Tendances du marché de l’approvisionnement en tant que service, TCAC élevé, taille de l’industrie, nouvelles innovations, portée future et prévisions jusqu’en 2029

Le rapport d’étude Proven Procurement as a Service Market fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les avancées. Il s’agit d’un rapport professionnel et complet qui se concentre sur les moteurs primaires et secondaires, les parts de marché, les principaux segments et l’analyse géographique. Toutes les informations sur l’industrie contenues dans ce rapport sur le marché mondial conduiront à des idées concrètes et à une meilleure prise de décision. Les clients peuvent certainement se fier aux informations présentées dans ce rapport car elles proviennent uniquement de sources précieuses et authentiques.

L’approvisionnement en tant que service implique les activités opérationnelles d’une entreprise, telles que la gestion et la sécurisation de l’approvisionnement. Il s’agit d’un système technologique qui améliore la visibilité des employés et la gestion des MSP pour contrôler les dépenses. De plus en plus de petits et moyens utilisateurs finaux sont de plus en plus conscients de l’importance de l’approvisionnement en tant que service. Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis), HCL Technologies (Inde), Tata Consultancy Services Limited (Inde), Xchang (Royaume-Uni), Aegis (Inde), Corbus (Inde) et CA Technologies (États-Unis) sont les principaux acteurs de ce marché. .

La valeur marchande de l’approvisionnement en tant que service , analysée par Data Bridge Market Research, était évaluée à 6,21 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 11,17 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 7,60 % au cours de la période de prévision. l’achat en tant que service, la « fabrication » représente le plus grand segment vertical du marché de l’achat en tant que service. Le rapport sur le marché du shopping en tant que service comprend également une analyse des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques approfondies.

Recueillez des informations sur l’industrie plus facilement et plus rapidement grâce au rapport complet sur le marché de l’approvisionnement en tant que service. L’utilisation d’outils de présentation tels que l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter est très utile pour créer des rapports d’études de marché de premier ordre comme celui-ci. En outre, ce rapport sur le marché élucide diverses stratégies employées par les principaux acteurs du marché. En outre, l’analyse des parts de marché ainsi que l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs d’achèvement de ce rapport d’analyse de l’industrie. Ce rapport d’étude de marché a été rédigé par une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie en pensant du point de vue du client.

Diviser:

Le marché de l’approvisionnement en tant que service est segmenté en fonction des composants, de la taille de l’organisation et de l’orientation verticale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance les plus faibles de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques et à identifier les applications clés du marché.

se maquiller

Approvisionnement stratégique

Gestion des dépenses

Gestion du classement

La gestion des processus

la gestion des contrats

gestion des transactions

Le marché des achats en tant que service basé sur les composants a été segmenté en achats stratégiques, gestion des dépenses, gestion des catégories, gestion des processus, gestion des contrats et gestion des transactions.

Taille de l’organisation

grande entreprise

PME

Sur la base de la taille de l’organisation, le marché des achats en tant que service a été segmenté en grandes entreprises, petites et moyennes entreprises.

vertical

fabrication

Vente au détail et biens de consommation emballés

Banque, services financiers et assurances (BFSI)

Informatique et Télécom

Énergie et services publics

Voyage et accueil

soins de santé

autre

La fourniture en tant que service est également segmentée en fonction des secteurs verticaux de la fabrication ; des emballages de détail et de consommation ; des services bancaires, des services financiers et des assurances (BFSI), de l’informatique et des télécommunications, de l’énergie et des services publics, des voyages et de l’hôtellerie, des soins de santé, etc.

Les principales entreprises examinées dans le rapport sur le marché Shopping en tant que service comprennent:

Cisco Systems (États-Unis)

Réseaux Juniper (États-Unis)

Réseaux de Palo Alto (États-Unis)

Hewlett Packard Enterprise Development LP (États-Unis)

Skybox Security, Inc. (États-Unis)

Accenture (Irlande)

Infosys (Inde)

EPG (États-Unis)

Genpact (États-Unis)

Proxima Centauri (Royaume-Uni)

WNS (Holdings) Ltd. (Inde)

Capgemini (France)

IBM (États-Unis)

Vipro (Inde)

Technologie HCL (autonome)

Tata Consultancy Services Ltd (Inde)

Xchange (Royaume-Uni)

Aegis (à l’époque)

Cobbs (alors)

CA Technologies (États-Unis)

Attractivité du rapport sur le marché de l’achat en tant que service : –

Présenter les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance, ainsi que les obstacles de l’industrie, les menaces de développement et les facteurs de risque

Les données de prévision du marché de la fourniture en tant que service aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Le rapport sert de guide complet pour la micro-surveillance de tous les marchés importants de l’achat en tant que service

Une vue concise du marché aidera à la compréhension.

La vision concurrentielle du marché Huile de noix aidera les joueurs à faire le bon choix

Analyse au niveau des pays

Le marché de l’approvisionnement en tant que service est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, canal de distribution, utilisateur final, connectivité et pelouse répertoriés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport Achat en tant que marché de service sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Pérou, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans certaines parties de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne. , Pays-Bas et Belgique. , Suisse, Turquie, Russie, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Vietnam, Reste de l’Asie-Pacifique ( APAC) en Asie-Pacifique (APAC), en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, au Koweït, en Israël, en Égypte, dans le reste du Moyen-Orient et en Afrique (MEA) au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

Quels sont les avantages de la recherche DBM ?

Dernières tendances affectant les industries et les scénarios de développement

ouvrir de nouveaux marchés

Saisir de puissantes opportunités de marché

Décisions clés pour la planification et l’expansion future de la part de marché

Identifier les secteurs d’activité clés, les propositions de marché et l’analyse des écarts

Aider à allouer les investissements marketing

points dans le catalogue

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 03 : Approvisionnement en tant que paysage du marché des services

Partie 04: Taille du marché de l’approvisionnement en tant que service

Partie 05: Segmentation du marché de l’approvisionnement en tant que service par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Environnement client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

