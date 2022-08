Tendances du marché de l’inspection du fret, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions 2028

Le rapport d’étude de marché éprouvé sur l’inspection du fret met à disposition des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet axé sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie incluses dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent sûrement se fier aux informations fournies dans ce rapport car elles ne proviennent que de ressources précieuses et authentiques.

Le marché de l’inspection du fret devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision 2021-2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît à un TCAC de 4,1 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et atteindra 3 179 806,05 USD. La demande croissante de sous-produits du pétrole et du gaz peut directement améliorer les systèmes d’inspection des cargaisons en produits et services pour prévenir les accidents majeurs et protéger le pétrole et le gaz contre l’inflammation ou les accidents, le marché mondial de l’inspection des cargaisons

L’inspection des cargaisons protège les cargaisons de marchandises en vrac en minimisant considérablement le risque de perte pour les parties impliquées lors de la transaction. Se produit pendant le transport, les opérations de stockage et les transferts de stockage. Les produits en vrac tels que les céréales, le pétrole brut, les huiles comestibles, les produits chimiques et d’autres produits sont mesurés, validés et analysés pour l’expédition et la qualité et la quantité des stocks.

Avec le vaste rapport sur le marché de l’inspection du fret, il devient facile de collecter plus rapidement des informations sur l’industrie. L’utilisation d’outils éprouvés tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer un rapport d’étude de marché de premier ordre. De plus, ce rapport de marché met en lumière diverses stratégies utilisées par les principaux acteurs du marché. En outre, l’analyse des parts de marché ainsi que l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport d’analyse de l’industrie. En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour formuler ce rapport d’étude de marché.

Principaux concurrents / acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché mondial de l’inspection du fret sont SGS SA, Bureau Veritas, Intertek Group plc, ALS Limited, Cotecna, Alex Stewart International, AHK Group Ltd, CWM Survey & Inspection BV, Camin Cargo Control, Swiss Approval International, Peterson. and Control Union, AIM Control Inspection Group of Companies, Cargo Inspections International Limited, certispeceame, Wakefield Inspection Services, Marine Inspection LLC, Qtech Control Limited, CISCO, CWH Johnsons International, WK Webster, Brookes Bell LLP, TÜV SÜD, Hitachi, Ltd. , Smiths Detection Group Ltd. (une filiale de Smiths Group plc), Eurofins Scientific et d’autres sociétés nationales et mondiales. Les analystes de DBMR comprennent votre avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Segmentation : Marché mondial de l’inspection du fret

Le marché de l’inspection du fret est segmenté en fonction du type d’industrie, du type, de l’offre, du type d’inspection, de la technologie et du type de port. La croissance entre les segments aide à analyser les marchés de niche et les stratégies d’approche des marchés et à déterminer les différences entre les principaux domaines d’application et les marchés cibles.

Sur la base du type d’industrie, le marché de l’inspection du fret est segmenté en exploitation minière, métaux, agriculture, pétrole, gaz, pétrochimie, chimie, fabrication de machines, automobile, dispositifs médicaux et autres. En 2021, l’industrie agricole domine l’ensemble du marché avec la plus grande part de marché en raison de l’augmentation des tarifs d’importation et d’exportation sur les produits agricoles dans le monde.

Sur la base du type, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en GNL, GPL, charbon, minerai de fer, céréales, engrais, roulier, croisière et autres. En 2021, le secteur céréalier aura la part de marché la plus élevée dans le secteur tangible, car les préoccupations concernant la qualité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux de la part des consommateurs et des autorités publiques augmentent, ce qui a amené toutes les entreprises à se concentrer sur une variété de facteurs, notamment la santé et la sécurité, qualité, environnement et plus encore. occupe. .

Sur la base de l’offre, le marché de l’inspection du fret est segmenté en produits et services. En 2021, le segment de produits détenait la part de marché la plus élevée en raison des progrès technologiques continus tels que les scanners 3D et la robotique pour fournir des services d’inspection améliorés et plus précis.

Selon le type d’inspection, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en enquête sur la quantité de soutes, enquête sur les trous d’inspection des soutes et des écoutilles, enquête sur les ébauches, enquête sur les dommages à la cargaison, arrimage/manutention/logistique des cargaisons, enquête sur les ébauches de vérification globale des cargaisons, enquête sur les cargaisons et Pré inspection. Inspection des expéditions, échantillonnage de la cargaison (pétrole), mesure de la cargaison (pétrole), vérification et inspection des actifs, inspection préalable à l’enquête, inspection du navire avant l’achat, enquête sur/hors bail du navire, enquête sur l’état et les dommages du navire, vérification de la préparation ISM de propreté, marine Audits de voyages d’enquête d’assurance et autres. En 2021, le secteur du contrôle de la quantité des soutes dominera en raison de l’automatisation.

Sur la base de la technologie, le marché de l’inspection des cargaisons est divisé en technologie d’inspection non intrusive et en technologie d’évaluation non destructive (END). En 2021, le segment des technologies d’inspection sans infraction conservera la plus grande part de marché car il est considéré comme un secteur technologique mature car non seulement il trouve des informations précises sur la taille, l’orientation et la forme d’un défaut spécifique, mais il les fournit également.

Sur la base du type de port, le marché de l’inspection des cargaisons est segmenté en ports, ports intérieurs, ports d’eau chaude et ports secs. En 2021, les types de ports dominent le segment des types de ports, car tous les pays ont une préférence plus élevée pour les activités commerciales via les ports par rapport aux autres types de ports.

Attraits du rapport sur le marché de l’inspection du fret: –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque.

Les données prévisionnelles du marché de l’inspection du fret aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement.

Ce rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants de l’inspection des cargaisons.

Une perspective concise du marché est destinée à faciliter la compréhension.

La perspective concurrentielle du marché de l’huile de noix aidera les acteurs à prendre les bonnes mesures

Réponses aux questions clés

Quel impact le COVID-19 a-t-il eu sur la croissance et la taille du marché mondial de l’inspection du fret ?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Inspection du fret?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial de l’inspection du fret?

Quelles sont les diverses perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial de l’inspection du fret?

Quelles sont les forces et les faiblesses de vos principaux fournisseurs ?

