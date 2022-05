Tendances du marché de l’interféromètre laser, acteurs clés, DROT, analyse et prévisions jusqu’en

Taille du marché – 163,2 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 4,7%, tendances du marché – Augmentation de la demande de produits industriels et progrès technologique croissant dans les techniques de mesure.

Le marché de l’interféromètre laser devrait passer de 163,2 millions USD en 2020 à 234,2 millions USD d’ici 2028, à un TCAC de 4,7%, au cours de la période de prévision. L’évolution de la demande des consommateurs pour les produits industriels et le développement technologique croissant des techniques de mesure ont développé le besoin de produits industriels plus précis et précis.

Les industries des semi-conducteurs et de l’automobile ont constamment besoin d’interféromètres laser pour produire des composants extrêmement précis et complexes. Les interféromètres laser sont utilisés dans les ateliers d’usinage pour vérifier la mesure précise des pièces industrielles. Les autres applications des interféromètres laser incluent l’électronique grand public, l’ophtalmologie, la défense et l’aérospatiale.

Les coûts élevés des interféromètres laser et les informations limitées des clients concernant ces produits de haute qualité entravent le développement du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

Le marché de l’interféromètre laser homodyne devrait atteindre 127,3 millions USD en 2026, à un TCAC de 5,3%, au cours de la période de prévision. Contrairement aux doubles fréquences utilisées dans la détection hétérodyne, homodyne signifie une seule fréquence. Dans les techniques de thermoréflectance, les techniques homodynes et hétérodynes sont couramment utilisées.

Le marché de l’interféromètre laser absolu devrait atteindre 108,2 millions USD en 2026, avec un TCAC de 4,9, au cours de la période de prévision. Les codeurs magnétiques sont conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles dans des applications telles que l’automatisation industrielle et les systèmes d’assemblage, le travail des métaux, la taille de la pierre, le sciage, le textile, la plasturgie, le travail du bois et autres.

L’Europe devrait connaître la croissance la plus importante et atteindre 81,1 millions USD en 2026, avec un TCAC de 4,7 %, au cours de la période de prévision. Il est prévu que l’Europe dominera le marché mondial en raison de la présence d’acteurs clés dans la région comme Renishaw, qui représentait plus de 50 % de la part de marché en 2018. L’APAC devrait croître au TCAC le plus élevé de 5,6 % au cours de la période de prévision. Le besoin de systèmes de mesure critiques dans les secteurs de l’automobile, de la fabrication électronique et de la défense et de l’aérospatiale des utilisateurs finaux ouvre la voie à la croissance continue du marché des interféromètres laser dans cette région.

Les principaux acteurs du marché sont Optodyne (États-Unis), Agilent (États-Unis), Renishaw (Royaume-Uni), Status Pro (Allemagne), API Corporation (États-Unis), Tosei Corp. (Japon), Zygo Corp. (États-Unis), Carl Zeiss AG (Allemagne), Aerotech Inc. (États-Unis), Olympus Corp. (Japon) et autres.

Segments couverts dans le rapport :

ce rapport prévoit la croissance du volume et des revenus aux niveaux mondial, régional et national, et fournit une analyse du secteur tendances dans chacun des sous-segments de 2018 à 2028 Pour les besoins de cette étude, Reports and Data a segmenté le marché en fonction du type, du type d’interféromètre, des applications, du type d’encodeur et de l’analyse régionale.

Type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Interféromètre laser homodyne Interféromètre

laser hétérodyne

Type d’encodeur (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Codeurs absolus

mécaniques absolus Codeurs absolus

optiques Codeurs absolus

magnétiques Codeurs absolus

capacitifs

incrémental

(chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Interféromètres de champ et linéaires Interféromètres d’

intensité et non linéaires Interféromètres d’

optique quantique

Interféromètres hors optique

Application (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Automobile

Électronique grand public

conducteur

Ophtalmologie

Défense et aérospatiale

Autres

Région (milliers d’unités et chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Allemagne

France

Uni

Italie

Espagne

Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique

