Tendances du marché de l’informatique de laboratoire, stratégies commerciales et opportunités avec analyse des acteurs clés, 2022

Analyse et taille du marché

L’automatisation des procédures de laboratoire est une solution efficace pour gérer l’ensemble du processus, éliminant le besoin de professionnels qualifiés et réduisant les interventions manuelles. L’automatisation augmente la productivité et permet aux chercheurs de se concentrer sur le travail de base, en réduisant les taux d’erreur et en améliorant la précision des résultats. L’automatisation produit des données de haute qualité et rend la documentation plus efficace et précise.

Le segment de produit des systèmes de gestion de l’information de laboratoire (LIMS) domine le marché en raison de la demande de services complètement intégrés dans les industries des sciences de la vie et de la recherche pour réduire les erreurs de gestion des données et augmenter l’analyse qualitative des données de recherche est susceptible de stimuler la croissance du segment dans le années à venir. Data Bridge Market Research analyse que le marché de l’informatique de laboratoire était évalué à 3,4 milliards USD en 2021 et devrait en outre atteindre 8,01 milliards USD d’ici 2029 au cours de la période de prévision, et devrait croître à un TCAC de 11,3% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Définition du marché

L’informatique de laboratoire est une utilisation spécialisée des technologies de l’information qui utilise une plate-forme d’appareils, de logiciels et d’outils de gestion de données pour optimiser et étendre les opérations de laboratoire. Les données scientifiques peuvent être collectées, déplacées, traitées et analysées pour une utilisation immédiate, ainsi que sauvegardées, gérées et partagées pour soutenir les futurs efforts de recherche, de développement et de tests en laboratoire, tout en augmentant l’efficacité du laboratoire.

Dynamique du marché de l’informatique de laboratoire

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché de l’informatique de laboratoire au cours de la période de prévision sont les suivants:

Augmentation de la demande d’automatisation de laboratoire

L’automatisation des laboratoires gagne du terrain en tant que solution viable aux difficultés de la pénurie de main-d’œuvre et des stratégies visant à éliminer l’intervention manuelle dans les processus de laboratoire, ce qui accélérera encore la croissance du marché.

Développement technologique

En raison des progrès technologiques continus, les entreprises sont en mesure de fournir aux clients finaux des solutions informatiques de laboratoire interactives et plus rapides, ce qui devrait en outre propulser la croissance du marché.

Augmentation de l’adoption des services basés sur le cloud dans le secteur de la santé

Alors que les gestionnaires d’hôpitaux, les médecins et les patients souhaitent accéder à l’information, à la rentabilité et à la sécurité, les solutions basées sur le cloud deviennent de plus en plus populaires dans le secteur de la santé. Alors que les entreprises d’informatique de laboratoire de soins de santé se concentrent sur les applications commerciales clés, les services basés sur le cloud continueront de jouer un rôle vital dans la croissance du marché.

Opportunités

En outre, l’accessibilité croissante de solutions informatiques rentables devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché de l’informatique de laboratoire dans les années à venir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le manque de normes d’intégration devrait encore entraver la croissance du marché de l’informatique de laboratoire au cours de la période ciblée. Cependant, la pénurie de professionnels qualifiés pourrait encore remettre en question la croissance du marché de l’informatique de laboratoire dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché de l’informatique de laboratoire fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché de l’informatique de laboratoire, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Analyse / aperçus régionaux du marché de l’informatique de laboratoire

Le marché de l’informatique de laboratoire est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, composant, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’informatique de laboratoire sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Informatique de laboratoire

Le paysage concurrentiel du marché Informatique de laboratoire fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’informatique de laboratoire.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché de l’informatique de laboratoire sont

Thermo Fisher Scientific, Inc. (États-Unis)

LabWare, LabVantage Solutions Inc. (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Société des Eaux. (NOUS)

Agilent Technologies, Inc (États-Unis)

IDBS (États-Unis)

PerkinElmer, Inc. (États-Unis)

Autoscribe Informatique. (ROYAUME-UNI)

Arxspan une société Bruker (États-Unis)

Dassault Systèmes (France)

Kinematik (Irlande)

LabLynx LIMS (États-Unis)

Labworks (États-Unis)

Cerner Corporation (États-Unis)

McKesson Corporation (États-Unis)

Réparation d’équipements scientifiques (États-Unis)

