Tendances du marché de l’arthroscopie, analyse, demande et rapport de recherche sur l’industrie mondiale, prévisions par région et par segment, 2021-2028

L’incidence croissante de l’arthrite et des blessures au genou, les progrès technologiques dans les dispositifs et procédures arthroscopiques et le nombre croissant de lancements de produits sont quelques-uns des facteurs qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché.

La taille du marché mondial arthroscopie devrait atteindre 7,45 milliards USD en 2028 avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de la prévalence de l’arthrite et des blessures au genou liées au sport, les progrès des procédures arthroscopiques, la disponibilité de politiques de remboursement favorables dans divers pays développés et l’augmentation des investissements pour développer des centres de chirurgie orthopédique robustes à travers le monde sont des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours des prévisions. période. En outre, l’attention croissante portée au développement d’une médecine du sport plus avancée, la disponibilité de professionnels qualifiés et experts et le nombre croissant de lancements de produits par des acteurs majeurs dans le monde sont d’autres facteurs qui devraient contribuer à la croissance des revenus du marché à l’avenir.

L’arthroscopie est la chirurgie orthopédique la plus préférée dans le monde car elle est peu invasive et utilise des incisions plus petites par rapport à la chirurgie ouverte, permet une meilleure visualisation, réduit la morbidité et peut être réalisée en chirurgie ambulatoire. Cette procédure peut être utilisée pour évaluer une déchirure partielle ou complète du LCA, une pathologie méniscale et d’autres problèmes articulaires qui peuvent être correctement identifiés et traités. C’est une intervention chirurgicale peu invasive; cependant, il a un risque relativement faible et des taux inférieurs de complications et d’infections. La chirurgie est réalisée à l’aide d’un arthroscope, qui est un tube flexible avec une caméra haute définition fixée à une extrémité. Les progrès récents de l’arthroscope, tels que les arthroscopes jetables, l’introduction de la technologie 4K ultra-haute définition (UHD) dans les caméras et l’intégration de systèmes numériques sont des facteurs qui stimulent encore l’adoption des chirurgies orthopédiques et devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport met l’accent sur les informations concernant les principaux acteurs avec un accent particulier sur leur profil d’entreprise, l’aperçu de l’activité, les avancées récentes, le catalogue de produits et l’activité stratégique des plans. Il fournit un aperçu complet des alliances stratégiques sur le marché conclues par les principaux acteurs tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords, les lancements de produits, les promotions de marques et les accords d’entreprise, entre autres.

Les principales entreprises opérant sur le marché et décrites dans le rapport sont :

Stryker, Arthex Inc., DePuy Synthes Co., Arthrotek Inc., Smith & Nephew et ConMed Corp.

Le marché de l’arthroscopie prend en compte les principales zones géographiques telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique pour offrir des informations clés sur la croissance du marché, taille du marché, part de marché, croissance des revenus, tendances actuelles et émergentes, rapport offre/demande, importation/exportation, demande et comportement des consommateurs et présence d’acteurs clés dans chaque région. Le rapport propose une analyse approfondie par pays pour mieux comprendre le marché et ses perspectives de croissance.

Segments couverts dans le rapport

Type Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Arthroscope

Implants

Arthroscopie Rasoirs

visualisation

Gestion des fluides

Dispositifs radio

Perspectives d’application (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Genou

Épaule

Colonne vertébrale

Hanche

Poignet

Articulations temporo

-mandibulaires Perspectives d’utilisation finale (Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Hôpitaux

Centres et cliniques de chirurgie ambulatoire

Les régions clés analysées dans le rapport incluent :

Amérique du Nord Unis Canada Mexique

Europe Allemagne Uni Italie France BENELUX Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste de LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Reste de MEA



En outre, il s’agit d’informations sur le segment individuel du marché de l’arthroscopie en fonction des types et de l’application. Le rapport offre également des informations sur les segments clés qui devraient enregistrer une croissance significative des revenus au cours de la période de prévision et sur les principales tendances influençant leur croissance. Il offre également des valeurs de TCAC et de part de marché pour chaque segment afin de fournir une compréhension claire de la demande et des tendances sur le marché mondial.

Quelques points saillants du rapport :

Le segment des arthroscopes devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision, en raison du nombre croissant d’interventions arthroscopiques réalisées pour les genoux, la hanche, l’épaule et le poignet, des progrès technologiques dans les caméras d’arthroscope et de l’introduction de conseils plus avancés. systèmes pour minimiser les risques d’erreurs et les dommages aux autres tissus et nerfs.

Le segment du genou devrait enregistrer une croissance significative de ses revenus au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de l’arthrite, de l’incidence croissante des blessures au genou liées au sport et des progrès de l’arthroscopie du genou.

Le segment Hôpitaux devrait enregistrer un TCAC de revenus robuste au cours de la période de prévision, grâce à la disponibilité de médecins et de chirurgiens orthopédiques qualifiés et experts, à la présence de centres chirurgicaux et d’équipements médicaux bien développés, à la disponibilité de politiques de remboursement favorables dans divers pays développés et en développement et à la croissance réseau d’hôpitaux dédiés à la chirurgie orthopédique à travers le monde.

L’Amérique du Nord devrait représenter la plus grande part des revenus au cours de la période de prévision en raison de la prévalence croissante de l’arthrite en raison de l’augmentation rapide de la population gériatrique, des progrès technologiques rapides dans les procédures arthroscopiques, de l’introduction d’appareils avancés et de la présence de divers acteurs clés dans les pays de la région. .

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour tout détail spécifique sur la personnalisation de ce rapport, veuillez nous contacter. Nous veillerons à ce que le rapport que vous obtenez soit bien adapté à vos besoins.

