Tendances du marché de l’assurance IoT, opportunités commerciales, stratégies, analyse et prévisions des acteurs clés 2028

Le marché de l’assurance IoT devrait connaître une croissance du marché à un taux de 65,94 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le rapport d’étude de marché du pont de données sur le marché de l’assurance IoT fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la prévision. point final. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché.

Avec le rapport détaillé sur le marché de l’assurance IoT, il devient facile de se concentrer sur les données et les réalités de l’industrie qui maintiennent l’entreprise sur la bonne voie. Un rapport d’activité influent est préparé à l’aide de données provenant de bases de données internes, de recherches secondaires et primaires menées par une équipe d’experts de l’industrie. Le marché est également bien analysé sur la base de nombreuses régions.

Principaux concurrents/acteurs du marché

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de l’assurance IoT sont Google Inc., Lemonade Inc., SAP SE, IBM Corporation, Cisco Systems, Inc., Oracle Corporation, Zonoff Inc., Accenture PLC, LexisNexis, Capgemini, Hippo Insurance, Lemonade Inc. , Microsoft inc., Zurich Insurance Group Ltd., Berkshire Hathaway Inc., Allianz, Concirrus, Genpact, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation : marché mondial de l’assurance IoT

En fonction du type, le marché de l’assurance IoT est segmenté en assurance maladie, assurance biens et causalité, assurance agricole, assurance vie et autres. D’autres sont encore sous-segmentés en assurance collatérale, assurance agricole, cyberassurance, assurance pour animaux de compagnie, assurance épargne et investissement, assurance pension.

En fonction de l’utilisateur final, le marché de l’assurance IoT est segmenté en automobile et transports, voyages, soins de santé, bâtiments résidentiels et commerciaux, entreprises, agriculture, électronique grand public, etc. L’automobile et le transport sont en outre sous-segmentés en voitures connectées, gestion de flotte, télématique d’assurance, récupération de véhicule volé, optimisation de la chaîne d’approvisionnement et gestion des stocks, logistique et expédition.

Analyse au niveau des pays

Le marché de l’assurance IoT est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse couverte comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché de l’assurance IoT sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam , Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Israël, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique ( AME).

Contenu:

PARTIE 01 : RÉSUMÉ ANALYTIQUE

PARTIE 02 : PORTÉE DU RAPPORT

PARTIE 03 : MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

PARTIE 04 : INTRODUCTION

PARTIE 05 : PAYSAGE DU MARCHÉ

PARTIE 06 : CALIBRAGE DU MARCHÉ

PARTIE 07 : ANALYSE DES CINQ FORCES

PARTIE 08 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR PRODUIT

PARTIE 09 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR CANAL DE DISTRIBUTION

PARTIE 10 : PARCOURS CLIENT

PARTIE 11 : SEGMENTATION DU MARCHÉ PAR UTILISATEUR FINAL

PARTIE 12 : PAYSAGE RÉGIONAL

PARTIE 13 : CADRE DE DÉCISION

PARTIE 14 : FACTEURS ET DÉFIS

PARTIE 15 : TENDANCES DU MARCHÉ

PARTIE 16 : PAYSAGE CONCURRENTIEL

PARTIE 17 : PROFILS DES ENTREPRISES

PARTIE 18 : ANNEXE

