniques spécialisées

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en hôpitaux , soins à domicile, cliniques spécialisées et autres.

Canal de distribution

Pharmacie hospitalière

Pharmacie en ligne

Pharmacie de détail

Sur la base du canal de distribution, le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie en ligne et pharmacie de détail.

Analyse régionale / aperçu du marché des agonistes des récepteurs opioïdes

Le marché des agonistes des récepteurs opioïdes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, médicaments, liaison aux récepteurs, indication, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agonistes des récepteurs opioïdes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des agonistes des récepteurs opioïdes en raison de l’augmentation de l’incidence du taux de cancer. En outre, la présence d’acteurs clés majeurs stimulera davantage la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des agonistes des récepteurs opioïdes en raison des régimes de remboursement appropriés. De plus, la croissance des fournisseurs mondiaux devrait en outre propulser la croissance du marché des agonistes des récepteurs opioïdes dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

