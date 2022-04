Tendances du marché de l’épigénétique, revenus, principaux acteurs, analyse des parts et prévisions jusqu’en 2028

épigénétique parts ,Le rapport explore les segments et sous-segments clés de l’industrie et propose une étude approfondie des principaux marchés régionaux de l’industrie, du scénario concurrentiel, des segments de produits et d’applications, du paysage technologique, des réseaux de vente et de distribution et des statistiques clés de l’industrie. Les informations sur le marché incluses dans le rapport ont été compilées grâce à des recherches approfondies, des études de marché détaillées et des entretiens avec des experts.

Les principales dynamiques de marché illustrées dans le rapport comprennent la part de marché, la taille du marché, les moteurs de croissance des revenus, les contraintes, les opportunités, les menaces, les défis, les tendances des marchés émergents, les innovations de produits et le taux de croissance des revenus de l’industrie. D’autres facteurs impératifs mis en évidence dans le rapport sont la volatilité des graphiques de l’offre et de la demande, les modèles de production et de consommation, les changements de paradigme dans les préférences des consommateurs, l’analyse des importations/exportations et une multitude d’indicateurs de croissance macroéconomiques et microéconomiques. À l’avenir, le rapport élabore sur l’environnement hautement concurrentiel de l’industrie Épigénétique et discute des initiatives stratégiques entreprises par chaque acteur du marché, y compris les partenariats et collaborations, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les accords gouvernementaux et d’entreprise et les lancements de nouveaux produits.

Certains facteurs clés contribuant à la croissance du marché mondial de la pharmacie et de la santé La croissance

sans précédent des revenus de l’industrie mondiale de la pharmacie et de la santé est attribuée à des facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques et aiguës dans le monde, l’augmentation de la population gériatrique, la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être, et la demande croissante de services de santé plus avancés. Demande croissante de médicaments et de thérapies de pointe, disponibilité croissante des options de diagnostic et de traitement de nouvelle génération – en particulier dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine – augmentation des activités de R&D et des essais cliniques dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique, augmentation des investissements publics et privés dans la recherche en santé les projets et l’augmentation des dépenses de santé des consommateurs sont parmi les autres facteurs importants qui contribuent à la croissance des revenus de l’industrie.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

des réactifs tels que des anticorps, des réactifs PCR, des histones, des amorces, des billes magnétiques, des réactifs d’électrophorèse, des réactifs d’analyse d’acide nucléique et des tampons sont largement utilisés pour les études épigénétiques. Cela contribue à la part de marché élevée du segment des réactifs sur le marché de l’épigénétique

Le segment de la méthylation des histones devrait atteindre 5,65 milliards USD d’ici 2026, affichant une croissance significative de 13,1 % au cours de la période de prévision

L’émergence de cibles épigénétiques pour le développement de l’épigénétique les médicaments et la thérapie épigénétique devraient avoir un impact très positif sur le marché de l’épigénétique. Les principaux acteurs du marché à travers le monde investissent considérablement dans le développement de produits pour les applications basées sur l’épigénétique. Par exemple, en avril 2019, GGC a lancé son EpiSign, un nouveau test clinique pour l’analyse des changements épigénétiques.

Le segment européen devrait afficher un TCAC de 12,8 % en raison de l’augmentation des investissements dans les projets de soins de santé. Par exemple, le projet BLUEPRINT, qui vise à générer 100 épigénomes de référence de cellules saines et leucémiques, a reçu un financement de 52,1 millions USD.

Les acteurs du marché adaptent diverses stratégies d’expansion organiques et inorganiques. Par exemple, 10x Genomics, un acteur clé dans le domaine de la génomique, a acquis Epigenomics, un acteur du marché opérant dans le secteur de l’épigénétique et a fusionné sa technologie épigénétique avec sa solution monocellulaire au chrome.

Des acteurs de premier plan et des marchés émergents sont impliqués dans diverses activités de recherche et développement. Par exemple, une société de biotechnologie épigénétique – EpigenCare a achevé sa première étude pilote en 2019, avec son test de soins de la peau épigénétiques directement au consommateur dans le cadre de sa phase bêta

Top Players in the Global Epigenetics Market:

Illumina (US), Thermo Fisher Scientific ( États-Unis), Merck Millipore (États-Unis), Abcam (Royaume-Uni), Active Motif (États-Unis), Bio-Rad Laboratories (États-Unis), New England Biolabs (États-Unis), Agilent (États-Unis), QIAGEN (Pays-Bas), Zymo Research (États-Unis) , PerkinElmer (États-Unis) et Diagenode (Belgique).

La pandémie de coronavirus a eu un impact drastique sur l’industrie mondiale des soins de santé, avec une augmentation des cas de COVID-19 dans le monde, une augmentation substantielle des taux d’admission et de réadmission à l’hôpital et une demande croissante de services de télésanté et de télémédecine pour la surveillance à distance des patients. En outre, l’attention croissante portée au développement de diagnostics rapides COVID-19 tels que les kits de test RT-PCR, l’augmentation du financement gouvernemental pour le développement de vaccins, des normes et protocoles réglementaires stricts pour la sécurité COVID-19 et l’augmentation des ventes d’équipements de sécurité COVID-19, tels que comme les masques N-95, les écrans faciaux, les kits EPI et les désinfectants pour les mains, ont stimulé la croissance mondiale des revenus de l’industrie pharmaceutique et de la santé au cours des dernières années.

Segmentation du marché de l’épigénétique:

perspectives du type de produit (Chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Réactifs

Kits Kit de séquençage sur puce Kit amplification génomique complète Kit de conversion au bisulfite Kit de séquençage d’ARN Autres

Instruments

Enzymes

Services

Perspectives technologiques (Chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028) Méthylation

de l’ADN Méthylation des

histones Acétylation

histones

Grand ARN non codant

Modification des microARN

Structures de la chromatine

Application Outlook (Revenus en millions USD ; 2018-2028)

Oncologie Tumeurs solides Tumeurs liquides

Non-oncologie Maladies inflammatoires Maladies métaboliques Maladies infectieuses Maladies cardiovasculaires Autres



Perspectives d’utilisation finale (Revenus en millions USD ; 2018-2028)

Instituts universitaires et de recherche

Entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques

Recherche sous contratorganisations (CRO)

Rapport sur le marché mondial de l’épigénétique des Segmentation régionale

Amérique du Nord S. Canada Mexique

Europe Allemagne K. Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste APAC

Amérique latine Brésil Reste LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite AE Afrique du Sud Reste MEA



Réponses aux questions fréquemment posées dans le rapport :

Quel est le taux de croissance estimé des revenus du marché mondial de l’épigénétique au cours de la période de prévision ?

Quels sont les principaux facteurs à l’origine de la croissance des revenus du marché mondial?

Quels sont les principaux fabricants et fournisseurs sur le marché mondial de l’épigénétique?

Quel marché régional devrait être en tête en termes de part des revenus sur le marché mondial de l’épigénétique au cours des années de prévision?

Quels sont les principaux résultats de l’analyse SWOT et de l’analyse du marché des cinq forces de Porter?

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

