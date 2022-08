Tendances du marché de l’assurance maritime, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2029

Pour construire l’important rapport d’analyse du marché de l’assurance maritime, une combinaison d’aspects principaux tels que le plus haut niveau d’esprit, des solutions pratiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, des solutions de talents, des approches intégrées, la technologie la plus avancée et l’engagement joue un rôle clé. Par conséquent, lors de la génération de ce rapport sur le marché mondial pour un client, tous ces éléments sont fermement suivis. Il présente une solution claire pour obtenir des informations sur le marché avec lesquelles les entreprises peuvent réfléchir clairement au marché et ainsi prendre des décisions importantes pour la croissance de l’entreprise.

Analyse et aperçu du marché

L’assurance maritime est devenue un aspect crucial pour les propriétaires de cargaisons et les armateurs en raison de l’incidence de pertes telles que les dommages aux navires et aux cargos, entre autres. Cette facilité a permis de réduire le taux de perte financière encourue par un assuré. Les principes de base de cette assurance sont connus pour être tirés de la loi de 1963 sur l’assurance maritime. L’assurance maritime est basée sur les principes fondamentaux de l’intérêt assurable, de la cause immédiate, de la contribution, de l’intérêt assurable, de la cause immédiate, de la subrogation et de la plus grande bonne foi.

Le marché mondial de l’assurance maritime était évalué à 28,04 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 39,87 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 4,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « Transport/Cargo » représente le segment de type le plus important sur le marché respectif en raison de la prolifération des accords de libre-échange. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production et analyse du pilon.

Le principal rapport d’étude de marché sur l’assurance maritime fournit une analyse statistique globale des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’import/export. De plus, les entreprises peuvent appliquer les informations contenues dans ce rapport pour décider de leurs stratégies de production et de commercialisation. Les principaux sujets tels que la définition du marché, la segmentation du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche sont étudiés en détail dans ce rapport d’activité. En tirant parti de l’expérience mondiale des analystes, consultants et experts du domaine, ce rapport sur le marché mondial a été préparé et livré avec excellence.

Segmentation:

Le marché de l’assurance maritime est segmenté en fonction du type, de l’assurance, de l’utilisateur final et du type de police. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Cône

Transport/fret

coquille

Offshore/Energie

Responsabilité maritime

Assurance

Perte/Dommage

Incendie / Explosion

Catastrophe naturelle

Les autres

Utilisateur final

Propriétaires de fret

Armateurs

Gouvernement

Les autres

Type de politique

Politique de temps

Les conditions de voyage

Politique flottante

Politique de valeur

Les autres

Les principaux acteurs clés couverts dans le rapport sur le marché de l’assurance maritime sont:

Lloyd’s (Royaume-Uni)

Concirrus (Royaume-Uni)

Marsh & McLennan Companies, INC. (États-Unis)

Swiss Re (Suisse)

American International Group, Inc. (États-Unis)

Groupe Beazley (Royaume-Uni)

QBE Insurance Group Limited. (Australie)

RSA (Royaume-Uni)

Allianz (Allemagne)

American International Group, Inc. (États-Unis)

Aon plc (Royaume-Uni)

Gallagher (États-Unis)

Brown & Brown, Inc. (États-Unis)

Compagnies de Lockton. (NOUS)

Chubb (Suisse)

Willis Towers Watson (Royaume-Uni)

United India Insurance Co. Ltd. (Inde)

Tokio Marine Holdings, Inc. (Japon)

Analyse au niveau des pays

Le marché de l’assurance maritime est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’assurance maritime sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, Pays-Bas, Belgique et Suisse. , Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

Quelques points de la table des matières

Partie 01 : Résumé exécutif

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Paysage du marché de l’assurance maritime

Partie 04 : Dimensionnement du marché de l’assurance maritime

Partie 05: Segmentation du marché de l’assurance maritime par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre décisionnel

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

