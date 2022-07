Tendances du marché des adhésifs dentaires, analyse, demande et rapport de recherche sur l’industrie mondiale, prévisions par région et par segment, 2026

L’augmentation de la population vieillissante est le moteur du marché mondial des adhésifs dentaires. Des facteurs tels que de mauvaises habitudes alimentaires et la sensibilisation croissante à l’hygiène bucco-dentaire sont les principaux moteurs du marché mondial des adhésifs dentaires. Une hygiène dentaire inférieure chez les adultes dans le monde et des coûts de traitement élevés créent des obstacles pour le marché.

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des adhésifs dentaires était évalué à 1,94 milliard USD en 2018 et devrait atteindre 3,30 milliards USD d’ici 2026, à un TCAC de 6,8 %. Le marché des adhésifs est que les habitudes alimentaires inappropriées de la jeune génération ont été à l’origine de plusieurs affections et affections. Carie dentaire, érosion dentaire et autres affections dentaires, etc. La fiche d’information de l’OMS indique que près de 60 à 90 % des écoliers et 100 % des adultes ont une cavité buccale ou un autre problème connexe dans le monde. En outre, l’incidence des maladies parodontales graves monte également en flèche sur le marché des adhésifs dentaires, créant ainsi un environnement propice à la croissance du marché mondial des adhésifs dentaires. Les adhésifs dentaires sont utilisés pour s’assurer qu’une prothèse adhère bien à la muqueuse buccale. Ils sont disponibles dans diverses formulations telles que des poudres, des crèmes, des liquides, des gaufrettes et des tampons. Le marché des adhésifs dentaires est une barrière qui aide à prévenir les caries. Le matériau est en plastique et est généralement appliqué à l’arrière de la surface de mastication d’une dent (principalement des molaires et des prémolaires), car ils sont les plus sensibles à la carie dentaire. Le marché des adhésifs dentaires présente un tour d’horizon approfondi des différents facteurs responsables de la trajectoire positive affichée par le marché mondial des adhésifs et scellants dentaires entre 2016 et 2024. Il comprend également une liste détaillée des contraintes qui menacent le marché. Pour fournir une évaluation détaillée des facteurs ayant un impact sur le marché, il étudie l’effet des cinq forces de Porter sur celui-ci. L’analyse aide à évaluer le pouvoir de négociation des fournisseurs et des acheteurs, la menace des substituts et des nouveaux entrants, et la dynamique concurrentielle dominante. Le marché des adhésifs dentaires compile ainsi des informations exhaustives visant à aider les patients à mieux comprendre le marché mondial des adhésifs dentaires.

Les principales entreprises décrites dans le rapport comprennent

dentsply Sirona Inc., Procter & Gamble Co., 3M Company, GlaxoSmithKline, Danaher Corporation, Ultra dent Products, Inc., Ivoclar Vivadent AG, Voco GmbH, Tokuyama Dental Corporation Inc., GC Corporation, Dent aid , Kuraray Noritake Dental Inc. , ICPA Health , Medicals Co. Ltd., Sun Medical Co., Ltd.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché, le taux de croissance, les moteurs et les contraintes, les situations financières et les défis et limites existants du marché Adhésif dentaire.

Le rapport examine en détail la capacité de production mondiale, le rapport entre l’offre et la demande, la dynamique du marché et une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la région MEA)

Segmentation du marché des adhésifs dentaires basée sur les types :

Application (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Adhésifs

fosses et fissures

restauration

Autres

prothèses dentaires (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016 –2026)

Crème/Pâte

Poudre

liquide

Autres

Utilisation finale (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Hôpitaux et cliniques

dentaires Instituts universitaires et de recherche dentaires

Laboratoires

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des adhésifs dentaires croît à un TCAC de 7 % en Asie-Pacifique, suivie de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec respectivement 6,6 % et 6,6 % de TCAC. La forte augmentation des maladies dentaires à travers le monde est le facteur clé pour accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

Les adhésifs pour prothèses dentaires constituent le segment dominant du marché des adhésifs dentaires, qui détient 35,0 % du marché mondial, car ce sont les barrières qui aident à prévenir les caries.

Les adhésifs de restauration devraient être le segment de marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2019-2026 avec un TCAC de 7,7 % sur le marché des adhésifs dentaires.

Le segment des poudres détient la part de marché la plus élevée de 40 % et était évalué à 774 millions USD et devrait atteindre 1,30 milliard USD d’ici 2026.

Le segment des crèmes devrait avoir le TCAC le plus élevé de 7,7 % et tend à être le segment à la croissance la plus élevée du Marché des adhésifs dentaires.

L’Asie-Pacifique devrait représenter 24,5 % du marché mondial des adhésifs dentaires. Les pays en développement tels que la Chine et l’Inde devraient connaître une forte croissance

L’utilisation croissante d’adhésifs dentaires dans les hôpitaux et cliniques dentaires en raison d’une importante population gériatrique nécessite une forte demande pour diverses procédures dentaires et adhésifs dentaires.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

