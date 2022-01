Tendances du marché de l’informatique clinique, demande et opportunités commerciales 2029

Data Bridge Market Research a récemment ajouté un nouveau rapport de recherche à sa méga base de données d’études internationales de recherche. Le rapport de recherche, intitulé « Marché de l’informatique clinique 2021» identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, les défis, l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les opportunités sur le marché de l’industrie des technologies de l’information. Pour une entreprise prospère, il est tout à fait essentiel de connaître les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique et ce rapport est là pour résoudre ce problème. De plus, les entreprises peuvent utiliser les informations contenues dans ce rapport pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Un rapport informatique clinique mondial fiable est structuré grâce aux efforts vigilants d’une équipe innovante, enthousiaste, compétente et expérimentée d’analystes, de chercheurs, d’experts de l’industrie et de prévisionnistes.

Le marché de l’informatique clinique devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 12% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. L’inclinaison croissante des consommateurs vers la technologie- Une approche conviviale ou e-clinique par rapport aux solutions d’essais cliniques traditionnelles entraîne une augmentation de la demande du marché de l’informatique clinique.

Dimensions concurrentielles

Le rapport présente également le paysage concurrentiel du marché et une analyse détaillée correspondante des principaux fournisseurs/fabricants du marché.

Oracle

Parexel International Corporation

OpenClinica, LLC

Cenduit LLC

Médidonnées

Bioclinique

Santé significative

Société Cerner

McKesson Corporation

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Allscripts Healthcare, LLC

Royal Philips SA

Cognizant, athenahealth, Inc.

Groupe UnitedHealth

Informations

3M

Advantech

Analyse détaillée du marché et aperçu :

Le rapport de marché couvre également le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, l’analyse globale de leurs compétences de base, et maintient donc le paysage concurrentiel du marché devant le client. Le rapport d’activité de l’informatique clinique de classe mondiale illustre également les valeurs du TCAC pour les années historiques 2019, l’année de référence 2018 et les prévisions pour les années 2021-2027.

Un rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités du marché pour l’industrie. Pour une entreprise prospère, il est tout à fait essentiel de connaître les demandes, les préférences, les attitudes et l’évolution des goûts des consommateurs concernant le produit spécifique et ce rapport est là pour résoudre ce problème.

Segmentation du marché de l’informatique clinique :

Par type de produit : système de gestion des données cliniques (CDMS), système de gestion des essais cliniques (CTMS), saisie électronique des données (EDC), résultats électroniques rapportés par les patients (ePRO), fichier maître des essais électroniques (eTMF), gestion de la randomisation et de l’approvisionnement des essais (RTSM) ) et autre

Alors que la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19) envahit le monde, nous suivons en permanence les changements sur les marchés, ainsi que les comportements d’achat des consommateurs dans le monde et nos estimations sur les dernières tendances et prévisions du marché sont effectuées après avoir pris en compte l’impact de cette pandémie.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de l’informatique clinique

Le paysage concurrentiel du marché de l’informatique clinique fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché de l’informatique clinique.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’informatique clinique sont Oracle, Parexel International Corporation., OpenClinica, LLC, Cenduit LLC, Medidata, Bioclinica., Signant Health, Cerner Corporation., McKesson Corporation, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Allscripts Healthcare, LLC, Koninklijke Philips NV, Cognizant, athenahealth, Inc., UnitedHealth Group., Infor., 3M, Advantech Co., Ltd, Agfa-Gevaert Group., Avantas, LLC., Avhana Health, Inc., BLACK BOOK RESEARCH, LLC, entre autres acteurs mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Couverture géographique du marché de l’informatique clinique

Le rapport est principalement segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché et un taux de croissance de Informatique clinique dans ces régions, de 2020 à 2027, couvrant:

États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni

Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe

Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande

Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA)

