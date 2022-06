Tendances du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), stratégies commerciales et opportunités avec analyse des acteurs clés

Le rapport d’activité du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des informations exactes sur les tendances du marché, les changements industriels et le comportement des consommateurs, etc. l’industrie qui mène éventuellement à des stratégies commerciales avancées. En tant que source d’informations vérifiée et fiable, ce rapport d’étude de marché offre une vue télescopique des tendances existantes du marché, des produits émergents, des situations et des opportunités qui poussent l’entreprise dans la bonne direction du succès. Le rapport gagnant a été encadré avec l’utilisation appropriée d’outils tels que l’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter.

À l’échelle mondiale, le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 23,0 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et est devrait atteindre 1 84 592,31 millions USD d’ici 2028. L’augmentation de la demande de solutions de soins de santé en temps réel à travers le monde agit comme un moteur de la croissance du marché des logiciels de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Siemens Healthcare GmbH

General Electric

Carré Technologies Inc. (Hexoskin)

Éthylomètre Inc.

BIOTRONIK

Medtronic

Meru Santé

Société scientifique de Boston

Hill-Rom Services, Inc.

Neurometrix, Inc.

Honeywell International Inc.

VitaConnect

EKso Bionics

BL Healthcare, Inc.

BioSérénité

Koninklijke Philips NV

Technologie de l’information sur les soins de santé Lenovo (Lenovo HIT)

AliveCor, Inc.

Originaux de la santé

Scénario de marché du marché Internet des objets médicaux (IoMT)

Selon Data Bridge Market Research, le marché mondial de l’ Internet des objets médicaux (IoMT) en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, suivi de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. Les leaders du prospectus sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) sont Honeywell International Inc. suivi de Lenovo Healthcare Information Technology (Lenovo HIT), Hill-Rom Services, Inc., BIOTRONIK, BioSerenity.

L’Internet des objets médicaux (IoMT) est une infrastructure combinée d’appareils médicaux, d’applications logicielles et de systèmes et services de santé, qui transforme rapidement le rôle de la technologie médicale dans les soins de santé. L’Internet des objets médicaux aide les organisations de soins de santé à rationaliser leur gestion clinique et leur flux de travail et à étendre leurs soins aux patients à partir d’emplacements éloignés.

Le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT) s’est développé grâce aux progrès technologiques et à l’accessibilité accrue aux soins de santé personnels. D’autre part, l’absence d’infrastructures et de spécialistes formés dans les secteurs hospitalier et médical a entravé l’expansion du marché. Une augmentation de la demande d’appareils connectés dans le secteur de la santé devrait créer diverses opportunités pour la croissance du marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT). Cela aurait tendance à maintenir l’avenir du marché fort et avancé.

Le rapport sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, décisions stratégiques, lancements de produits, expansions géographiques et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT), contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, les questions qui sont les principaux fournisseurs et leaders de niche du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) ? Data Bridge Market Research a prévu une forte croissance du marché Asie-Pacifique de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et les leaders du marché ciblant la Chine et le Japon comme leur prochain revenu de poche pour 2021.

Le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) devient de plus en plus concurrentiel avec des entreprises telles que Siemens Healthcare GmbH , General Electric, Carre Technologies Inc. (Hexoskin), Breathometer Inc., BIOTRONIK, Medtronic, Meru Health, Boston Scientific Corporation, Hill-Rom Services, Inc., Neurometrix, Inc., Honeywell International Inc., VitaConnect, EKso Bionics, BL Healthcare, Inc., BioSerenity, Koninklijke Philips NV, Lenovo Healthcare Information Technology ( Lenovo HIT), AliveCor, Inc., Health Care Originals entre autres. Ce sont les principales entreprises dominantes sur le marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT) et ont lancé des services et des solutions avancés sur le marché. Les nouveaux rapports d’études de marché sur les ponts de données mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial de l’Internet des objets médicaux (IoMT).

Développements du marché de l’Internet des objets médicaux (IoMT)

En juin 2021, Medtronic a annoncé un essai clinique pour l’essai STROKE AF déterminant la supériorité du moniteur cardiaque insérable Reveal LINQ (ICM) pour détecter les battements cardiaques anormaux, autrement connus sous le nom de fibrillation auriculaire (FA). Medtronic propose la gamme la plus complète de technologies médicales innovantes pour le traitement interventionnel et chirurgical des maladies cardiovasculaires et des arythmies cardiaques, développée en collaboration avec les meilleurs cliniciens, chercheurs et scientifiques du monde. La société s’efforce de fournir des produits et des services de haute qualité qui offrent une valeur clinique et économique aux consommateurs et aux prestataires de soins de santé.

En juin 2020, Boston Scientific Corporation a annoncé le lancement aux États-Unis de la technologie DIRECTSENSE, un outil de surveillance de l’effet de l’apport d’énergie par radiofréquence (RF) pendant les procédures d’ablation cardiaque. La technologie DIRECTSENSE fournit des données sur l’impédance autour de l’extrémité du cathéter pour mesurer la capacité du tissu à répondre à l’énergie RF avant que les médecins n’administrent le traitement. Pendant l’ablation, l’outil suit le changement d’impédance locale qui, en conjonction avec d’autres mesures, offre aux médecins une compréhension distincte des caractéristiques des tissus et de la façon dont elles affectent ce tissu. Ces informations peuvent indiquer un changement de température dans les tissus, contribuant ainsi à réduire les risques de sur-ablation et à éviter les complications.

En mars 2021, GE Digital a ajouté des améliorations aux logiciels CIMPLICITY et Tracker qui fournissent une aide à la décision critique aux opérateurs pour les rendre plus efficaces. La plate-forme d’automatisation haute performance fournit CIMPLICITY HMI/SCADA fournit une visualisation client-serveur pour surveiller et contrôler avec précision les opérations. L’entreprise a amélioré la productivité opérationnelle et la fonctionnalité de l’IHM/SCADA.

